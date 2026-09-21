Elektrárny Opatovice začnou v regionu topit od středy

V příštích dnech se má ochladit, Elektrárny Opatovice proto zahájí dodávky tepla zákazníkům v regionu Hradec Králové, Pardubic a Chrudimi. Oproti loňsku začnou topit jen o den dříve, uvedla společnost v tiskové zprávě. Teplem zásobuje 63.000 domácností a stovky dalších odběratelů.
"Vývoj počasí ukazuje, že přišel správný čas začít s vytápěním. Soustavu proto ve středu postupně převedeme do zimního režimu tak, aby lidé měli doma dostatečný tepelný komfort během prvních chladnějších dnů," řekl Karel Čipera, ředitel společnosti EOP Distribuce.
Vloni začaly dodávky tepla z opatovické elektrárny 24. září, letos se tak začne topit o den dříve. V roce 2024 přitom soustava zahájila vytápění 13. září, zatímco v teplém roce 2023 se začalo až v říjnu.
Termín odpovídá také dlouhodobému vývoji. Podle Teplárenského sdružení ČR začínají od roku 2010 radiátory v průměru hřát po 20. září. Září přitom bývá z pohledu teplot velmi proměnlivé. V roce 2010 se v některých lokalitách topilo už od začátku měsíce, zatímco v roce 2023 se celorepublikově v září netopilo vůbec.
"Na zahájení topné sezony se připravujeme dlouho před příchodem chladných dnů. Přes léto vždy probíhají rekonstrukce našich tepelných sítí a pravidelné revize. Stejně jako v minulých letech se tyto investice pohybovaly kolem 100 milionů korun. Nyní přecházíme z letního do zimního režimu a začínáme postupně nahřívat celou soustavu," řekl Čipera.
Příprava na sezonu zahrnuje výměny potrubních úseků, rekonstrukce přeložek a dalších komponentů, kontroly armatur, revize záložních zdrojů i údržbu řídicích systémů předávacích stanic. Ty jsou napojeny na centrální dispečink, který je sleduje nepřetržitě a pomáhá zajistit spolehlivý a bezpečný provoz celé soustavy.
Dodávky tepla se řídí vývojem venkovních teplot a předpovědí počasí. Standardně se vytápění zahajuje, pokud průměrná denní teplota klesne ve dvou po sobě jdoucích dnech pod 13 stupňů Celsia a současně se neočekává její opětovný vzestup. Pokud by se na přelomu září a října vrátilo výraznější oteplení, může být vytápění dočasně přerušeno.