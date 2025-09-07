Řada lidí se vzdá dotace na zateplení domu, aby nemusela plnit striktní pravidla, která ve výsledku nafukují cenu. Města jsou na tom podobně. Dokazuje to případ Litomyšle, která letos začne stavět domov pro seniory. Bez koruny od státu.
Projekt na novostavbu má desetitisícová Litomyšl v šuplíku už od roku 2014. Byl v té době nad její možnosti, a tak na něj šetřila. Na zvláštní účet odkládala pokuty z úsekového měření nebo příjmy z lesů. Osmdesát milionů, které letos na výstavbu nabízel stát, vypadalo lákavě.
Sousední města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí o státní dotaci zažádala. Litomyšl však tyto peníze nechala ležet v Praze.
Jedním z důvodů byl fakt, že původní projekt třípodlažní budovy s plochou střechou už nebyl úsporný tak, aby splnil dotační podmínky státu. A to jej město postupně vylepšilo. „Budova je samozřejmě nízkoenergetická, jsou tam tepelná čerpadla, fotovoltaika. Architekti nám řekli, že pokud bychom měli všechno obalit do polystyrenu a splnit všechny požadavky, tak náklady budou stejně vysoké jako výše dotace,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.
Další problém pro Litomyšl spočíval v tom, že stát městům podrobně předepisuje, jak má domov pro seniory vypadat. Sedmdesát procent pokojů podle státních pravidel má být jednolůžkových. Litomyšl dospěla k závěru, že by to bylo pro ni velmi drahé. Jak z hlediska samotné stavby, ale také z hlediska provozu.
„Každý jednolůžák musí mít koupelnu, ta se musí každý den uklízet. Jsou vyšší náklady na provoz, musí být více personálu. Ale také si myslíme, že často senior ani nechce být sám,“ řekl Brýdl.
Až dosud Litomyšl zajišťuje péči o seniory ve dvou starých budovách se 75 lůžky. Pokoje jsou zpravidla tří až čtyřlůžkové. Na provoz město doplácí přibližně tři miliony korun ročně.
Po dostavbě nového zařízení se stovkou lůžek má Litomyšl spočítáno, že tyto peníze ušetří. Mimo jiné proto, že nebude muset nabírat nový personál, stávající bude stačit.
Ústí o dotaci přišlo, Litomyšl může být v klidu
Třetí důvod, proč může být státní dotace na stavbu domovů pro seniory zrádná, nyní poznalo na vlastní kůži Ústí nad Orlicí. Na jaře spustilo stavbu nového pavilonu, ale vybrané sdružení firem záhy začalo namítat, že projekt má vady. Spory skončily úplnou roztržkou, odchodem stavbařů a přiznáním města, že přijde o osmdesátimilionovou dotaci, s níž počítalo. Podle dotačních pravidel ministerstva práce a sociálních věcí totiž musí být stavba hotova do konce června 2026. „Ani přes opakovaná jednání s možnými dodavateli nejsme schopni daný termín splnit,“ uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.
Něco podobného Litomyšli pochopitelně nehrozí. „Říkali jsme si, že jsme asi zvolili dobrý postup, protože v tuto chvíli jsme svým pánem. Přitom platí, že se snažíme čerpat dotace, ale zrovna v tomto případě jsme si spočítali, že nám to nedává úplně smysl,“ uvedl Brýdl.
Stavba začne ještě letos, pokud bude příznivé počasí. Do konce roku 2027 by mělo být hotovo. Ale na otevření nového zařízení město nepotřebuje spěchat. „Řekněme, že to bude na konci roku 2027, možná jaro 2028. Nevím, jestli chceme stěhovat seniory během zimy,“ řekl starosta.