Sodomka, Orličan, Transporta, Eta. Nové muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá už za týden

Radek Latislav
  8:42aktualizováno  9:42
Přesně za týden se návštěvníkům otevře nové Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě s řadou unikátních exponátů. Interaktivitu lidem přinese i s minimem počítačů.

Průmyslové tradice regionu i technický vývoj řady vynálezů představí již brzy nové Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. V bývalé zemědělské škole v ulici Kpt. Poplera finišují práce na osmi technických expozicích s exponáty, které budou prezentovat průřez výrobního portfolia známých firem nesmazatelně zapsaných do historie průmyslu na území Pardubického kraje.

Redakce iDNES.cz měla možnost si celé muzeum projít a nahlédnout do všech téměř dokončených expozic s ředitelem technického muzea Jiřím Junkem. Kromě dvou expozic, které se věnují letectví a zemědělské technice, byly na konci března výstavní prostory v podstatě hotové a nachystané na oficiální otevření 18. dubna.

Přes všechnu hektičnost posledních týdnů, kdy se vylepují poslední popisky a probíhá neustálý úklid, zdánlivě nejnáročnější věci, ze kterých měli všichni tak trochu strach, dopadlo zatím vše na výbornou.

„Už měsíc si každý týden říkám, že v pátek bychom měli mít vše hotové. Po poslední poradě to ale vypadá, že jsme na dobré cestě. Tady vidíte, že se nám sem už podařilo dostat a ke stropu zavěsit Orlíka s rozpětím křídel 18 metrů. Z toho jsem měl docela obavy, ale šlo to relativně hladce. Ještě nám sem přijde na traverzu zavěsit dochovaná laminátová kabinka z lanovky na Černou horu, která se vyráběla v choceňském Orličanu,“ představuje ředitel Junek téměř hotovou expozici věnovanou letectví, které kromě větroně dominuje z Národního technického muzea zapůjčená legendární Nebeská blecha zkonstruovaná Henrim Mignetem.

„Už jako dítě jsem ji tam obdivoval zavěšenou pod stropem a teď ji tady máme my,“ říká k letadélku, které bylo jako jediné na území někdejšího Československa postavené v Ústí nad Orlicí.

Aktuální výzvou pro techniky je zprovoznění stabilního motoru, který má v expozici zemědělství pohánět mlátičku.

„Návštěvník přijde, zmáčkne čudlík a rozeběhne se, byť na pomalé otáčky, stabilní elektromotor, který bude řemenem pohánět mlátičku v řezu, takže bude pěkně vidět, co všechno se tam hýbe,“ představuje Junek další expozici, ve které si půjde vyzkoušet podojit maketu krávy.

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě se kompletně otevře návštěvníkům v sobotu 18. dubna 2026.
Muzeum Vysoké Mýto (11. dubna 2026)
Muzeum Vysoké Mýto (11. dubna 2026)
Muzeum Vysoké Mýto (11. dubna 2026)
24 fotografií

Na rozdíl od mnoha jiných muzeí bude nové technické muzeum místo digitální interaktivity záměrně sázet na interaktivitu mechanickou s minimem obrazovek a počítačů.

„Tyhle věci má dnes už spousta lidí v mobilu, pro to nemusejí chodit do muzea. Navíc jsou to věci, které se v expozici první porouchají. Ale vyzkoušet si mechanický simulátor letu k pochopení skutečného letu, pumpování vody jako na hasicí stříkačce či obdivovat funkci čerpadla a jezdících schodů půjde jenom u nás,“ vyjmenovává ředitel muzea příklady mechanických interaktivních prvků, kterých jsou expozice plné.

Do muzea za pade!

