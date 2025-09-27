Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:12aktualizováno  10:12
Městská policie v Pardubicích plánuje zřídit vlastní dronové centrum. Drony mohou strážníkům pomáhat při velkých akcích, které navštěvuje hodně diváků, nebo při pátrání po ztracených lidech. Pokud město dá na projekt peníze, pořídí vybavení asi za půl milionu korun. Řekl to náměstek pro vnitřní záležitosti městské policie Petr Kvaš.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Máme poměrně velkou skupinu zaměstnanců, kteří s touto technologií pracují. Drony by používali k vyhledávání osob, zvířat, díky pokročilejším dronům s termovizí by je mohli používat i v noci. Při kulturních a sportovních akcích by měli přehled o pohybu diváků a fanoušků. V jiných městech to funguje, naši kolegové jsou pro to zapálení a mají pilotní průkazy,“ řekl Kvaš.

Když město bude souhlasit, bude následovat výběrové řízení na nákup dronů různých kategorií, od lehkých, které budou sloužit k výcviku, až po těžší drony. „Zvažujeme nákup dronů s termovizí, teleobjektivem. Dva drony budou zařazeny přímo do služby a tři budou využity k výchově nových pilotů. Pokud vše vyjde, pořídíme drony ještě letos,“ řekl ředitel městské policie Jan Dojczar.

Městská policie původně připravovala nákladnější dotační projekt s většími drony, ale podle Dojczara bylo obtížné splnit dotační podmínky a termíny. „Projekt vznikl ještě za předchozího ředitele a zjistilo se, že by drony velkých specifikací nemohly létat v centru města, protože by mohly někoho ošklivě zranit. Proto jsme od původního záměru ustoupili a vymysleli vlastní variantu. Vybereme drony, které budou skutečně přínosem,“ řekl ředitel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Městská policie v Pardubicích plánuje zřídit vlastní dronové centrum. Drony mohou strážníkům pomáhat při velkých akcích, které navštěvuje hodně diváků, nebo při pátrání po ztracených lidech. Pokud...

27. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám

Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii...

27. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

27. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

UnionPay rozšiřuje akceptaci napříč Evropou, její karty nyní přijímá přes 90?% evropských zemí a regionů

27. září 2025  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České firmy v operativním leasingu dohánějí Evropu. Tahounem jsou malé firmy

27. září 2025  9:10

V Pelhřimově v říjnu vysadí stromy pro novorozeňata. Zaplatí je město

Dlouhou tradici má v Pelhřimově výsadba stromů pro nově narozené děti. Letos budou rodiče „občánků“ města, již přišli na svět po 1. říjnu 2024, sázet dřeviny už po čtyřiadvacáté.

27. září 2025  9:08

Prague.bio Conference vyhrál startup RIANA Therapeutics s účinnější a šetrnější léčbou akutní leukémie

27. září 2025

Nevšední vyhlídka na vrchu uprostřed Bíliny. Návštěvníci budou lávku otáčet

Na vrchu Chlum, který leží uprostřed Bíliny na Teplicku, roste nová vyhlídka. Architektonické řešení této stavby nabídne jednu velkou zajímavost – ocelovou konstrukci ve tvaru lávky, která bude navíc...

27. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Na jihu Čech budou s volbami čtyři referenda, dvě kvůli větrným elektrárnám

Čtyři obce v Jihočeském kraji chystají v termínu sněmovních voleb 3. a 4. října místní referenda. Ve dvou případech budou lidé rozhodovat o výstavbě větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

Obyvatelé obcí budu v referendech hlasovat o větrnících, těžbě štěrku i bytech

Obyvatelé osmi obcí v Olomouckém kraji se příští týden souběžně se sněmovními volbami budou moci v místních referendech vyjádřit k chystané stavbě větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Vysočině bude s volbami osm místních referend, šest z nich kvůli větrníkům

V osmi obcích na Vysočině budou při sněmovních volbách i místní referenda. Na šesti místech se obyvatelé budou moci vyjádřit k záměrům na stavbu větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

V Poličce představí, jak se žilo v době železné

Městské muzeum a galerie Polička připravuje novou výstavu s názvem Keltové - Naše dávná minulost, která návštěvníkům přiblíží život na území východních Čech v době železné.

27. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.