Opilý řidič přepůlil octavií při nehodě strom, pomoc přivolal mobilní telefon

„Po příjezdu jednotek bylo zjištěno, že osobní automobil po nárazu do stromů zůstal silně poškozený. Ve vozidle se nacházel zaklíněný spolujezdec, zatímco řidič vozidla byl v době příjezdu hasičů již mimo automobil,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Podle policejní mluvčí devatenáctiletý řidič pravděpodobně nepřizpůsobil svou rychlost povrchu vozovky a svým schopnostem.
„Najel na krajnici a dalších zhruba 800 metrů se snažil tento manévr vybalancovat z jedné strany silnice na druhou. Nakonec ale skončil v příkopu, kde narazil do stromu a vlivem nárazu se vůz přetočil přes střechu a skončil na boku,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Na místě zasahovali profesionální hasiči z Holic společně s jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Dašic. Po stabilizaci vozidla hasiči vyprostili zaklíněnou dvacetiletou spolujezdkyni za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení a následně ji předali do péče záchranářům.
„Do Dašic jsme vysílali tři RZP posádky a nakonec jsme transportovali dva pacienty se středně těžkým poraněním na urgentní příjem pardubické krajské nemocnice,“ sdělil mluvčí krajské záchranky Josef Strašík.
Jak se později ukázalo, mladý řidič neměl za volantem Škody Octavie co dělat. „Policisté po příjezdu na místo zjistili, že mladík není držitelem řidičského oprávnění. Provedenou dechovou zkouškou na alkohol mu navíc policisté naměřili více než dvě promile,“ uvedla Kopecká.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zjišťovat navíc budou i okolnosti, zda měl mladík souhlas majitele vozidla s jeho užíváním. „V úvahu by pak připadalo také neoprávněné užívání cizí věci,“ dodala Kopecká.
Hasiče volají mobilní telefony i auta častěji
Za poslední tři měsíce loňského roku bylo automaticky z mobilních telefonů krajským hasičům nahlášeno pět dopravních nehod.
Kromě některých mobilních telefonů na náraz reagují i samotná auta, která jsou vybavena tzv. eCall voláním. Tím jsou povinně vybavena všechna nová vozidla registrovaná v EU od dubna 2018.
„V období od 1. října 2025 do 6. ledna 2026 bylo prostřednictvím systému eCall založeno 11 událostí. V šesti případech systém významně přispěl k záchraně lidských životů,“ uvedla mluvčí krajských hasičů.
Systém eCall se aktivuje v případě dopravní nehody automaticky vytočením linky 112 a oznámením co nejpřesnější polohy. Kromě aktivace mikrofonu v kabině auta jsou spolu s hovorem do telefonního centra tísňového volání 112 odeslány informace o místě a času nehody, přesné poloze, směru jízdy vozidla, typu vozidla, druhu paliva a počtu cestujících.