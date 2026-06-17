Dopravní fakulta v Pardubicích má opravenou budovu s fasádou z vlnitého plechu

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zrekonstruovala svoji budovu. Zhruba rok a půl trvající přestavba vyšla včetně vybavení na téměř 156 milionů korun. Objekt z roku 1970, který původně sloužil jako internát, získal třeba fasádu z vlnitého plechu nebo vnitřní odpočívárny obložené dřevem. Novinářům to dnes řekli zástupci školy a architektonické kanceláře.
Fakulta sídlí v budově od svého vzniku v roce 1993, podle děkana Ladislava Řoutila se postupem času ale stále více ukazovaly její limity. "Problémy se týkaly například hygienického zázemí i izolací. V extrémních zimních i letních obdobích už tepelná pohoda v jednotlivých kancelářích zcela neodpovídala požadavkům 21. století," řekl.
Při přestavbě v budově vzniklo 81 kanceláří, čtyři laboratoře a sedm místností, které mohou sloužit jako interaktivní učebny. Do objektu se přestěhují všechny katedry fakulty, která má zhruba stovku zaměstnanců a další externí pracovníky a okolo 1400 studentů.
"Z provozního i ekonomického hlediska by bylo výhodnější mít v budově více kanceláří, učeben nebo zasedacích místností. My jsme si ale řekli, že lidé potřebují také prostor, kde se mohou setkávat a sdílet myšlenky, a ne být zavření jen v kancelářích. Proto jsme v každém patře vytvořili respirium (místo k odpočinku)," řekl architekt Ondřej Teplý.
Fasádu z vlnitého plechu architekti podle Teplého navrhli proto, že objekt měl plechový obklad už dříve. "Hledali jsme princip, jak pojmout velmi racionální skeletovou budovu, kterou definují sloupy. Nakonec jsme pracovali s různým způsobem kladení vlnitého plechu, který vytváří grafický efekt. Na fasádu navazují i kovové žaluzie," řekl architekt.
Stavební práce začaly koncem roku 2024 a škola na ně získala i dotace. S nyní opravenou budova tak současně skončila obnova objektů v jižní části univerzitního kampusu. "Bylo to v plánu už od začátku, když jsme zhruba před 13 až 15 lety začali připravovat generel území. Tehdy bylo jasné, že všechny tyto objekty budou postupně opraveny, a jsem rád, že se to podařilo. Je to poslední střípek mozaiky v jižní části kampusu," řekl kvestor Petr Gabriel.