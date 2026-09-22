Energetické společenství Východních Čech může mít členy z celé ČR

Do Energetického společenství Východních Čech (ESVČ), které založily Pardubický kraj s Pardubicemi a soukromými subjekty, mohou přistupovat výrobci a odběratelé elektřiny z celé České republiky. Umožnila to změna legislativy a dnes to dodatkem stanov schválili i zastupitelé Pardubického kraje. Dosud mohly být členy pouze subjekty z Pardubic, Chrudimi a Vysokého Mýta. Cílem společenství je ekonomicky efektivní sdílení přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů v regionu.
Dnes schválený dodatek stanov společenství obsahuje i další změny. Asi nejpodstatnější je, že do skupiny sdílení A, která je omezená na energetické hospodářství kraje, může se souhlasem rady kraje přistoupit externí zdroj obnovitelné energie, řekl krajský zastupitel a radní Pardubic František Brendl (za 3PK).
První členové ESVČ začali sdílet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů v květnu. Z fotovoltaických panelů na Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví na Pardubicku putovaly přebytky do Nemocnice Pardubice. Významnými členy společenství jsou kromě organizací zřizovaných krajem a městem Pardubice také například nemocnice v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém Mýtě, farma Rokytno, Plavecký areál Pardubice a Sociální služby města Pardubic. Přibýt by měly třeba Vodovody a kanalizace Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic, v jednání jsou další obce, bytové domy či podnikatelské subjekty.
Z budov patřících kraji začaly od července přebytky elektřiny, takzvané přetoky, vyrábět panely na Domově mládeže se školní jídelnou Pardubice a pardubickém gymnáziu. Od srpna měly přibýt také výrobny na gymnáziu a jídelně ve Svitavách a Vyšší odborné škole pedagogické s Střední pedagogické škole v Litomyšli. Kromě fotovoltaických výroben se připravuje také zapojení větrné elektrárny. Celkový předpoklad výroby při zapojení všech členů je podle technicko-ekonomické studie 4405 megawatthodin (MWh), z toho předpokládaný přetok činí 1853 MWh.
Výhodou pro výrobce v ESVČ je úspora nákladů za elektřinu a příjmy z jejího prodeje, pro odběratele zase stabilní a nižší cena sdílené elektřiny. V minulosti předseda výboru ESVČ Milan Turena odhadoval, že zapojeným odběratelům by měla účast v projektu přinést ročně zhruba 20 až 30 procent úspor za elektřinu. Pro letošní rok stanovil výbor ESVČ cenu za prodej na jednu korunu za kilowatthodinu, odběratel za ni zaplatí 2,30 koruny. Z rozdílu se hradí provozní náklady systému ESVČ.