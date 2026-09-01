Dokončení modernizace sportovní haly v Chrudimi by mělo stát 385 milionů korun

Nejnižší nabídka v soutěži na druhou a třetí etapu přístavby a rekonstrukce sportovní haly na Tyršově náměstí v Chrudimi činila 385 milionů korun. Odhad ceny podle projektantského rozpočtu byl přitom o 115 milionů korun vyšší, řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO). Výběr vítěze soutěže potvrdí zastupitelé na podzim. Projekt představuje kompletní modernizaci sportovně-společenského centra ve městě a je největší dosavadní investicí Chrudimi.
Celkem se do výběrového řízení přihlásilo 16 zájemců. Podle radního Aleše Nunváře (Piráti) podali nabídky nižší než 400 milionů korun ještě další tři účastníci. "Předpokládáme, že na přelomu roku, respektive od prvních měsíců příštího roku, by začala samotná stavba," řekl Nunvář.
V září 2024 město otevřelo opravenou sportovní halu, která je největším krytým sportovištěm ve městě. Oprava včetně přístavby přišla město na 107 milionů korun. V dalších dvou etapách chce radnice přebudovat Sporthotel u haly na moderní ubytovací zařízení. Opravit plánuje také sousední Tyršův dům, za halou chce vybudovat parkoviště s hřištěm na střeše. Kvůli budoucímu dopravnímu zatížení vznikne na Tyršově náměstí kruhová křižovatka. Parkovací dům by měla provozovat organizace Sportovní areály města Chrudim, díky tomu se ušetří DPH.
Kromě nákladů na stavební část projektu bude město muset hradit také technologie, nábytek a stavební a autorský dozor. Vyžádá si to asi 40 milionů korun. Dalších 50 milionů korun si chce město vyhradit jako rezervu pro případné změny projektu, vícepráce nebo doplnění vybavení.
Budoucí staveniště zabere parkovací plochy na Tyršově náměstí a na současném parkovišti za sportovní halou. Město proto podle Pilného rozšíří možnost odstavení aut na blízké Moravově zahradě.
Chrudim si chce na projekt vzít úvěr, vypsala proto výběrové řízení na půjčku 350 milionů korun se splatností 20 let. Zároveň si chce ponechat možnost předčasného splacení. Banky by měly nabídky předložit do 3. listopadu.
Na letošní rok schválili chrudimští zastupitelé rozpočet s příjmy 770 milionů korun a výdaji 909 milionů korun. Schodek pokryjí hlavně úspory, zčásti i kontokorentní úvěr na předfinancování dotací.