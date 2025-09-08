Dynamo má silnější tým. Přišel čas na zlato, věří po dvou finálových porážkách

Milan Zlinský
  10:22aktualizováno  10:22
S rozpočtem 400 milionů korun a vyladěným kádrem plným hvězd jdou Pardubice do šesté sezony pod majitelem Petrem Dědkem. Cíle má Dynamo Pardubice maximální. Po dvou finálových porážkách je Dynamo podle sázkových kanceláří i fanoušků hlavním favoritem sezony.
V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)

V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)
V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)
V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)
V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)
8 fotografií

Toho vyhýbání si musel všimnout každý. Velmi pečlivě si všichni účastníci předsezonní tiskové konference Dynama Pardubice dávali pozor, aby to slovo nepadlo. A povedlo se. Termín „titul“ nezazněl ani jednou. Přitom na nic jiného klub s rozpočtem a soupiskou, kterou současně má, cílit nemůže. Postup do play off? Více než povinnost. Finále? Bez něj by se jednalo o velké zklamání. Titul? Konečně naplněný cíl velkoklubu.

Tak jsou rozdané karty na prahu další extraligové sezony. „Jsme ambiciózní organizace. Každý chce ale vyhrát. Já jsem rád, že jsme byli dvakrát ve finále. I když vždycky chcete ten pohár zvednout, tak stříbrná medaile není ostuda. Extraliga je silná soutěž, každým rokem se zlepšuje a zkvalitňuje. Chceme zase dojít co nejdále a já věřím, že to jednou přijde,“ uvedl většinový majitel Dynama Petr Dědek.

HC Dynamo Pardubice na prahu sezony 2025–26

Změny v kádru – příchody: Daniel Gazda (Ilves Tampere), Ondřej Mikliš a Vladimír Sobotka (oba Sparta), Jan Košťálek (Vítkovice, návrat z host.), Miguël Tourigny (Žilina), John Ludvig (Colorado Eagles), Jakub Lauko (Boston)

Odchody:
Jasper Weatherby, Nick Jones, Matej Paulovič, Jakub Lichtag, Lukáš Radil

Los týmu na začátku extraligy: 1. kolo středa 10. září
Pardubice – Hradec Králové
18:00 enteria arena
2. kolo pátek 12. září Liberec – Pardubice 18:00

Ten se svými kolegy zažil dva bolestné konce sezon. Loni jeho tým nestačil v sedmém finále doma na Třinec a letos na Brno. Zklamání se dalo vážit na tuny.

Ale reakce vedení klubu byla rychlá a rázná. Mužstvo manažeři ještě posílili. Červenobílému mužstvu má k vytouženému grálu dopomoci nově složený tým trenérů v čele s Filipem Pešánem i zvučné posily v čele s Vladimírem Sobotkou či Jakubem Laukem.

„Už dlouho jsem nebyl v létě takto v klidu. Složení kádru převzal kompletně sportovní manažer Petr Sýkora, který odvedl dobrou práci. Tým máme vyladěný a dobře složený. Jsme spokojení,“ uvedl Petr Dědek, který přiznal, že rozpočet Dynama pro novou sezonu atakuje cifru 400 milionů korun.

„Naší ambicí je být špičkou české extraligy a zároveň i v Evropě, tomu také přizpůsobujeme rozpočet a snažíme se neustále zlepšovat a posouvat. Není to však jen o číslech, ale i o tom, co děláme pro hokej,“ řekl Dědek.

Hlavní favorit? Pardubice

Pardubičtí budou opět v roli hlavního favorita. Ostatně sázková kancelář Tipsport, která dává jméno i celé extralize, vypsala na výhru Pardubic nejnižší kurz 3,1 ku jedné. Druhým favoritem je Sparta Praha oceněná cifrou 4,4 ku jedné.

„Chceme se dobře připravit na sezonu, být kondičně připravení a dodržovat systém. Rádi bychom do sezony dobře vstoupili a v jejím průběhu pracovali na denní bázi, abychom měli dobrý pocit z předváděné hry,“ řekl hlavní kouč Filip Pešán, který převzal tým po Miloslavu Hořavovi.

