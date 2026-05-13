Když se Dynamo radovalo z předposledního titulu v roce 2012, tehdejší majitel klubu Roman Šmidberský pár dní po oslavách zcela nečekaně vyhodil generálního manažera Zbyňka Kusého. Poté následovaly roky bídy a úpadku klubu.
Letos zase výhru velkého poháru nepřežili ve vedení klubu Ondřej Heřman a Ivan Čonka. Prvně jmenovaný pracoval od příchodu Petra Dědka jako předseda představenstva a druhý jako jeho místopředseda a zároveň generální ředitel klubu.
|
„Hockeytown“ nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí
„Nebýt Ondry Heřmana, nejspíš bych se nestal majitelem. I on provedl klub těžkými časy a pomohl ho vrátit na vrchol. Nejen za to si zaslouží respekt a poděkování,“ uvedl Dědek v tiskové zprávě Dynama.
Odvolání Heřmana z úzkého vedení klubu ke konci května a jeho přesun do dozorčí rady je o to překvapivější, že je spolumajitelem klubu právě s Petrem Dědkem. „Tím nadále zůstává. Ondra Heřman určitě v klubu nekončí, bude v dozorčí radě. Na druhou stranu jsme potřebovali, aby celé vedení klubu fungovalo více profesionálně, vlastně v režimu 24/7. Dosud jsme to svým způsobem dělali jako spolek dobrovolných hasičů ve svém volném čase. To se musí změnit i s ohledem na plánované stěhování do nové arény,“ uvedl pro iDNES.cz Dědek.
Klub se také dohodl na ukončení spolupráce s ředitelem Ivanem Čonkou, který Dynamo vedl necelých šest let. „Ivan Čonka provedl klub těžkým obdobím i řadou změn. Do celé společnosti vnesl řád, který pardubickému hokeji dlouhé roky chyběl. Ivan odchází na vrcholu, s mistrovským titulem a vizitkou jednoho z nejlepších ředitelů dlouhé historie Dynama. Za jeho práci pro klub mu děkuji,“ řekl Petr Dědek.
|
29. dubna 2026
Působení Ivana Čonky ve funkci ředitele i místopředsedy představenstva skončí 14. května 2026. Zbytek měsíce bude dokončovat a předávat rozpracovanou agendu. Novým výkonným ředitelem společnosti a předsedou představenstva bude jmenován Filip Kaplan, který pochází z Pardubic. Do Dynama se přesouvá z pozice výkonného ředitele a podnikového právníka společnosti BPA sport marketing, která je coby výhradní marketingový partner Tipsport extraligy na českém sportovním poli jedním z klíčových hráčů.
„Filip Kaplan má zkušenosti ze sportovního prostředí, a to například v podobě působení na právním oddělení fotbalového klubu AC Sparta Praha. Rovněž se jako člen pracovní skupiny podílel v letech 2023 a 2024 na přípravě návrhu nového zákona o sportu,“ stojí v tiskové zprávě Dynama.
I další nová tvář představenstva Dynama má vztah k Pardubicím. Pavel Hynek dovedl v sezoně 2011-2012 červeno-bílé barvy k historicky šestému titulu z pozice hlavního trenéra. Nyní se na východ Čech vrátí jako místopředseda představenstva, a to k 1. červnu 2026.
„Pavel Hynek patří mezi nejpracovitější lidi, které jsem kdy v hokejovém prostředí potkal. Vítám ho zpátky v Pardubicích a přeji mu, aby byl úspěšný,“ dodal Dědek.
Současný sportovní ředitel a další člen představenstva Petr Sýkora zůstane i nadále ve stejných rolích. Jeho výhradní kompetencí je řízení sportovních úseků A-týmu, B-týmu a akademie.
|
28. dubna 2026