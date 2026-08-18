Energetici po bouřce obnovili dodávky elektřiny v Pardubickém kraji

Energetici v Pardubickém kraji v noci na dnešek odstranili poruchy na vedení vysokého napětí, které v pondělí způsobila silná bouřka. Od pondělního odpoledne bylo bez proudu 3500 domácností. V kraji přetrvává jedna porucha, která ale s bouřkou nesouvisí. ČTK to dnes řekla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.
Bouřka v pondělí způsobila v kraji výpadky dodávek elektřiny pro tisíce domácností. Energetici evidovali deset poruch na vedení vysokého napětí, nejvíce na Chrudimsku, Pardubicku a Orlickoústecku. Výpadky byly také v Královéhradeckém kraji a na Vysočině.
"V podstatě se nám všechno povedlo během noci opravit. V Pardubickém kraji přetrvává pouze jedna porucha na Chrudimsku u Proseče, ale to je běžná poruchovost, nejde o následek bouřky," uvedla Lapáčková Beránková.
Podle mluvčí ČEZ zatím není vyčíslená výše škod na vedení vysokého napětí. "Je na to ještě brzo. Stromy a větve padaly do vedení, silný vítr shazoval vodiče," uvedla Lapáčková Beránková.
V souvislosti s bouřkami, silným větrem a přívalovým deštěm zasahovali hasiči v Pardubickém kraji od pondělního odpoledne u téměř 70 událostí. Nejčastěji odstraňovali stromy a větve, které spadly na silnice nebo hrozily, že se zlomí a spadnou, řekla mluvčí hasičů Petra Dubcová.
Nejvíce výjezdů měli hasiči na Chrudimsku a Pardubicku, následky počasí se ale nevyhnuly ani Orlickoústecku a Svitavsku. Kromě popadaných stromů řešili také poškozené střechy a další škody způsobené větrem. V Kněžicích na Chrudimsku vítr strhl část střechy. Ve Vrbatově Kostelci spadl strom na betonové sloupky a na vedení elektrické energie.