Dotace z EU zachránily Automatické mlýny, na čachry s penězi doplatil hotel

Redakce iDNES vybrala tři akce s podporou Unie, které se v Pardubickém kraji nejvíce povedly, a tři, které skončily špatně.

Dva ze tří projektů hrazených z Unie, které se řadí k nejpodařenějším, vznikly v těsném sousedství. I ten největší odpůrce bruselského přerozdělování po procházce po pravém břehu řeky Chrudimky v Pardubicích u soutoku s Labem možná zaváhá.

Bývalá továrna přestavěná na kulturní centrum a park Na Špici, který se díky mostu propojil s centrem Pardubic, vypadají skvěle nejen na fotografiích.

1 Automatické mlýny, znovuzrozený Gočár

U nových staveb to riziko existuje vždy. Nalijí se stamiliony do zdánlivě skvělého architektonického návrhu, ale další generace o díle pak budou mluvit s despektem jako o tuctové architektuře počátku 21. století.

Obnovené Automatické mlýny v Pardubicích sbírají jednu cenu za druhou. Na kontě mají ocenění Stavba roku Pardubického kraje 2023. (29. září 2023)

V případě pardubických Automatických mlýnů verdikt generací už padl. Návrh průmyslové budovy pro bratry Winternitzovy z pera jednoho z největších českých architektů minulého století Josefa Gočára odborníci i laici obdivovali už v dobách, kdy byl kolem plot, v silu obilí a pohled na Gočárovu budovu kazila stará trafostanice. Přestavba dokončená loni nejen očistila bývalou továrnu z roku 1910 od přístaveb, ale vdechla budově nový smysl a přilákala sem návštěvníky.

Evropská unie přispěla soukromníkovi, kraji a městu částkou celkem 358 milionů korun. Bez této sumy by se téměř jistě ani jeden z aktérů do investice nepustil.

Pardubický kraj zde má novou Gočárovu galerii, město vybudovalo Polytechnické dílny a městskou galerii, soukromý vlastník zase přestavěl silo na kulturní centrum s vyhlídkou na Pardubice.

A tím to nekončí. Zatímco majitel velké části areálu Lukáš Smetana plánuje zahájit stavbu dalších objektů, které uzavřou areál, Pardubický kraj chystá projekt na druhou etapu rekonstrukce Gočárovy galerie.

„Když vidíme velký zájem o areál mlýnů, je to velká příležitost oslovit architekty, kteří by přišli s vizí, jak sídlo Gočárovy galerie dokončit,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

2 Park Na Špici. Někdy stačí jen dobrý nápad

Otevření upraveného parku Na Špici v Pardubicích by mohlo sloužit jako příklad pro to, jak využít evropské peníze.

Sportovní park Pardubice. (11.8.2018)

Před deseti lety zavítal k soutoku Labe a Chrudimky v Pardubicích jen málokdo. Třebaže leží jen kousek od centra, řada místních jej neznala. Byl totiž špatně přístupný. To se změnilo i díky Evropské unii, která dala na revitalizaci parku 22,5 milionu korun.

Většinu částky spolykala lávka přes Chrudimku. Právě díky ní se kdysi odlehlý park v roce 2014 otevřel veřejnosti. Vzniklo zde velké dětské hřiště, loděnice, hřiště pro míčové sporty, cesty vhodné pro bruslaře, molo na Labi, dřevěný pavilon s vyhlídkou pro pořádání akcí i půjčovna sportovního náčiní.

Od roku 2017 se tam v létě koná Sportovní park Pardubice, který lidem představuje sportovní kluby, rodiny s dětmi pak soutěží v různých disciplínách. Akci během necelých dvou týdnů navštěvují desítky tisíc sportovců.

3 Dolní Morava. Atrakce vtrhly pod Králický Sněžník

Visutá lávka na Dolní Moravě spojuje v nadmořské výšce 1 110 metrů nad mořem hřebeny Slamníku a Chlumu.

Svět není černobílý a ani peníze z Evropské unie nepřinášejí ráj na zemi. Velkým úspěchem a pro někoho naopak pohromou skončilo budování nového turistického rezortu v Dolní Moravě, v nejvýchodnější výspě Pardubického kraje.

Brněnský developer Jiří Rulíšek v panenské přírodě pod Králickým Sněžníkem s pomocí Evropské unie rozjel na zdejší poměry obrovskou investici. V roce 2010 získal z Unie dotaci 200 milionů korun, díky které zde vybudoval čtyřhvězdičkový hotel Vista s 300 lůžky, kongresovým centrem a rozsáhlým sportovním zázemím, bobovou dráhu a lanovku.

Z vlastních peněz jeho firma později postavila populární Stezku v oblacích, Mamutí horskou dráhu, dvě jezera pro zasněžování a nejdelší visutou lávku na světě. Vedle toho protáhla sjezdovky na celkových bezmála jedenáct kilometrů, nejdelší sjezdovka měří 3,7 kilometru.

