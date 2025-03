Ke konfliktu došlo loni v létě v poli mezi Dolní Rovní a dálnicí D35 poblíž čerpací stanice Shell. V době činu padesátiletý útočník měl nelegálně drženou zbraň, s níž postřelil o 16 let mladšího muže do obličeje a vážně ho zranil. Byl taky pod vlivem alkoholu.

Podle obžaloby se muž mstil za to, že jej poškozený údajně připravil o jeho pracovní pozici uklízeče na dálničních benzinkách Shell.

„Mohlo by se zdát, že je zbytečné tolik stát o pozici uklízeče, ale obžalovaný v průběhu času značně degradoval pravidelným požíváním alkoholu. Najedou byl bez důvodu propuštěn z práce a zjistil, že byl obratem přijat jiný uchazeč, kterého navíc dlouhodobě znal. Bral to jako zradu,“ uvedl u soudu státní zástupce Lukáš Hrubý.

„Šlo o zoufalý čin zoufalého člověka, který byl i přes extrémně nízké IQ schopen takového plánování, aby si objel dvě čerpací stanice, zjistil, kde se poškozený nachází, a díky tomu věděl, kde na něj má počkat,“ dodal Hrubý.

„Motiv obžalovaného je zcela zřejmý. Ucházel se o práci, ale opakovaně ji kvůli alkoholu ztrácel. Byl pro něj šok, když se to stalo znovu a obratem na jeho místo nastoupil známý. Ten v minulosti využíval dobroty obžalovaného a využíval ho. Tak se v něm objevil vztek a touha po pomstě,“ uvedl v odůvodnění rozsudku soudce Miroslav Trávníček.

Usvědčující stopy na zbrani

„Jel jsem na tu benzinku podepsat papíry o ukončení pracovního poměru a vzít si poslední výplatu. Čekal jsem na šéfovou pod mostem a poškozený najednou přijel, řval a nadával mi. Viděl jsem, že má v ruce zbraň, tak jsem se mu ji snažil vyrazit. Přetahovali jsme se a najednou vystřelila, spadla na zem a poškozený potom rychle zmizel pryč,“ vypověděl u soudu obžalovaný s tím, že on nic neudělal.

Na otázku, proč byly na zbrani jen jeho otisky, během líčení uvedl, že poškozený měl rukavice.

Podle obžaloby však střelec čekal na poškozeného s nelegálně drženou zbraní pod dálničním podjezdem cíleně, protože věděl, že tudy pojede. Pak mu se slovy „Tak ty mě budeš prášit?!“ přiložil zbraň ke spánku a vystřelil. „Tohle slovo pro mě znamená, že se někde práší, nic jiného,“ řekl souzený.

„Je zřejmé, že zbraň držel obžalovaný. Především kvůli tomu, že odborným zkoumáním byla na zbrani a nábojích nalezena DNA obžalovaného. Stejně tak na těle poškozeného. Je nesmysl, že by si poškozený zrovna ten den vzal zbraň do práce a náhodou by narazil na obžalovaného,“ sdělil soudce Trávníček.

Poškozený má dodnes fyzické potíže, při změně počasí trpí bolestí tváře a blokuje se mu krční páteř.

Muži za zvlášť závažný zločin pokus o vraždu hrozilo až dvacet let odnětí svobody, státní zástupce navrhoval čtrnáct. Nakonec mu soud udělil dvanáct let ve věznici s ostrahou a ochranné psychiatrické léčení v ústavní formě, k němuž by měl nastoupit po odpykání trestu odnětí svobody.

Soud volil trest na spodní hranici sazby kvůli tomu, že primárně podle něj nejde primárně o agresivního člověka, spíš ho k činu dohnala kombinace osobních problémů a užívání alkoholu. Rozsudek je nepravomocný, obhájkyně si ponechala lhůtu na odvolání, státní zástupce se této možnosti vzdal.