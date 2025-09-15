Dvojice usnula při přípravě snídaně, bytovku zaplnil kouř ze spáleného jídla

Autor: lan
  14:52
Hustý dým dnes ráno zaplnil chodbu jednoho z pardubických bytových domů. Kouř se valil z bytu, jehož dva obyvatelé si začali připravovat snídani, jenže mezitím usnuli a jídlo se na sporáku spálilo. Jeden ze strážníků, který pospíchal na pomoc, se nadýchal kouře a skončil v péči lékařů.
Spálená snídaně si vyžádala zásah všech složek. Jeden ze strážníků se nadýchal kouře. (15. září 2025) | foto: Městská policie Pardubice

V pondělí mezi devátou a desátou hodinou ráno znepokojil obyvatele bytového domu v pardubických Polabinách dým, který se valil chodbou. Ti bez váhání kontaktovali městskou policii i hasiče.

První byla na místě hlídka strážníků, které se podařilo rychle najít v zadýmeném prostoru chodby byt, odkud kouř vycházel.

Žena dala na pánev rybí prsty a šla na zahradu. Shořela kuchyň za sto tisíc

Zvoněním na zvonek a boucháním na dveře probudili spící dvojici, která si v bytě začala připravovat snídani a mezitím usnula. Během chvíle se tak jídlo na sporáku spálilo.

Zásah si vyžádal lékařské ošetření jednoho z pardubických strážníků, který se vydal obyvatelům bytu na pomoc před udušením. (15. září 2025)

„Strážníci okamžitě odstavili do ruda rozpálený hrnec z plotny a otevřeli všechna okna, aby prostor vyvětrali. Mezitím už se na místě nacházeli i hasiči, kteří zajistili kompletní odvětrání bytu i společných prostor a přivolali záchrannou službu,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Senior chtěl hořící olej při vaření hasit vodou, požár mu způsobil popáleniny

Během zásahu se jeden ze strážníků nadýchal kouře a musel být krátce ošetřen kyslíkovou terapií. Po poskytnutí první pomoci se mohl vrátit zpátky do služby.

„I při relativně krátkém pobytu v zakouřeném prostoru hrozí člověku ztráta vědomí a fatální následky. Situaci, kdy na plotně doutná spálené jídlo, proto rozhodně není radno podceňovat,“ uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

