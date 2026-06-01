Dolní Dobrouč dokončuje záchranu hradu Lanšperk, práce potrvají do roku 2028

Obec Dolní Dobrouč na Orlickoústecku završuje záchranné práce na zřícenině hradu Lanšperk ze 13. století. Má je rozdělené do tří etap, poslední by měla skončit v roce 2028. Větší opravy, které umožňují sanaci a stabilizaci dochovaných částí hradu, se daří díky krajským dotacím. ČTK to řekl starosta Zdeněk Trkovský (SNK Pro rozvoj obce).
"Měli jsme zhruba rok zdržení kvůli nálezům teplomilných rostlin a chráněných živočichů, kvůli nimž bylo nutné přijmout ochranná opatření. Přestože byla první etapa připravená na rok 2024, nemohli jsme začít, protože jsme čekali na potřebná stanoviska," řekl starosta.
Z původního hradu zůstala především raně gotická plášťová hradba a část hradního paláce se sklepy, kde je původní gotická klenba. V areálu zříceniny jsou také patrné menší zbytky zdiva. "Před lety se propadla klenba hradního sklepa. Následně bylo provedeno provizorní zastřešení, které mělo sloužit jen krátkodobě, ale záchranné práce se poté na delší dobu zastavily," řekl starosta.
Vloni obec zahájila první etapu, která se zaměřila na sanaci hradního jádra. Opravila a doplnila sklepní klenby a vytvořila nový vstup. Od loňska je také upravená rozhledna, která byla postavena v minulosti kvůli bezpečnosti návštěvníků, aby nelezli po hradních zdech. Konstrukce je odlehčená a upravená pomocí nových materiálů. "První etapa byla finančně náročná, stála tři miliony korun, dva miliony hradila obec, milion přispěl Pardubický kraj," řekl starosta.
Dolní Dobrouč má připravenou druhou etapu, která se zaměří na úpravu přístupové cesty k hradu, zpevní ji a vymění zábradlí. Součástí budou úpravy druhého hradního příkopu a další konzervační práce na dochovaných zdech. Třetí etapa počítá s vybudováním jednoduché útulny pro návštěvníky a s instalací nového osvětlení hradu. Obec pořídí také lavičky.
Vedle aktivit obce tu působí také spolek, který se o záchranu Lanšperka zasazuje od roku 1992. Odpracoval spoustu brigádnických hodin, větší akce ale musel ponechávat na obci, která měla více možností získat dotace.
"Jsme parta studentů z gymnázia, která se po studiích na vysoké škole vrátila domů a chtěla navázat na práci těch, kteří hrad zachraňovali už ve 40. letech. Když jsme v 90. letech zakládali spolek, brali jsme to jako pokračování jejich odkazu. Nikdo netušil, že to bude trvat 30 let," řekl jednatel Sboru pro záchranu hradu Lanšperka Radim Dušek.
Hrad Lanšperk je zřícenina středověkého hradu, která stojí na návrší nad údolím řeky Tichá Orlice. Hrad v minulosti střežil obchodní cestu a patřil k významným opěrným bodům v regionu. "Jeho úkolem bylo zajišťovat správu a obranu nově osidlovaného území v povodí Tiché Orlice, které tehdy tvořilo rozsáhlé lanšperské panství s centry v dnešním Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně a Jablonném nad Orlicí," řekl Dušek.