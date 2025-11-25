Sněžení uspíšilo zahájení sezony na Dolní Moravě, vleky pojedou už o víkendu

Radek Latislav
  14:02aktualizováno  14:58
Lyžaři se mohou těšit na mimořádně brzké zahájení letošní lyžařské sezony v horských střediscích. Dostatek sněhu navnadil provozovatele největšího skiresortu v Pardubickém kraji natolik, že už o tomto víkendu se začne lyžovat na více než dvou kilometrech sjezdových tratí na Dolní Moravě. V úterý dopoledne to zpravodajskému serveru iDNES.cz potvrdil manažer areálu Karel Keklak.
Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí vylepšil přírodní sníh. (25. listopadu 2025) | foto: Horský resort Dolní Morava

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...
Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...
Sněžná děla začala na Dolní Moravě vyrábět technický sníh. (13. listopadu 2024)
Areál na Dolní Moravě v zimě nabídne 10 kilometrů sjezdovek.
9 fotografií

Ačkoli sněžná děla se v areálu rozjela už minulé úterý, ještě tento týden v pondělí jeho provozovatelé na sociálních sítích uváděli, že vleky se rozjedou až druhý prosincový víkend. Stačila jedna noc a všechno je jinak. Díky bohaté sněhové nadílce, která na nedalekém Králickém Sněžníku v úterý ráno dosahovala výšky 12 centimetrů, areál otevře už o tomto víkendu.

Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně

„Provozní ředitel, který na Dolní Moravě pracuje plus mínus deset let si nepamatuje, aby zimní sezona začala už v listopadu. Musíme ještě zapátrat,“ usmál se manažer areálu Karel Keklak a potvrdil, že v sobotu a v neděli se rozjede horní část zasněžovaného areálu nad hotelem Vista.

„V provozu budou sjezdové tratě Kamila dojezd a Vyhlídková 1 a 2. Bude to zhruba 2 200 metrů sjezdovek. Areál U Slona bude zatím mimo provoz,“ potvrdil Keklak. Celkem na sjezdovkách s technickým sněhem leží 60 až 100 centimetrů sněhu.

Resort pro tento víkend nasadil jednotné ceny platné jak na místě, tak pro eshop. Dospělý lyžař zaplatí za celodenní skipas 790 korun a dítě 485 korun.

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí vylepšil přírodní sníh. (25. listopadu 2025)
Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí vylepšil přírodní sníh. (25. listopadu 2025)
Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí vylepšil přírodní sníh. (25. listopadu 2025)
Sněžná děla začala na Dolní Moravě vyrábět technický sníh. (13. listopadu 2024)
9 fotografií

„Ceny platí jen pro tento víkend. Od pondělí do čtvrtka bude areál mimo provoz a sezonu naplno zahájíme v pátek 5. prosince,“ dodal Keklak. Horský resort Dolní Morava v sezoně láká na 10,4 kilometru vzájemně propojených sjezdovek všech stupňů obtížnosti.

Předpověď slibuje nový sníh

Slibný začátek lyžařské sezony předpovídají meteorologové i dalším zimním střediskům na východě republiky. Český hydrometeorologický ústav vydal na středu výstrahu pro pohraniční pás hor od Jeseníků a po Jizerské hory, kde může napadnout až 25 centimetrů nového sněhu.

Severovýchod Česka přikryje nový sníh. Napadnout může až 25 centimetrů

Loni byl začátek sezony o poznání horší. V nejvýše položeném horském resortu sněžná děla vyrobila dostatečnou vrstvu sněhu postačující k otevření až v půlce prosince.

Na Dolní Moravě se v listopadu lyžovalo naposledy před takřka 20 lety

V novodobé historii Horského resortu Dolní Moravy je to poprvé, co se vleky rozjedou v listopadu. Poslední záznam, který se váže k zahájení lyžařské sezony na podzim, sahá až do roku 2007. Tehdy se v zapomenuté vísce na jedné malé sjezdovce začalo lyžovat 17. listopadu. Další záznam je z roku 2004, kdy se vleky rozjely 27. listopadu.