Slavnostní zahájení první turistické sezony Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě (v bývalé zemědělské škole v ulici Kpt. Poplera 272) se uskuteční v sobotu 18. dubna od 10 do 17 hodin. Návštěvníky čeká bohatý program jak uvnitř muzea, tak i v jeho venkovních prostorách. K hlavní budově lze dorazit zdarma historickým autobusem RTO, který bude zajišťovat kyvadlovou dopravu po Vysokém Mýtě. V 9.30 a ve 13.00 lze k muzeu dorazit zdarma speciálním autobusem z Litomyšle a v 10.15 a ve 14.00 z Chocně. U vstupu do muzea bude fungovat poštovní přepážka, na které si půjde příležitostným razítkem orazítkovat speciální pohlednice s historickými a technickými motivy a následně je kamkoli zaslat. Návštěvníci se mohou těšit na všechny expozice a otevřené depozitáře velké techniky a vybraných sbírek. Zpřístupněn bude ateliér, kde si děti budou moct vyzkoušet roli designéra nábytku, dále kovodílna, cyklo dílna, truhlárna nebo učebna s 3D tiskárnami. Dvůr muzea bude hostit výstavu auto veteránů včetně historických autobusů. Součástí doprovodného programu budou zábavné aktivity pro děti a dospělé včetně programu v EduBusu. Pro návštěvníky bude připravené bohaté občerstvení i vystoupení několika hudebních skupin. Vstupné na akci bude 50 korun.

Kromě letecké expozice, expozice zemědělských strojů či dopravní techniky je doslova výkladní skříní muzea expozice věnovaná karoseriím, a to primárně věhlasné karosářské firmě Carrosserie Sodomka z období první republiky. Obměněná výstava známá z Muzea českého karosářství je rozdělena do dvou částí. Ta první se věnuje tvorbě karoserie od návrhu až po hotové dílo. Druhá část zkoumá dějiny Sodomkovy firmy, ze které se vyvinula populární Karosa a dnešní Iveco.

Už teď je z ulice přes prosklenou stěnu k vidění luxusní Aero 50 Dynamik. V dohledné době se k němu přidá i Sodomkův kočár, z jejichž výroby slavná karosárna vzešla.

„On už tady s Dynamikem, přesně jak máme na fotografii z roku 1946, stál. Problém je, že jde o velkou prosklenou plochu, přes kterou sem hodně svítí slunce a je zde hrozné vedro, což dřevěnému kočáru úplně nesvědčí. Řešíme proto ještě stínicí folie proti UV záření,“ přibližuje ředitel poslední detaily.

Muzejníci už v prosinci do nových prostor přestěhovali historické automobily včetně pancéřovaného vozu komunistických papalášů Škoda VOS. Mezi nejnovější automobilový přírůstek patří Praga Super Piccolo s neobvykle tvarovanými světlomety.

„Na podobné exponáty se místo vždycky najde, ale pro velké, jako jsou autobusy či hasičská technika, máme v současnosti kapacitu i v novém depozitáři naplněnou. Samozřejmě, když nám někdo přinese dobovou výraznou věc s regionální vazbou, budeme jen rádi. Některé exponáty jsme ochotni za odpovídající cenu odkoupit, pokud půjde o zajímavé a dobře zachovalé kousky,“ vysvětluje Junek.

V muzeu je pro workshopy připravena například i truhlářská, nožířská a kovářská dílna. Návštěvníci budou moci muzejníkům nahlédnout pod ruce ve dvou otevřených depozitářích, k dispozici je i přednášková místnost.

Prohlídka tří pater může zabrat hodiny

A co zájemci o techniku v muzeu nenajdou? Rozhodně ne žádné televizory, rádia, telefony či gramofony. „Jsme limitováni místem a navíc tyto oblasti částečně pokrývá Východočeské muzeum v Pardubicích. Na začátku jsme si řekli, že se budeme věnovat spíše technice, kde se něco hýbe, a ne elektronice. Věřím, že to návštěvníci ocení,“ dodává Junek.

Není však vyloučeno, že krátkodobé výstavy se do budoucna budou zabývat i tímto fenoménem. Stejně tak platí, že muzeum se po změně názvu bude věnovat dál archeologii, historii, etnografii i výstavám netechnického směru, které budou dál k vidění v muzejních prostorách v ulici A. V. Šembery v centru města.

Kdo si bude chtít pečlivě projít všechny expozice na ploše 1 200 metrů čtverečních, tomu prohlídka v opravené třípatrové budově zabere klidně i několik hodin. S komentovanými prohlídkami se zatím nepočítá. Od prosince do 18. dubna jsou otevřeny tři expozice věnované cyklistice, domácím spotřebičům a nábytkářským firmám. Po slavnostním otevření celého muzea bude otevřeno každý den mezi 9 a 17 hodinou. Základní vstupné je stanoveno na 150 korun.

Přestavba budovy bývalé školy na muzeum vyšla Pardubický kraj na 201 milionů korun, z čehož kraj získal z Národního plánu obnovy dotaci z EU ve výši 141 milionů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.