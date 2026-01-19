Autobusy minou školu i náměstí. Terminálu duchů to prospěje, cestující se nachodí

Pro mnohé cestující to bude komplikace. Město nemá povolení úřadů a podle starosty Aleše Jiroutka (Patrioti Heřmanova Městce) s tím nemůže nic dělat.
„Hlavně občané z okolních obcí by rádi vystupovali na náměstí, protože je v centru. Do naší základní školy dojíždí 400 dětí. Například děti z Kostelce, Vyžic, Slavkovic, Konopáče budou projíždět náměstím, na školu se podívají z autobusu, ale vystoupí až na terminálu. Dětem určitě pohyb neublíží, musí dojít pár set metrů zpátky,“ řekl Jiroutek.
Změna nastane od března, kdy začne platit nový jízdní řád. Škola je na náměstí, děti přešly jenom přechod, který hlídala městská policie, a byly ve školní budově. Lidé si podle starosty na novinku musí zvyknout a chvíli to potrvá. „Hledali jsme cesty, jak zachovat výstup a nástup na náměstí, slíbilo to předchozí vedení města. To se nepodařilo. Všechny autobusy se přesunou na terminál. Teď jich tam jezdila jenom část,“ řekl Jiroutek.
12. listopadu 2025
Důvodem změny je, že na náměstí není možné udělat nácestné zastávky. „Když se připravoval autobusový terminál, bylo to pouze zmíněno v projektové dokumentaci. Nedostaly se do projektu a nebyly projednány s úřady, krajským úřadem, policií, Ředitelstvím silnic a dálnic,“ řekl starosta.
Město se to podle Jiroutka dva roky snažilo změnit a jednalo s úřady. „Absolvovali jsme všemožná jednání, malovali jsme situace, jak by to mohlo být, ale protože je na náměstí silnice třetí třídy s odbočkou na Klešice, zastávky nemohou být v blízkosti křižovatky. Také tam nemůže být odbočovací pruh. Je to složité,“ řekl starosta.
Terminál duchů za 120 milionů. Denně tu staví deset spojů, zatímco v centru stovka
Autobusový terminál vedle vlakové stanice město dokončilo v roce 2023 asi za 120 milionů korun, 53 milionů korun přispěla EU. Šlo o projekt minulého vedení, který současný starosta kritizoval jako nákladný a zbytečný projekt. Investicí město chtělo uvolnit parkovací místa na náměstí, protože podle analýzy tam 60 procent vozidel odstavovali lidé, kteří pak autobusem jezdili za prací jinam.