Souběh velkých akcí hrozí dopravním kolapsem. Pardubická policie apeluje na diváky

Zatímco v enteria aréně začíná muzikál Dracula v 19 hodin, fotbalové utkání FK Pardubice vs. FK Slavia Praha má na fotbalovém stadionu výkop ještě o půl hodiny dříve, tedy v 18:30. Obě akce se konají v centru města jen desítky metrů od sebe.
Policie proto apeluje na veřejnost, aby zvážila způsob dopravy. „Zaparkovat v této lokalitě bude velký oříšek. Proto žádáme návštěvníky obou akcí, pokud to bude jen trochu možné, aby zvolili dopravu městskou hromadnou dopravou. V centru Pardubic jsou dostupné tři parkovací domy (u Enteria Arény, za Domem hudby a na Karlovině), nicméně jejich kapacita bude nedostačující,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Podobnou dopravní zkouškou při souhře dvou akcí takových rozměrů si prošlo město už před rokem. „Na podzim loňského roku při dvou souběžně probíhajících akcích kolony v centru města pomalu popojížděly, až téměř stály i hodinu. Pokud si nechcete nechat zkazit kulturní nebo sportovní zážitek stresem z dopravy a následného parkování, přijďte pěšky, odstavte vozidla na okrajích města a využijte prioritně MHD,“ dodala Janovská.
Řidiči, kteří nakonec přece jen vyrazí autem, by měli mít na paměti, že je stále ještě uzavřen výjezd z ulice nábřeží Václava Havla (od lodi Arnošt na Wonkův most) a probíhá oprava se zúžením komunikace na mostě P. Wonky.