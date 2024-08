„Někdo se zbláznil.“ Pardubice upravily dopravní značení, vydrželo dva týdny

To je případ třeba zmíněného sídliště pojmenovaném po známém cyklistickém závodě. Jen pár dní tu platily přednosti zprava. „Když jsem to viděla, myslela jsem si, že se někdo zbláznil. Všichni jsou roky zvyklí a počítají s tím, že na té jediné silnici, kterou zde máme, jsou na hlavní. Je jen otázkou času, kdy tam bude vážná nehoda,“ řekla po zavedení změny Gabriela Gutwirthová, jež na sídlišti žije.

Nebyla zdaleka sama, kdo si stěžoval, a tak radnice reagovala. Po dvou týdnech bylo svislé dopravní značení hlavních a vedlejších silnic vráceno zpět. „Snažíme se přistupovat ke všem opatřením tak, že je s odstupem vyhodnotíme. Jedním ze zklidňujících prvků zón 30 je sice režim předností zprava, ve výjimečných případech ale může být vyznačena hlavní silnice a odbor dopravy k tomuto kroku přistoupil,“ řekl náměstek primátora odpovědný za dopravu Jan Hrabal z ANO.

Změny v dopravním značení jsou v kompetenci státní správy čili úředníků města. Ovšem největší nálož kritiky směřovala na sociálních sítích za odvolanou úpravu právě na náměstka Hrabala. Extrémně aktivní v tom je především facebooková stránka Pardubice v České republice, která dlouhodobě kritizuje nešvary ve městě. Její správci dokonce na web pověsili výzvu náměstkovi, aby rezignoval na svůj post.

„Je v zájmu pardubických řidičů a i vaší strany a koalice samotné, abyste rezignoval na tuto svou funkci, věnoval se svému druhému zaměstnání v O2 TV Sport a na řízení dopravního směřování našeho města zapomněl,“ napsali v narážce na to, že politik na vedlejší úvazek moderuje hokejové zápasy.

Podle předchůdce Hrabala Petra Kvaše z ODS je však nesmysl, aby mladý politik funkci opouštěl. „Je velmi pracovitý, funkci se věnuje naplno. Navíc za něj v hnutí ANO není adekvátní náhrada, takže to je z mého pohledu hloupost,“ uvedl opoziční zastupitel.

Kvaš: Největší chyba? Novinky se neměly hned rušit

Nicméně ani Kvaš není spokojen s tím, jak některé dopravní změny v Pardubicích v létě vypadaly. Ovšem způsob kritiky možná leckoho překvapí.

„Musím říct, že většina změn mi nevadila a dávala za mne smysl. Někde větší, někde menší. Ovšem co mi vadilo, je ta rychlá změna názoru. Někdo se lekl kritiky na sociálních sítích a začal vše vracet zpět. To je špatně. Nikdo nemohl za pouhé dva týdny zjistit, jestli novinky mají efekt nebo ne,“ řekl Kvaš, který také upozorňuje na finanční stránku celé anabáze. „Budu se ptát, kolik to třeba na sídlišti Závodu míru stálo. Někdo musel nechat vyrobit ty nové značky, odmontovat staré, dát nové, pak je zase sundat, instalovat staré. Těch příběhů je hodně a určitě nebyly zadarmo,“ doplnil.

Veškerá nová dopravní opatření vychází z Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice neboli ParduPlánu. „Tento dokument přijatý v červnu 2022 hledá nová efektivní dopravní řešení, která ulehčí stávající infrastruktuře, zkvalitní veřejný prostor a podpoří udržitelné druhy dopravy. ParduPlán je plán, jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici,“ uvedla mluvčí magistrátu Ivana Dolanová.

Plán myslí i na to, aby doprava byla bezpečná. I proto podle Kvaše mělo logiku nechat na sídlišti Závodu míru, které je v zóně s dovolenou maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině, platné přednosti zprava.

„Pohybuji se tam poměrně často. A je evidentní, že tam povolenou třicítkou jezdí málokdo. Naopak, lidé tam jezdí jako blázni. Změna by určitě řidiče přinutila přibrzdit. Ano, nelíbilo se to dopravnímu podniku. Ano, asi by se tam stala nějaká nehoda. Ale lidé by si časem zvykli a ono by to fungovalo. Jenže jsme tomu nakonec nedali ani šanci,“ dodal Petr Kvaš.