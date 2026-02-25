Domluveno. Po letech slibů nastanou dopravní změny u Pardubické nemocnice

David Půlpán
  15:12
Zástupci města a Pardubického kraje oznámili, že společně vybudují novou křižovatku u Pardubické nemocnice. Stavba začne v příštím roce a bude stát 66 milionů. Je to součást tří zásadních změn v dopravě, které by měly zjednodušit řidičům cestu ke zdravotnickému zařízení i parkování v jeho blízkosti.

Na křižovatku u Pardubické nemocnice se vešlo všechno, a tak ve špičce řidiči trpí. Je tu vjezd i výjezd z nemocnice, zatáčka v úhlu 180 stupňů k dolní vrátnici, široký přechod pro chodce, autobusová zastávka, a to vše na rušné Kyjevské ulici.

Politici čtvrt století slibují, že vymyslí změnu. Jenže kraj se nedokázal s městem dohodnout, jak to provést. Teď obě strany tvrdí, že konečně mají definitivní verzi. Informovaly o tom v tiskové zprávě.

„O novém způsobu napojení spodní části areálu Pardubické nemocnice hovoříme delší dobu, ale nejedná se o jednoduché řešení, jelikož se v lokalitě kříží hned několik provozů. Proto jsme potřebovali se všemi aktéry najít co nejoptimálnější řešení,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Dušan Salfický (ANO).

Po koketování s kruhovým objezdem, o kterém kraj hovořil před osmi lety, bude výsledkem průsečná křižovatka opatřená chytrými semafory. A sjezd do nemocnice ve tvaru S se zakrojí do areálu zdravotnického zařízení. Takzvaný domeček, užívaný dříve onkologií, čeká demolice. Překáží totiž budoucí trase silnice.

Novinkou je, že kraj s městem křižovatku vybudují formou společného zadání. Není to samozřejmé. V minulosti byly vztahy politiků na kraji a krajském městě velmi komplikované. „Na naši část dle projektu připadá částka 21 milionů korun a kromě samotného dopravního řešení je součástí investice také demolice stávajícího objektu č. 22 v areálu nemocnice, který zasahuje do prostoru plánovaného napojení,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Město zaplatí zbytek nákladů, tedy kolem 45 milionů. Na akci chce vypsat výběrové řízení letos na podzim. „Klíčové je pro nás především nové přímé napojení spodní části areálu, které výrazně zjednoduší příjezd pacientům, návštěvníkům i záchranným složkám,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Jízdní řád akcí se teprve tvoří

Nová křižovatka je důležitá, ale v seznamu dopravních restů u nemocnice není na prvním místě. V první fázi, ještě letos, Pardubický kraj vybuduje za 30 milionů nová parkovací místa především ve spodní části areálu nemocnice.

Druhým krokem bude stavba nového parkovacího domu s 244 místy za sto milionů na někdejším heliportu. Sousedé mají proti stavbě velké výhrady, ale krajští politici věří, že se jim podaří zahájit stavbu do konce tohoto roku.

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Příští rok by měla přijít na řadu nová křižovatka před hlavní vrátnicí na Kyjevské ulici. Podle politiků bude muset být stavba rozdělena do několika etap.

Finále dopravního balíčku má zajistit město, které slibuje vybudovat napojení nadjezdu Kyjevská na rychlodráhu. Řidiči, kteří pojedou z centra města po rychlodráze, by se rychleji dostali směrem k nemocnici, dál do Pardubiček nebo směrem k průmyslové zóně. Náklady ani termín město zatím nezná. „Všechny práce bude nutné koordinovat, aby se nepotkalo více omezení v jeden čas,“ uvedl Nadrchal.

Ani po všech investicích nebude přístup do nemocnice ideální, ale to je dané historicky. Areál je ohraničen parkem, železnicí a silničním nadjezdem, žádné velkorysé řešení zde už možné není.

