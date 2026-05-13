V Dynamu po titulu opět přichází převrat. Pardubický klub mění vedení

Milan Zlinský
  16:12aktualizováno  16:12
Zisk titulu pro hokejové Pardubice zároveň zjevně znamená nebezpečnou situaci pro lidi z vedení klubu. Zhruba dva týdny po vybojování trofeje pro vítěze extraligy v Dynamu končí jeho generální ředitel Ivan Čonka a předseda představenstva Ondřej Heřman. Nahrazují je Filip Kaplan z marketingové agentury BPA a Pavel Hynek z Litvínova.
Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky. Podívejte se, jak město slavilo. Hlavními tahouny Dynama v play off bezesporu byli Roman Červenka (pod pohárem vlevo) a kapitán Lukáš Sedlák. Oba navíc obstarali mistrovskou trefu v prodloužení. (29. dubna 2026) | foto: Tomáš Kubelka

Každý z hráčů pardubického Dynama si na podiu před tisíci lidmi zvedl nad hlavu...
Zpívalo se, pilo a slavilo. Český „Hockeytown“ po čtrnácti letech zalila...
Radost měli pochopitelně všichni. Třeba útočník Jiří Smejkal, ten kvůli zranění...
Mistrem extraligy se stal i gólman protřelý NHL Malcolm Subban. Cestou z Třince...
15 fotografií

Když se Dynamo radovalo z předposledního titulu v roce 2012, tehdejší majitel klubu Roman Šmidberský pár dní po oslavách zcela nečekaně vyhodil generálního manažera Zbyňka Kusého. Poté následovaly roky bídy a úpadku klubu.

Letos zase výhru velkého poháru nepřežili ve vedení klubu Ondřej Heřman a Ivan Čonka. Prvně jmenovaný pracoval od příchodu Petra Dědka jako předseda představenstva a druhý jako jeho místopředseda a zároveň generální ředitel klubu.

„Hockeytown“ nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí

„Nebýt Ondry Heřmana, nejspíš bych se nestal majitelem. I on provedl klub těžkými časy a pomohl ho vrátit na vrchol. Nejen za to si zaslouží respekt a poděkování,“ uvedl Dědek v tiskové zprávě Dynama.

Odvolání Heřmana z úzkého vedení klubu ke konci května a jeho přesun do dozorčí rady je o to překvapivější, že je spolumajitelem klubu právě s Petrem Dědkem. „Tím nadále zůstává. Ondra Heřman určitě v klubu nekončí, bude v dozorčí radě. Na druhou stranu jsme potřebovali, aby celé vedení klubu fungovalo více profesionálně, vlastně v režimu 24/7. Dosud jsme to svým způsobem dělali jako spolek dobrovolných hasičů ve svém volném čase. To se musí změnit i s ohledem na plánované stěhování do nové arény,“ uvedl pro iDNES.cz Dědek.

Klub se také dohodl na ukončení spolupráce s ředitelem Ivanem Čonkou, který Dynamo vedl necelých šest let. „Ivan Čonka provedl klub těžkým obdobím i řadou změn. Do celé společnosti vnesl řád, který pardubickému hokeji dlouhé roky chyběl. Ivan odchází na vrcholu, s mistrovským titulem a vizitkou jednoho z nejlepších ředitelů dlouhé historie Dynama. Za jeho práci pro klub mu děkuji,“ řekl Petr Dědek.

29. dubna 2026

Působení Ivana Čonky ve funkci ředitele i místopředsedy představenstva skončí 14. května 2026. Zbytek měsíce bude dokončovat a předávat rozpracovanou agendu. Novým výkonným ředitelem společnosti a předsedou představenstva bude jmenován Filip Kaplan, který pochází z Pardubic. Do Dynama se přesouvá z pozice výkonného ředitele a podnikového právníka společnosti BPA sport marketing, která je coby výhradní marketingový partner Tipsport extraligy na českém sportovním poli jedním z klíčových hráčů.

„Filip Kaplan má zkušenosti ze sportovního prostředí, a to například v podobě působení na právním oddělení fotbalového klubu AC Sparta Praha. Rovněž se jako člen pracovní skupiny podílel v letech 2023 a 2024 na přípravě návrhu nového zákona o sportu,“ stojí v tiskové zprávě Dynama.

