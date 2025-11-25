Ačkoli sněžná děla se v areálu rozjela už minulé úterý, ještě tento týden v pondělí jeho provozovatelé na sociálních sítích uváděli, že vleky se rozjedou až druhý prosincový víkend. Stačila jedna noc a všechno je jinak. Díky bohaté sněhové nadílce, která na nedalekém Králickém Sněžníku v úterý ráno dosahovala výšky 12 centimetrů, areál otevře už o tomto víkendu.
|
Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně
„Provozní ředitel, který na Dolní Moravě pracuje plus mínus deset let si nepamatuje, aby zimní sezona začala už v listopadu. Musíme ještě zapátrat,“ usmál se manažer areálu Karel Keklak a potvrdil, že v sobotu a v neděli se rozjede horní část zasněžovaného areálu nad hotelem Vista.
„V provozu budou sjezdové tratě Kamila dojezd a Vyhlídková 1 a 2. Bude to zhruba 2 200 metrů sjezdovek. Areál U Slona bude zatím mimo provoz,“ potvrdil Keklak. Celkem na sjezdovkách s technickým sněhem leží 60 až 100 centimetrů sněhu.
Resort pro tento víkend nasadil jednotné ceny platné jak na místě, tak pro eshop. Dospělý lyžař zaplatí za celodenní skipas 790 korun a dítě 485 korun.
„Ceny platí jen pro tento víkend. Od pondělí do čtvrtka bude areál mimo provoz a sezonu naplno zahájíme v pátek 5. prosince,“ dodal Keklak. Horský resort Dolní Morava v sezoně láká na 10,4 kilometru vzájemně propojených sjezdovek všech stupňů obtížnosti.
Předpověď slibuje nový sníh
Slibný začátek lyžařské sezony předpovídají meteorologové i dalším zimním střediskům na východě republiky. Český hydrometeorologický ústav vydal na středu výstrahu pro pohraniční pás hor od Jeseníků a po Jizerské hory, kde může napadnout až 25 centimetrů nového sněhu.
|
Severovýchod Česka přikryje nový sníh. Napadnout může až 25 centimetrů
Loni byl začátek sezony o poznání horší. V nejvýše položeném horském resortu sněžná děla vyrobila dostatečnou vrstvu sněhu postačující k otevření až v půlce prosince.
Na Dolní Moravě se v listopadu lyžovalo naposledy před takřka 20 lety
V novodobé historii Horského resortu Dolní Moravy je to poprvé, co se vleky rozjedou v listopadu. Poslední záznam, který se váže k zahájení lyžařské sezony na podzim, sahá až do roku 2007. Tehdy se v zapomenuté vísce na jedné malé sjezdovce začalo lyžovat 17. listopadu. Další záznam je z roku 2004, kdy se vleky rozjely 27. listopadu.
Dolní Morava prochází obrovskou proměnou od roku 2010, kdy resort nastartovala evropská bezmála čtvrtmiliardová dotace společnosti Sněžník, která tu vybudovala nové turistické centrum s lanovkou, sjezdovkami, bobovou dráhou či hotelem. Od té doby tu na volných pozemcích přibývají nové rekreační domy, apartmány, penziony, ale i atrakce. Nejviditelnější je rozhledna Stezka v oblacích, visutý most Sky Bridge 721, dlouhá bobová dráha či Mamutíkův vodní park. Stavební ruch přitom nekončí. Napřesrok se otevře zcela nové wellness.