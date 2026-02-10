Požár skladu likvidovalo 14 jednotek hasičů, škoda je přes dva miliony

„Po prvotním průzkumu bylo zjištěno, že v průmyslovém objektu hoří skladovací prostory, ve kterých se nacházely stroje. V době našeho příjezdu už byl celý objekt v plamenech,“ uvedl zastupující tiskový mluvčí pardubických hasičů Jakub Stryka.
Hasiči proti ohni nasadili pět vodních proudů. Vyšetřovatel předběžně vyčíslil škodu na 2,5 milionu korun. Díky včasnému zásahu hasiči uchránili další majetek v hodnotě přibližně dvaceti milionů korun, upozornil Stryka.
Při požáru se navíc zranil jeden člověk. „Na místě jsme ošetřili pacienta s lehčími popáleninami,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Krátce před polednem v Dolní Rovni zůstávala místní jednotka dobrovolných hasičů. Od rána u požáru zasahovalo celkem 14 jednotek profesionálů i dobrovolníků.