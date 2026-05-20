Místo hamburgerů bude na odpočívce nabíječka. Plán zhatil nedostatek vody

Radek Latislav
  11:32
Sledovat Metro na Googlu
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli nedostatku pitné vody vzdalo plánovanou stavbu dvou restaurací na dálniční odpočívce v Dolní Rovni na Pardubicku. Pozemky tak v budoucnu využije pro jiné účely.
Když se v prosinci 2022 otevřela dálnice D35 mezi obcí Časy a Ostrovem,...

Když se v prosinci 2022 otevřela dálnice D35 mezi obcí Časy a Ostrovem, součástí patnáctikilometrového úseku byla i odpočívka v polích u Dolní Rovně. Řidiči mohou kromě doplnění pohonných hmot nebo nabití elektromobilu posedět na lavičkách nebo u piknikových stolů. (20. května 2026) | foto: Martin Švec

Dálniční odpočívka u Dolní Rovně se plánované restaurace, na kterou upozorňuje...
Dálniční odpočívka u Dolní Rovně se plánované restaurace, na kterou upozorňuje...
Dálniční odpočívka u Dolní Rovně se plánované restaurace, na kterou upozorňuje...
Když se v prosinci 2022 otevřela dálnice D35 mezi obcí Časy a Ostrovem,...
13 fotografií

Přestože Ředitelství silnic a dálnic v dubnu 2023 vypsalo veřejnou soutěž na výstavbu a provozování restauračních zařízení na obou odpočívkách dálnice D35 u Dolní Rovně, nakonec z celé akce sešlo. Chybí voda.

„Co se týče výstavby restauračního zařízení na dálniční odpočívce D35 Dolní Roveň P+L, právě z důvodu nedostatečného zdroje vody realizováno nebude,“ odpověděla na dotaz mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Čerpací stanice totiž není napojena na vodovodní řad a pitnou vodu zajišťují jen podzemní vrty s omezenou kapacitou.

ŘSD hledá na D35 místo pro odpočívku, obce ji chtějí posunout blíž ke Svitavám

Řidiči kvůli tomu hlady neumřou, neboť obě čerpací stanice disponují širokou nabídkou občerstvení a nápojů. Ovšem takový standard jako na dvou odpočívadlech na dálnici D11, kde se nacházejí restaurace rychlého občerstvení, tady řidiči nenajdou.

Pozemek určený pro restauraci ladem nezůstane. Jelikož podle ŘSD panuje dlouhodobě velký převis poptávky po stáních pro nákladní automobily, v zamýšleném prostoru pro restauraci vznikne dobíjecí park pro nákladní vozidla.

„Zrušení plánované restaurace na odpočívce kvůli nedostatku pitné vody nebude mít na naši obec žádný dopad. Jelikož je areál oplocen a přístup od obce k čerpací stanici je zajištěn pouze pro služební účely personálu brankou, místní by se do restaurace stejně nedostali,“ řekl starosta Dolní Rovně Miloš Horák, kterého daleko víc trápí světelný smog z odpočívky.„Alespoň nebude tak zářit,“ dodává.

Když se v prosinci 2022 otevřela dálnice D35 mezi obcí Časy a Ostrovem, součástí patnáctikilometrového úseku byla i odpočívka v polích u Dolní Rovně. Řidiči mohou kromě doplnění pohonných hmot nebo nabití elektromobilu posedět na lavičkách nebo u piknikových stolů. (20. května 2026)
Dálniční odpočívka u Dolní Rovně se plánované restaurace, na kterou upozorňuje i dopravní značení, nedočká. (20. května 2026). (20. května 2026)
Dálniční odpočívka u Dolní Rovně se plánované restaurace, na kterou upozorňuje i dopravní značení, nedočká. (20. května 2026). (20. května 2026)
Dálniční odpočívka u Dolní Rovně se plánované restaurace, na kterou upozorňuje i dopravní značení, nedočká. (20. května 2026). (20. května 2026)
13 fotografií

Oboustranné parkoviště v Dolní Rovni je důležité. Na celém více než 70 kilometrů dlouhém úseku dálnice mezi D11 a Svitavami jde o jedinou takto široce dimenzovanou odpočívku. Na každé straně je skoro devadesát míst pro osobní auta, devětatřicet stání pro kamiony a po šesti místech pro autobusy a karavany.

Řidiči po dlouhé jízdě po dálnici mohou kromě doplnění pohonných hmot nebo nabití elektromobilu posedět na lavičkách nebo u piknikových stolů s výhledem na okolní krajinu.

Když ŘSD dálnici s odpočívkou na 150. kilometru míst stavělo, chlubilo se, že na odpočívce vznikne kromě čerpací stanice také restaurace. „Na obou stranách zde budou k dispozici čerpací stanice, restaurace, dětská hřiště a odpočinkové zóny s vysázenou zelení,“ stojí v tehdejší tiskové zprávě.

