Stavba dalšího parkovacího domu v Pardubicích začala. A bude za dobrou cenu

Původní cenovka „parkhausu“, do kterého se mělo vejít zhruba 500 aut, totiž politiky vyděsila.
„Zcela upřímně si musíme říct, že původně navržený parkovací dům za 400 milionů nyní stavět nemůžeme. A to třeba kvůli tomu, že od doby prvních plánů se naprosto dramaticky zvedla cena peněz. Úvěr by nás nyní přišel podstatně dráž,“ řekl v roce 2023 Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku, který dostal městskou investici na starost. Nakonec se politici dostali prakticky na třetinu původní částky, byť za cenu toho, že v domě najde místo „jen“ 407 řidičů najednou.
|
Pardubice budou mít za rok a půl další parkovací dům. Větší a levnější
„Původní projekt měl být podstatně dražší. Musím říct, že vysoutěžená částka mne velmi mile překvapila,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.
Dům, který vyroste hned vedle nadchodu přes železniční koridor na dukelské straně kolejiště, bude mít pět nadzemních podlaží. Každé o ploše téměř dva tisíce metrů čtverečních. Architektonické řešení parkovacího domu navrhla kancelář ARCHaPLAN z Hradce Králové.
„Parkovací dům bude sloužit veřejnosti – dojíždějícím, rezidentům i návštěvníkům. Připravovaný cenový model počítá s denním parkovným v řádu desítek korun, které nepřesáhne 100 korun. Dopravní podnik zároveň preferuje zavedení online rezervačního systému. Během výstavby se nepředpokládají výrazné dopady na místní obyvatele, jelikož oblast Vápenky není obytná,“ řekl Jan Nadrchal.
Staveniště je připravené
Stavět bude společnost Geosan Group. Hotovo by měla mít zhruba za rok. „Demolice objektů, archeologický nebo pyrotechnický průzkum máme hotový. Staveniště je tak vlastně už zcela připravené. Věřím, že zhruba za rok a něco tady budeme slavnostně stříhat pásku po dokončení nového parkovacího domu,“ uvedl Lukáš Laštovička z firmy Geosan Group.
Původní projekt radnice pod názvem Terminál Jih zahrnoval rekonstrukci ulice K Vápence i výstavbu parkovacího domu. Po jeho rozdělení převzalo město Pardubice obnovu veřejných ploch a Dopravní podnik města Pardubic stavbu samotného parkovacího domu. Nový objekt ponese název Vápenka, který odkazuje na místní ulici i blízkou autobusovou zastávku.
„Nový parkovací dům přispěje ke zklidnění dopravy v okolí nádraží a nabídne moderní a efektivní parkování odpovídající současným potřebám. Vjezd a výjezd budou řešeny automatickým závorovým systémem s podporou čtení registračních značek a napojením na rezervační a informační systém,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO 2011.
Politici doufají, že nový parkovací dům pomůže zklidnit i dopravní situaci na druhé straně nádraží. Palackého ulice je totiž často přetížená a třeba na malém parkovišti vedle nádražní budovy, které slouží primárně pro vyložení a naložení lidí, kteří cestují vlakem, panuje občas docela slušný chaos.
„Parkovací dům má strategické umístění u vlakového nádraží a má potenciál významně ulevit od automobilové dopravy, a to jak na Dukle, tak na Palackého třídě,“ uvedl náměstek primátora pro rozpočet Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
Ten navíc připomíná, že s placením stavby výrazně pomůže Evropská unie. „Na tuto strategickou investici v rámci tzv. Terminálu Jih jsme z rozpočtu města dopravnímu podniku přispěli příplatkem mimo základní kapitál ve výši 28 milionů korun, až 125 milionů korun pak může činit dotace od Unie v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace,“ dodal Rychtecký.