Souběh velkých akcí hrozí dopravním kolapsem. Pardubická policie apeluje na diváky

Autor: lan
  15:42
Hned dvě velké akce čekají Pardubice v neděli večer. V souvislosti s nimi se předpokládá i mimořádně složitá dopravní situace v centru města. Policie proto vyzývá diváky, kteří se chystají na muzikál Dracula do enteria arény, i fanoušky mířící na fotbalové utkání Pardubic s pražskou Slavií, aby případnou cestu autem důkladně zvážili. Hrozí dlouhé kolony a hodiny strávené hledáním parkování.
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025) | foto: ČTK

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...
FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...
Na stadionu bylo málo stánků s občerstvením, fanoušci si stěžovali na dlouhé...
Na stadionu bylo málo stánků s občerstvením, fanoušci si stěžovali na dlouhé...
6 fotografií

Zatímco v enteria aréně začíná muzikál Dracula v 19 hodin, fotbalové utkání FK Pardubice vs. FK Slavia Praha má na fotbalovém stadionu výkop ještě o půl hodiny dříve, tedy v 18:30. Obě akce se konají v centru města jen desítky metrů od sebe.

Policie proto apeluje na veřejnost, aby zvážila způsob dopravy. „Zaparkovat v této lokalitě bude velký oříšek. Proto žádáme návštěvníky obou akcí, pokud to bude jen trochu možné, aby zvolili dopravu městskou hromadnou dopravou. V centru Pardubic jsou dostupné tři parkovací domy (u Enteria Arény, za Domem hudby a na Karlovině), nicméně jejich kapacita bude nedostačující,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Podobnou dopravní zkouškou při souhře dvou akcí takových rozměrů si prošlo město už před rokem. „Na podzim loňského roku při dvou souběžně probíhajících akcích kolony v centru města pomalu popojížděly, až téměř stály i hodinu. Pokud si nechcete nechat zkazit kulturní nebo sportovní zážitek stresem z dopravy a následného parkování, přijďte pěšky, odstavte vozidla na okrajích města a využijte prioritně MHD,“ dodala Janovská.

Nekončící pardubické zácpy. Na pomoc s řízením dopravy volají radní i policii

Řidiči, kteří nakonec přece jen vyrazí autem, by měli mít na paměti, že je stále ještě uzavřen výjezd z ulice nábřeží Václava Havla (od lodi Arnošt na Wonkův most) a probíhá oprava se zúžením komunikace na mostě P. Wonky.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Světový den mokřadů

ilustrační snímek

Informační středisko CHKO Český ráj – Bukovina a Středisko ekologické výchovy Český ráj zvou veřejnost na komentovanou vycházku u příležitosti Světového dne mokřadů. V neděli se příchozí společně...

30. ledna 2026  15:50

NSS zamítl stížnost Kyjova, potvrdil tak městu pokutu 500.000 Kč

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Kyjova na Hodonínsku, a definitivně tak městu potvrdil pokutu 500.000 korun. Úřad pro ochranu hospodářské...

30. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  14:06

Dobrovolníci budou v dubnu opět uklízet řeku Sázavu a její břehy

ilustrační snímek

Dobrovolníci budou letos opět uklízet řeku Sázavu a její břehy mezi Střechovem a Pikovicemi. Jednadvacátý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční od 10. do...

30. ledna 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

Souběh velkých akcí hrozí dopravním kolapsem. Pardubická policie apeluje na diváky

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Hned dvě velké akce čekají Pardubice v neděli večer. V souvislosti s nimi se předpokládá i mimořádně složitá dopravní situace v centru města. Policie proto vyzývá diváky, kteří se chystají na muzikál...

30. ledna 2026  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Past na osamělého muže

V Rokytnici nad Jizerou vyhlásili stavební uzávěru na celé své území.

Divadelní spolek Jirásek Rokytnice nad Jizerou uvádí k 80. výročí svého založení divadelní hru Roberta Thomase Past na osamělého muže.

30. ledna 2026  15:40

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

30. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 zná svůj termín! Prodej vstupenek začne 3. března

30. ledna 2026  15:32

Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila

Jedna z nejslavnějších scén filmu Dědictví se natáčela zde, v České ulici v...

Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo, že stánek, u něhož Bolek Polívka ve slavném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág potkal Karla...

30. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  15:22

Obrazy z Ráje

Turnov

Malby z Českého ráje a ráje ptačího autorky Aleny Antošové a její dcery Barbory si mohou prohlédnout návštěvníci Regionálního turistického informačního centra v Turnově.

30. ledna 2026  15:20

Revitalizace Hlavní ulice v Ostrově bude letos pokračovat dalšími dvěma úseky

ilustrační snímek

Ostrov na Karlovarsku bude letos pokračovat v revitalizaci zelených ploch na středovém pásu na Hlavní ulici. Město vypsalo výběrové řízení na dodavatele...

30. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Oprava kostela v Chlumu u Třeboně po požáru potrvá několik let

ilustrační snímek

Oprava poutního barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně potrvá několik let. Historická památka z 18. století, kterou na jaře 2024 poničil...

30. ledna 2026  13:36,  aktualizováno  13:36

Pardubické železniční muzeum postavilo část vlečky, plánuje i halu na exponáty

ilustrační snímek

Železniční muzeum postavilo v pardubické části v Rosicích nad Labem první část vlečky. Má hotovou necelou třetinu z plánovaného úseku. Na kolejích bude...

30. ledna 2026  13:36,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.