MHD v Pardubicích vloni svezla 30 milionů lidí. Díky výsledkům nezdraží jízdné

Ještě to nejsou čísla, na která byli v pardubickém dopravním podniku zvyklí před pandemií nemoci covid-19. Nicméně trend je jasný. Lidé se postupně vracejí do autobusů a trolejbusů, které je vozí po krajském městě. Letos po delší době opět padne meta třiceti milionů odbavených lidí.

Přepravení lidé

a tržby DPMP 2019

33 milionů lidí, 122 milionů korun

2020

23 milionů lidí, 89 milionů korun

2021

22 milionů lidí, 94 milionů korun

2022

27 milionů lidí, 110 milionů korun

2023

29 milionů lidí, 122 milionů korun

2024

30 milionů lidí, přes 125 milionů Zdroj: Dopravní podnik Pardubice

„Loni jsme se dostali na úroveň roku 2018. Rok 2019 byl rekordní, měli jsme přes 33 milionů přepravených cestujících. Obávám se, že k tomuto číslu se už nikdy nedostaneme. Trend je ale pozitivní, lidé se relativně hodně vracejí do MHD, nárůst milion cestujících je slušné číslo. Letos přes 30 milionů lidí určitě půjdeme,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku a zastupitel města Tomáš Pelikán.

Loňské počty ve městě s více než 90 tisíci obyvateli přitom negativně ovlivňovaly uzavírky a objížďky. Normálně velké autobusy nesmí na most Kpt. Bartoše a na Wonkově mostě je provoz kvůli výměně nosných lan přiškrcen od června. Rekonstrukce má přitom být hotová až na konci října.

Čísla přepravených lidí ovlivnilo i to, že páteřní spoje jezdily ve větším, dvanáctiminutovém intervalu. „Nejdřív byl covid, pak nebyli řidiči. Na podzim jsme se ale už vrátili k desetiminutovému intervalu, to se podle mě pozitivně promítne do navýšení počtu cestujících. Loni byla komplikací objížďka kvůli stavbě severovýchodního obchvatu, to letos už také nebude,“ řekl Pelikán.

Covidová pandemie změnila cestovní návyky lidí a někteří z nich se do MHD nevrátili. Případně jezdí méně. Cestující preferují jednorázové jízdenky, platí je hlavně přes terminál kreditní kartou nebo mobilním telefonem. Je jich přes 60 procent.

„Kolem 40 procent cestujících má časovou jízdenku. Před covidem to bylo opačně, na časové jízdné jezdilo 60 procent lidí. Co je zvláštní, prodává se dál papírová jízdenka, mysleli jsme, že po zavedení platby kartou ji budeme moci zrušit,“ řekl Pelikán.

Loňské tržby byly podle něj nejlepší za více než deset let, přesáhly 125 milionů korun. Letos se proto cestující ani nemusejí obávat toho, že by podnik zdražoval jízdné. „To by musela přijít složitost typu drahá nafta nebo elektřina, to nepředpokládám. Nemáme letos v plánu ceny zvyšovat,“ řekl Pelikán.

Dopravní podnik je závislý na dotaci

Nicméně i přes lepší čísla stále platí, že by podnik neměl šanci poskytovat tak rozsáhlou síť spojů, pokud by mu finančně nepomáhal magistrát. Ostatně nedávno část zastupitelů upozornila na to, že výše vyrovnávací platby začíná být až příliš vysoká.

„Jeden kilometr provozu trolejbusu nás stojí v Pardubicích sto korun. U autobusů to je 83 korun. Ročně do dopravního podniku už posíláme 316 milionů. To je zhruba desetina rozpočtu města. Zdá se mi, že je čas přemýšlet o větší efektivitě podniku,“ uvedl třeba zastupitel za ODS Petr Klimpl.

„Myslím si, že účast lidí na provozu MHD by měla být přes placení jízdného větší,“ přidal se zastupitel Martin Slezák z TOP 09.

Nicméně radní zatím o žádném navyšování jízdného nechtějí slyšet. Dobré pro cestující je, že řada stran měla slib o nezvedání jízdného ve svých volebních programech. A jelikož se letos na podzim konají parlamentní volby a za rok a půl ty komunální, nedá se předpokládat, že by politici z radnice v tomto období chtěli sáhnout lidem hlouběji do kapsy.

„Podíl pasažérů na nákladech dopravního podniku se neustále snižuje, to je pravda. Jsme si toho vědomi. Bereme to však jako veřejnou službu a zavázali jsme se, že plošně jízdné zdražovat nebudeme,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.