Kamioňákům chybějí u dálnic místa pro odpočinek

U českých dálnic chybí až dva tisíce odstavných míst pro kamiony, jejichž řidičům ukládá povinný odpočinek zákon. Postavit novou odpočívku je problém i u nových dálnic. Na rozestavěných úsecích D35 v Pardubickém kraji sice vznikne odpočívka u Hrušové, ale pouze pro pár aut s minimem zázemí. V plánu je až větší parkoviště u Svitav nebo u Starého Města.

První silná nabíječka pro náklaďáky je na D1. K dispozici je celkem 2,5 MW

Dolní Roveň není jediným případem, kdy se ŘSD nedaří dostavět odpočívadlo dle původních plánů. Na odpočívce u Skrbeně na Olomoucku se ŘSD už dva roky pokouší postavit moderní korporátní toalety. Kvůli nevydařeným výběrovým řízením musejí řidiči dodnes vykonávat potřebu v plastových kadibudkách.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje do pěti let zvýšit počet odpočívek na českých dálnicích z nynějších 150 na téměř 200. Nejvíc, více než tři tisíce míst, má přibýt právě pro kamiony.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Praha ví, kde se bude stavět. Radní schválili metropolitní plán

ilustrační snímek

Klíčový dokument pro rozvoj metropole na řadu následujících let na středečním mimořádném zasedání schválila Rada hl. města, jedná se o tzv. Metropolitní plán. Důležitý je mj. pro odemknutí...

20. května 2026  8:02,  aktualizováno  12:01

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy a dolních...

20. května 2026  9:42,  aktualizováno  12:01

Vodohospodáři po deseti letech vyčistili nádrže na českobudějovické čistírně

ilustrační snímek

Vodohospodáři po deseti letech provedli údržbu vyhnívacích nádrží v čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích. Zaměstnanci společnosti ČEVAK odčerpali 515...

20. května 2026  10:29,  aktualizováno  10:29

ODS v Přerově povede náměstek Dostál, Společně pro Přerov zastupitel Horký

ilustrační snímek

Občanské demokraty povede do říjnových komunálních voleb v Přerově náměstek primátora Miloslav Dohnal. Lídrem ho tento týden zvolil místní sněm, řekl ČTK...

20. května 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ODS v Přerově povede náměstek Dostál, Společně pro Přerov zastupitel Horký

ilustrační snímek

Občanské demokraty povede do říjnových komunálních voleb v Přerově náměstek primátora Miloslav Dohnal. Lídrem ho tento týden zvolil místní sněm, řekl ČTK...

20. května 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Výzkumníci vylepšili metodu, jak sledovat mikroplasty v zemědělské produkci

ilustrační snímek

Čeští vědci našli způsob, jak rychleji a přesněji sledovat mikroplasty v zemědělské produkci, tedy v půdě, rostlinách, krmivech i hospodářských zvířatech....

20. května 2026  10:17,  aktualizováno  10:17

Pivovar, depo, palác, loděnice a Nová spirála. Tuhle trasu Open House stihnete za jeden den

Open House 2025 zpřístupnil i běžně nepřístupné interiéry bývalých dílen u...

Víkendová akce Open House Praha 2026 znovu otevírá budovy, do nichž se běžně nepodíváte. Pokud nechcete bloudit programem a přemýšlet, co vybrat, máme tip na jednodenní trasu. Pět míst, pět úplně...

20. května 2026  11:56

Výluka na kolejích u Zašové skončí, silnice na Slovensko se ale částečně uzavře

Opravy křižovatky v Zašové na Vsetínsku. (květen 2026)

Kvůli opravě nebezpečné křižovatky v Zašové, která leží na hlavním silničním tahu z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a dál ke slovenské hranici, přibývají nová dopravní omezení. Některá...

20. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Havárie auta do plynové přípojky omezila provoz v humpolecké Pražské ulici

ilustrační snímek

V Humpolci na Pelhřimovsku je kvůli výkopovým pracím omezený provoz v Pražské ulici. Po nárazu osobního auta do plynové přípojky tam začal unikat plyn. Je...

20. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Umělecká škola ve Vysokém Mýtě proměnila podchod v pixelovou galerii

ilustrační snímek

Omšelý podchod u hlavní silnice ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku dostal novou výzdobu. Žáci základní umělecké školy v něm vytvořili mozaikové obrázky s motivy...

20. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Odsouzenému se nechtělo za mříže, před policisty se naskládal do těsné skrýše

Hledaný muž se před policisty ukryl v kuchyňské lince

Neobvyklou skrýš zvolil policií hledaný muž, který se vyhýbal vězení. Soud mu uložil rok odnětí svobody za majetkovou trestnout činnosti, k výkonu trestu však nenastoupil. Policisté jej následně...

20. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Hrad Radyně dostane střechu, architekti zatím její podobu přísně tají

Hrad Radyně u Plzně. (17. června 2025)

Radyně bude zastřešená. Někoho může tato informace vylekat, protože zřícenina hradu je symbolem krajiny Plzeňska a zastřešení může znít jako znesvěcení symbolu, který se po staletí tyčí nad...

20. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.