Dolní Morava prochází obrovskou proměnou od roku 2010, kdy resort nastartovala evropská bezmála čtvrtmiliardová dotace společnosti Sněžník, která tu vybudovala nové turistické centrum s lanovkou, sjezdovkami, bobovou dráhou či hotelem. Od té doby tu na volných pozemcích přibývají nové rekreační domy, apartmány, penziony, ale i atrakce. Nejviditelnější je rozhledna Stezka v oblacích, visutý most Sky Bridge 721, dlouhá bobová dráha či Mamutíkův vodní park. Stavební ruch přitom nekončí. Napřesrok se otevře zcela nové wellness.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Okružní vyhlídkové jízdy jsou taxislužba, potvrdil definitivně Ústavní soud

ilustrační snímek

Společnosti, které nabízí okružní vyhlídkové jízdy po pražských pamětihodnostech, lze považovat za provozovatele taxislužby, potvrdil Ústavní soud (ÚS)....

25. listopadu 2025  13:29,  aktualizováno  13:29

Přerov zakázal odpalování pyrotechniky, výjimku mají tři dny v roce

ilustrační snímek

Přerov zakázal úpravou vyhlášky odpalování pyrotechniky a ohňostrojů na území města, výjimku mají tři dny v roce. Nová obecně závazná vyhláška reaguje na...

25. listopadu 2025  13:27,  aktualizováno  13:27

V Olomouci restaurují cenné odlitky barokních soch z památky UNESCO

V Olomouci restaurujĂ­ cennĂ© odlitky baroknĂ­ch soch z pamĂˇtky UNESCO

Restaurátorky Vlastivědného muzea v Olomouci opravují sádrové odlitky soch z barokního Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci zapsaného na Seznam světového...

25. listopadu 2025  13:27,  aktualizováno  13:27

Sněžení uspíšilo zahájení sezony na Dolní Moravě, vleky pojedou už o víkendu

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...

Lyžaři se mohou těšit na mimořádně brzké zahájení letošní lyžařské sezony v horských střediscích. Dostatek sněhu navnadil provozovatele největšího skiresortu v Pardubickém kraji natolik, že už o...

25. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smutný konec senzace. První buřňák severní v Česku uhynul, bude z něj exponát

Nalezený buřňák severní

Česká ornitologická senzace má smutný konec. Zraněný buřňák severní, jehož nález u železniční trati v Děčíně představoval první výskyt tohoto ptáka na území Česka, i přes veškerou odbornou péči v...

25. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Spor o unikátní sbírku z Amati ještě nekončí, zkusí ji získat kraj

Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice

Dlouholetý spor o unikátní sbírku historických hudebních nástrojů z Kraslic nekončí. Ačkoli soud v těchto dnech pravomocně rozhodl, že kolekce 265 exponátů patří společnosti AmatiDenak Kraslice, a...

25. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Správa KRNAP uzavře od prosince některé stezky kvůli přezimování jelení zvěře

ilustrační snímek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) uzavřou od 1. prosince několik turistických tras kvůli ochraně zvěře. Omezení bude platit na 19 lesních cestách do...

25. listopadu 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Dopravní služba Senior Expres, má v Plzni nového provozovatele, ceny se nezmění

ilustrační snímek

Více přepravených lidí, flexibilnější služby i vyšší počet nasazených vozů při zachování padesátikorunového jízdného má od ledna v Plzni zajistit nový...

25. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Dřevo dobývá evropské kanceláře. Český trh čeká na svůj boom

25. listopadu 2025  14:23

Svázané nohy, otevřené rány. Za týrání psa na Lounsku hrozí muži až šest let

V Podbořanském Rohozci na Lounsku byl nalezený pes se svázanými předními...

Policisté obvinili čtyřiapadesátiletého muže z týrání psa v Podbořanském Rohozci na Lounsku. Zvíře mělo svázané přední nohy a čumák stahovací páskou. Pes byl v podvyživeném stavu a měl hluboké...

25. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Domky nedáme. Obyvatelé Bedřišky vyzvali k dalšímu jednání o osudu kolonie

Aktivisté na jednom z finských domků v bývalé hornické kolonii Bedřiška v...

Lidé z někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky znovu vyzvali město a obvod k jednání o dalším osudu lokality, kde žijí. Chtějí zabránit bourání tamních...

25. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Český gamechanger: Guardexy chrání fotovoltaiky před riziky čínských technologií

25. listopadu 2025  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.