I další nová tvář představenstva Dynama má vztah k Pardubicím. Pavel Hynek dovedl v sezoně 2011-2012 červeno-bílé barvy k historicky šestému titulu z pozice hlavního trenéra. Nyní se na východ Čech vrátí jako místopředseda představenstva, a to k 1. červnu 2026.

„Pavel Hynek patří mezi nejpracovitější lidi, které jsem kdy v hokejovém prostředí potkal. Vítám ho zpátky v Pardubicích a přeji mu, aby byl úspěšný,“ dodal Dědek.

Současný sportovní ředitel a další člen představenstva Petr Sýkora zůstane i nadále ve stejných rolích. Jeho výhradní kompetencí je řízení sportovních úseků A-týmu, B-týmu a akademie.

28. dubna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Vzácná onemocnění ve VFN odhalují včas, pomáhá specializované centrum

ilustrační snímek

Netypické příznaky vzácných onemocnění lékaři často špatně diagnostikují, brzká specializovaná péče je přitom klíčová. Lékaři upozorňují, že ač má některé onemocnění pouze jeden člověk v Česku, nejde...

13. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více peněz než loni

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek přes 13,3 milionu korun, více než loni. Peníze pomohou například při opravách kostelů, zámků, venkovských...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Nehoda u zavřeného mostu v ústeckém Mojžíři omezila dopravu na I/62

ilustrační snímek

Nehoda kamionu s osobním autem u uzavřeného mostu v ústeckém Mojžíři dnes omezila dopravu na hlavním tahu mezi Děčínem a krajským městem. Řidiče i spolujezdce...

13. května 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu elektráren

ilustrační snímek

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Kraj své podněty odešle ministerstvu pro místní rozvoj ve...

13. května 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:21

Tajná policie, svatba v Polsku i řev Bruce Dickinsona. Dokument o Iron Maiden míří do kin

Světová premiéra snímku Iron Maiden: Burning Ambition v Londýně. Zleva: Dave...

50 let na scéně, vyprodané arény a miliony fanoušků po celém světě. Iron Maiden slaví jubileum dokumentem Burning Ambition, který nabízí nejen koncertní smršť, ale i řezavě intimní pohled do života...

13. května 2026  17:17

Na víkendovou výstavu Minerály Brno přijedou vystavovatelé ze 14 zemí

ilustrační snímek

Na brněnské výstaviště přijede o víkendu 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svoji nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupů sběratelských...

13. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Na mistrovství floristů v Děčíně vznikají květinové dekorace inspirované světem

Na mistrovstvĂ­ floristĹŻ v DÄ›ÄŤĂ­nÄ› vznikajĂ­ kvÄ›tinovĂ© dekorace inspirovanĂ© svÄ›tem

Na 55. ročníku mistrovství floristů ČR s názvem Děčínská kotva tvoří 34 soutěžících květinové dekorace a kytice inspirované světem. Tři kategorie účastníků...

13. května 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Třebíč investuje asi dva miliony korun do mobiliáře v parcích

ilustrační snímek

Třebíč téměř za dva miliony korun (bez daně) rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace...

13. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Námořní muzeum se přestěhuje do budovy bývalé školy v Čelákovicích u Prahy

ilustrační snímek

Námořní muzeum ve Veletově na Kolínsku, které přibližuje historii Čechů a Slováků na mořích a oceánech světa, se letos přestěhuje do Čelákovic v okrese...

13. května 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Pravěký člun poprvé vyrazí na moře s ručně dělanou plachtou z lipového lýka

Václav Michalička, který působí v Centru tradičních technologií v Příboru při...

Už pátou expedici v pravěkém člunu chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z Archeoparku Všestary u Hradce Králové. V červnu vyrazí Monoxylon V na plavbu Egejským mořem poprvé s...

13. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

ČSÚ: Více než půlka vysokoškoláků z Plzeňského kraje zůstává na studiích v Plzni

ilustrační snímek

Více než půlka vysokoškolských studentů z Plzeňského kraje zůstává na studiích v krajském městě. Před 20 lety byl podíl o sedm procentních bodů vyšší. Téměř...

13. května 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.