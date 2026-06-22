Dračí fontána v Pardubicích se podle starosty opravy do voleb nedočká

Autor: ČTK
  14:43aktualizováno  14:43
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Čtyři sezony odstavená dračí fontána v Bubeníkových sadech v Pardubicích se do konce volebního období opravy nedočká. O jejím osudu rozhodnou až zastupitelé, kteří vzejdou z podzimních komunálních voleb. Otázkou je, zda se budou chtít pustit do drahé rekonstrukce. ČTK to řekl starosta městského obvodu I. Filip Šťastný (ANO).

"Na komisi pro rozvoj obvodu zaznělo, že bychom už to teď měli nechat a budeme to řešit v novém volebním období, co s tím. Variantou je, že by měla jiné využití, nebo že by se stavěl úplně jiný prvek. Aby to fungovalo jako fontána, nezatýkalo tam, tak by to vyžadovalo celkovou rekonstrukci," řekl starosta.

Fontána z roku 1995 má vážné konstrukční vady a potřebuje generální rekonstrukci, což by znamenalo odstranit stříkaný beton až na drátěnou konstrukci, prvek podbetonovat a znovu beton nanést. "Dochází k propadům některých van. Musí se vytvořit základy," řekl starosta. Oprava by podle něj byla dražší než opětovná stavba vodního díla.

Fontána v pastelových barvách od architekta Petra Davida je mimo provoz čtvrtou sezonu. Svými tvary připomíná dračí tělo. Vystupují z ní velké rohy, ze kterých tryskala voda. Fontánu zaplatila v roce 1995 městská nadace. Odstavená byla i v minulosti, například v letech 2013 až 2014 bylo potřeba zajistit statiku jedné vany, která klesala. Měnily se také obklady.

Pokud odstavenou fontánu obvod neobnoví, mohla by se podle některých názorů stát dětským hřištěm nebo velkým květináčem. O záchranu fontány usiluje iniciativa Jsme za fontán(o)u! Obávala se, aby město vodní prvek bez komunikace s veřejností nezbouralo. V roce 2024 organizovala elektronickou petici. Pro mnoho obyvatel představuje fontána jeden ze symbolů města. "Je krásná, patří do Bubeníkových sadů, je škoda ji zničit," napsala jedna ze signatářek.

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