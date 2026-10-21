ERA vyvinula falešný radar, který zmate protivníka a skutečné radary ochrání

Pardubická společnost ERA ze skupiny Omnipol vyvinula nový systém elektronického boje. Tvoří ho síť menších vysílacích stanic, které napodobují signály skutečných radarů. Protivník tak může zaměřit útok na falešné cíle, zatímco skutečné radary zůstávají chráněné. Díky relativně nízkým nákladům na jednotlivé stanice lze vytvořit dojem, že armáda má více radarů, než je skutečnost, uvedla firma v tiskové zprávě. ERA, která se dosud specializovala na pasivní sledovací systémy, tak rozšířila působení do oblasti aktivních senzorů.
Skupina Omnipol dnes představila falešný radar na mezinárodním veletrhu Future Forces Forum v Praze. "Úlohou je napodobovat provoz aktivních radarů. Na bojišti pak plní roli návnady, a tím chrání skutečné radarové prostředky protivzdušné obrany," řekl generální ředitel ERA Ondřej Chlost. Aktivní radary jsou podle něj pro protivníka velmi cenným cílem, protože je možné je na základě vysílaných elektromagnetických signálů detekovat, lokalizovat a zničit.
Podle Chlosta je výhodou nového systému především jeho nízká cena. "Jeho cena je zlomkem ceny aktivního radaru a typicky je nižší než hodnota zbraňových systémů, které se proti radarům používají," dodal.
Radary patří k důležitým prostředkům vojenského průzkumu a protivzdušné obrany. Vysílání ale může prozradit jejich polohu, což z nich činí jeden z cílů nepřátelských útoků. Jejich vyřazení může výrazně omezit schopnost armády sledovat vzdušný prostor a odhalovat hrozby. Význam ochrany těchto systémů ukázala také válka na Ukrajině, uvedla firma.
"Jednotlivé vysílací stanice systému EW-DEC mají velmi výhodný poměr cena/výkon, díky čemuž jsou ideální pro nasazení v přední linii a v rizikových oblastech, kde je nutné počítat se ztrátou vybavení," uvedl Chlost. Název EW-DEC odkazuje na elektronický boj a anglický výraz decoy označující klamný cíl, funguje jako volavka, která napodobuje signály skutečných radarů.
Systém lze využít také při simulaci nepřátelských prostředků při vojenských cvičeních nebo při výcviku operátorů. Podle firmy je lehký, snadno přepravitelný a odolný vůči náročným podmínkám.
ERA se zaměřuje na vývoj sledovacích systémů pro vojenské i civilní využití. Mezi její vojenské technologie patří pasivní systémy VERA-NG a PLESS, které slouží k detekci, sledování a identifikaci cílů. Na rozdíl od klasických radarů systém VERA-NG sám nevysílá signály, ale zachycuje emise jiných zařízení, díky čemuž může sledovat cíle, aniž by prozrazoval vlastní polohu. Společnost vznikla v roce 1994, součástí skupiny Omnipol je od roku 2011.