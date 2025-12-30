Stavba dalšího pardubického obchvatu je blízko. Budou na něj ale peníze?

Milan Zlinský
  16:02aktualizováno  16:02
Před pár týdny se téměř po 20 letech příprav otevřel severovýchodní obchvat Pardubic. A tím pádem se pozornost politiků může přesunout na další velkou dopravní akci. Tou je stavba jihovýchodní spojky, nemá však zajištěné finance.
Kamion vyjíždí od kompostárny, právě zde by se měl budoucí obchvat u Dražkovic...

Kamion vyjíždí od kompostárny, právě zde by se měl budoucí obchvat u Dražkovic začínat. | foto: David Půlpán

Trasa jihozápadního obchvatu Pardubic. Původní červenou variantu jihozápadního...
Tudy by měl vést jihozápadní obchvat Pardubic. Trasa vychází vstříc Armádě,...
Vjezd do armádního areálu.
Vjezd do armádního areálu
Silnice dlouhá 3,1 kilometru má propojit Pardubičky a Dražkovice. Na trase se plánují čtyři kruhové křižovatky a deset mostů včetně přemostění Chrudimky a migrační lávky pro zvěř. Celková délka protihlukových stěn přesahuje 1 800 metrů.

Projekt je velmi daleko. Odborníci vlastně už končí archeologický průzkum. „Naše práce na obchvatu Pardubic budou hotové do konce roku. Zatím jsme odhalili pozůstatky pravěkých i středověkých osídlení. Část území archeologové prozkoumávat nebudou, protože jde o vojenské území,“ uvedl pro ČTK archeolog Dominik Děcký z Univerzity Hradec Králové.

Spor o obchvat Pardubic jde do finále, město čeká další dopravní dilema

Zažitá praxe je taková, že když odejdou archeologové, vypíše se soutěž na stavitele a brzy na budoucí silnici vjedou první bagry. Ovšem to nemusí být tento případ. Podle pardubického poslance za hnutí ANO Martina Kolovratníka není vůbec jisté, že projekt dostane od státu peníze a tím pádem zelenou.

„Mám před sebou seznam priorit Ředitelství silnic a dálnic na příští rok. Pardubice jsou na jedenácté až dvanácté pozici společně s obchvatem Znojma. Celkem je v seznamu akcí 40 položek. Upřímně říkám, že to dopadnout nemusí. Vidím to tak 50 na 50,“ uvedl Kolovratník, který se o stavbu silnic zajímá a ve stínové vládě Andreje Babiše plnil roli ministra dopravy.

Podle dlouholetého poslance je výhodou jihovýchodního obchvatu poměrně nízká cena. Dohromady by silnice měla s daní vyjít na necelých 900 milionů. „Navíc potřebná částka na příští rok je jenom 226 milionů. Akce je rozvržena na tři roky a suma je podle toho rozdělena. Myslím, že konečné slovo padne na hospodářském výboru Sněmovny 22. ledna. Budu na něm za Pardubice lobbovat. Byla by škoda akci odsouvat, když má všechna povolení i potřebné pozemky,“ doplnil pro iDNES.cz Kolovratník.

Výstavba může začít v příštím roce

I podle Stanislava Krále z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic by výstavba mohla začít v příštím roce, po skončení archeologických průzkumů. „Protože byl obchvat delší dobu v přípravě, hrozilo, že skončí platnost stavebního povolení, proto jsme požádali o jeho prodloužení. Povolení vydané na konci roku 2023 by nově mělo platit až do prosince 2027,“ uvedl pro ČTK.

To, že by celá věc mohla jít dobrým směrem, naznačil těsně před Štědrým dnem i ředitel ŘSD Radek Mátl. „Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby jihovýchodního obchvatu Pardubic. Předpokládaná hodnota zakázky je 650,7 milionu korun bez DPH,“ uvedl na síti X.

Financování stavby však svým rozhodnutím musí pokrýt až poslanci, takže nyní je jasné jen to, že archeologové dodělají svou práci. „Plánovali jsme, že na obchvatu budeme do března příštího roku, ale nakonec jsme se domluvili, že jsme schopni průzkumy dokončit do konce roku,“ uvedl Děcký.

Na prvním kilometru archeologové našli okolo 200 míst či stop po lidské činnosti. Na začátku u plánovaného kruhového objezdu v Dražkovicích jsou pozůstatky z doby laténské, což je mladší doba železná. Mezi Dražkovicemi a Nemošicemi půjde podle prvotních poznatků o dobu železnou. V Pardubičkách pak archeologové očekávají pozůstatky středověké osady, což ukazuje na nejstarší osídlení města.

Silnice částečně vede bývalým armádním cvičištěm Červeňák. Z bezpečnostních důvodů tuto oblast archeologové vynechají. „Nachází se tam pozůstatky práce bývalého železničního pluku a navíc za druhé světové války tam bylo odpaliště nevybuchlé munice z náletů na Pardubice,“ řekl Král.

Ekologické spolky se snažily, aby silnice vedla jinudy a nezabírala cenné přírodního území. „Nenašli jsme cestu, jak tomu bránit. Chystá se velký izolační pás zeleně. I tak to bude rušit klid na Červeňáku. Silnice zničí 25 až 30 procent jižní části území,“ řekl Miroslav Seiner za spolek Chráníme stromy.

