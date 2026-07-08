Elektrárna Opatovice neuspěla s žalobou na obec kvůli dani z nemovitosti

Společnost Elektrárny Opatovice neuspěla s žalobou na obec Opatovice nad Labem na Pardubicku. Firma napadla obcí stanovený koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, který považovala za diskriminační, a chtěla, aby soud rozhodnutí zastupitelstva zrušil. Ten však postup obce při stanovení zvýšeného místního koeficientu potvrdil, uvedla na dotaz ČTK mluvčí společnosti Hana Počtová. Rozhodnutí je pravomocné.
Spor o výši daně z nemovitosti mezi obcí a elektrárnou je letitý. Opatovice zvýšily koeficient na zákonné maximum pět poté, co dal Ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Místo očekávaných tří milionů korun díky tomu obec získala na dani z nemovitosti za rok téměř sedm milionů korun. Po protestech různých společností zastupitelé rozhodli, že zatížení mezi firmy více rozloží. V červnu 2024 stanovili pro elektrárnu koeficient čtyři s účinností od ledna 2025. Pro letošek je opět uplatňován koeficient pět.
Počtová uvedla, že za letošní rok činí daň z nemovitých věcí, kterou elektrárna odvádí, přibližně osm milionů korun. "Pro ilustraci, pokud by byl pro rok 2026 uplatněn místní koeficient jedna, který jsme měli do roku 2022, pohybovala by se daň zhruba na úrovni 1,6 milionu korun," uvedla Počtová.
Přesné srovnání jednotlivých let z poslední doby však není možné provést prostým přepočtem podle koeficientu. Výši daně totiž ovlivnily také postupné změny legislativy, zejména úpravy sazeb a kategorizace některých druhů pozemků, stejně jako změny na straně společnosti související s investicemi v areálu. Naposledy byl místní koeficient jedna uplatněn v roce 2022. V letech 2023 a 2024 platil koeficient pět, v roce 2025 koeficient čtyři a letos opět pět.