V rolích asistentů má Karla Mlejnka, Václava Kočího a Jiřího Sklenáře, který je od července novým trenérem brankářů Dynama. „Přišla změna, v nové trenéry máme důvěru a vidíme, že práci dělají dobře. Filip vyznává aktivní hokej, věřím, že divákům nabídneme atraktivní hokej, spoustu gólů a budou se bavit. Moc se na sezonu těším, myslím si, že bude zajímavá,“ uvedl Dědek.

Tým výrazně posílil v zadních řadách, opory ale získal s příchody Vladimíra Sobotky či Jakuba Lauka i do útoku.

Hokejové Dynamo Pardubice má za sebou sezonu jako na horské dráze

„Filip má k dispozici osm kvalitních beků a ještě něco v rezervě, do útoku se podařilo přivést zkušeného Vláďu Sobotku, přišel Jakub Lauko, o tom se také nemusíme bavit, zapadá nám perfektně charakterově. Máme teď široký kádr se silnou konkurencí, což je něco, na co jsme v minulé sezoně možná trochu doplatili. V klidu si můžeme počkat na Martina Kauta, až se uzdraví, případně i Roman Červenka má dost času na to, aby se dal dohromady. Pro nás je důležitá druhá půlka sezony, teď nás nic netlačí,“ dodal Dědek.

Zatímco Martin Kaut musel již dříve na operaci s kolenem, Roman Červenka nedohrál kvůli potížím se zády středeční přípravný zápas v Mladé Boleslavi. „Roman dnes absolvoval vyšetření v Praze, zatím nevím více, ale myslím, že šlo spíš o prevenci než o nějaký větší problém,“ řekl Pešán.

Další posily klub nyní nevyhlíží. „Myslím, že tým je hotový a připravený na začátek soutěže. Dolaďují se jen detaily, je možné, že někdo doplní první mužstvo z B týmu,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Proč jsou Pražané bez práce? Půlka uchazečů přešla na online registraci

Na území hlavního města Prahy ke konci měsíce srpna podíl nezaměstnaných osob, vzrostl na 3,5 procenta. Počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1 205 osob na 35 015. Ve srovnání se stejným obdobím...

8. září 2025  11:16

Dopravu v Olomouci komplikují další uzavírky, rozsáhlé opravy potrvají do podzimu

Řidiči a cestující musejí v Olomouci počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Přinesly je opravy silnic a ulic, které začaly dnes a potrvají až do podzimu. Rekonstrukce půlkilometrového úseku...

8. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil...

8. září 2025  11:02

Ostrava vyhlásila ideovou soutěž na Svět dopravy, jde o stavbu za miliardu Kč

Ostrava vyhlásila ideovou soutěž na projekt Světa dopravy, který má vzniknout u nádraží Ostrava-Vítkovice a částečně i v aktuálně rekonstruované výpravní...

8. září 2025  9:23,  aktualizováno  9:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

8. září 2025  10:52

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

8. září 2025  8:52,  aktualizováno  10:49

Dospělé Čechy digitální technologie baví, necelou pětinu však zároveň stresují

Digitální technologie jsou pro většinu českých dospělých nepostradatelné a přinášejí jim inspiraci i zábavu, zároveň však u části populace vyvolávají stres a...

8. září 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Posílám foto, ze sobotní akce, kdy na hřišti mezi paneláky (vedle Novodvorské Plazy) opravili malování.
Určitě si to rodiče a hlavně jejich děti užijí.

vydáno 8. září 2025  10:36

Praha, Lhotka

Úplné zatmění Měsíce.

vydáno 8. září 2025  10:35

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:35

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Jiřinková slavnost v Letňanech. Již dvacátý ročník výstavy jiřin probíhá v prvních dvou dnech tohoto týdne v obřadní síni letňanské radnice.

vydáno 8. září 2025  10:33

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.