V místě, kde se nedalo zavadit o práci, nyní funguje Rulíškova společnost Sněžník, která má přes dvě stě zaměstnanců a neustále staví další atrakce či vybavení rezortu. Kolem vznikají další a další penziony a apartmány. Svah nad vesnicí je v podstatě zastavěný. Z lesů přímo nad obcí zbylo vinou nových sjezdovek, ale i kůrovci, torzo.

Někteří obyvatelé vydělali na prodeji pozemků, jiní získali práci, většina přišla o klid, na který zde byli zvyklí. „Polovina lidí to podporuje, zbytek je proti. Mladý z toho mají radost, jiní píšou SMS, co jsme to udělali, že to je zničené území. Teď už se nedá nic dělat,“ řekl starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.

Stavební boom ale nekončí ani v nejmenším. Firma loni zavedla do Dolní Moravy plyn, který potřebuje pro vybudování další atrakce - wellness.

Stavební boom dlouhodobě kritizují ochránci přírody, podle nichž investoři zničili původní ráz krajiny. V posledních letech už na výhrady reaguje i ministerstvo životního prostředí, které některým chystaným akcím odmítlo dát svůj souhlas.

Mění se tak i postoj krajského úřadu, který vždy developerovi vycházel vstříc. Na konci loňského roku například odmítl dát souhlas k vybudování nové kabinové lanovky vedoucí od parkoviště U Slona až k chatě Slaměnka.

Třikrát se nepovedlo. Ale Brusel za to nemůže

1 Poničená třída Míru

Evropské dotace použily Pardubice i na opravu hlavní ulice. Ovšem rekonstrukce třídy Míru nepatřila mezi nejpovedenější projekty. Před začátkem prací se strhla dlouhá debata o tom, zda po ulici budou nadále jezdit trolejbusy. I kvůli dotaci se rozhodlo, že nakonec ano.

Dlažba na třídě Míru bude potřebovat další opravu, z bulváru by měla zmizet MHD. (1. prosince 2023)

Ovšem podmínky Unie jsou takové, že pak ulice musí v předepsaném režimu fungovat dalších pět let. A za tu dobu trolejbusy a další vozidla dlažbu na bulváru totálně zničily. Ta se musela z části předláždit a opravy čekají i další části ulice. Momentálně už MHD po třídě nejezdí.

Projekt, který skončil v roce 2015, má však i další minusy. Jedním z nich je, že použitá dlažba se nedá čistit od mastnoty a ulice podle toho vypadá.

Navíc město se stále soudí s firmou Syner, která třídu přestavěla, o konečnou cenu díla. Radnice odmítla zaplatit zhruba deset procent z konečné ceny stavby, která měla být původně 100 milionů.

2 Nevkusná přístavba na zámku

Pardubický kraj získal peníze z Unie na opravu zchátralých hospodářských budov u pardubického zámku. Na renesanční stavbě však při rekonstrukci nechal vybudovat šedé betonové schodiště s výtahem. Stavba hyzdí výhled ze zámeckých valů.

Odborníci jsou zděšeni, ale přístavba dostala všechna povolení, a tak je vše „v pořádku“. Necitlivý zásah do památky nezavinily evropské peníze, ale absence vkusu těch, kteří o přístavbě rozhodovali.

Letecký záběr pardubického zámku.

Nevkusná přístavba na pardubickém zámku. Kraj ale na opravu hospodářských budov zámku získal dotaci z Unie, atak šedé betonové schodiště hyzdí výhled z valů.

4 Opuštěný hotel Bohemia

Korupce sice nepřišla do Česka s dotacemi od Unie, ale díky velkým prostředkům a složitým pravidlům se stala sofistikovanější. Na machinace při soutěžích o zakázky hrazené Unií doplatila Chrudim.

Přestavbu hotelu Bohemia zastavilo v roce 2013 policejní vyšetřování. Zatímco soudy po deseti letech rozdaly viníkům pokuty a podmíněné tresty, stavbaři se dodnes do centra Chrudimi nevrátili.

Opuštěné prostranství před chrudimským hotelem Bohemia

Místo nového parkoviště je zde zarostlá jáma, hotel je uzavřený. „Je to vřed na mapě města,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný. Město se snaží s majitelem dohodnout na dokončení rekonstrukce, ale zatím marně.

Policejní vyšetřování zakázek placených Unií byla ale celá řada. Nejhůř skončil bývalý místostarosta Žamberku Ryan Strnad, který byl kvůli pletichám při soutěži na opravu městské pěší zóny odsouzen v roce 2014 na pět let nepodmíněně.

Jako člen hodnoticí komise úmyslně vyřadil v roce 2009 nejvýhodnější nabídku ve výši 10,8 milionu korun na opravu městské pěší zóny a s kolegy umožnil vítězství firmě Testa, s níž měl pracovní vazby. Ta nabídla cenu 18 milionů korun.