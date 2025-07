Sedm mladíků vyrazilo starými feliciemi do Francie, putování ukážou ve filmu

Sedmičlenná parta mladíků vyrazila se dvěma feliciemi z 90. let do Francie. Během sedmi dní najela Českem, Německem, Belgií a Francií 4 200 kilometrů. | foto: ČTK

„S myšlenkou jsem si pohrával od 16 let. Sledoval jsem Dana Přibáně, jak cestuje s trabanty. Vždycky mě bavilo cestovat, ale nechtěl jsem trávit dovolenou na pláži. Tak jsem našel partu kluků a vyrazili jsme,“ řekl devatenáctiletý hlavní organizátor výpravy Marek Fajmon.

Stříbrná a červená felicie sjely z výrobních linek v roce 1996 a 1997. Fajmon a další dva jeho kamarádi letos dokončili obor automechanik v Holicích, a tak si dokázali auta sami připravit na cestu. Ještě než posádka vyrazila, u červené felicie zvané Kocour se zadřel motor a museli ho vyměnit. „Naštěstí jsou motory stále k sehnání. Se servisem nám pomáhal můj děda. K tomu jsme měnili blatníky a dodělávali větrák, aby se auta nepřehřívala,“ řekl Fajmon.

Další problém nastal při cestě zpátky, kdy najednou přestala někde v půlce Francie svítit světla stříbrné felicii pojmenované Apolenka. Kluci vyměnili řemen a vše se zdálo v pořádku. Po několika kilometrech se problém projevil znovu. „To už jsme museli vyměnit alternátor. Pak už auto bez poruchy dojelo až do Pardubic,“ řekl Fajmon.

Naštěstí měli zásoby náhradních dílů. Na případné poruchy se posádka připravila. S jakými auty vyrazit na cestu, mladíci chvíli váhali. Ve hře byl ještě starší typ Škoda Favorit. „Favoritů ale už tolik není, felicií se dá na bazarech sehnat hodně. Kdybychom naopak sehnali něco novějšího, už by to nemělo kouzlo,“ řekl další člen výpravy, devatenáctiletý Tomáš Maňák. S Markem Fajmonem studoval v Holicích.

„Ve škole na dílnách jsme kolikrát rozebírali motory z felicie. Jsou to konstrukčně jednoduchá auta, nejsou v nich zbytečně složité věci. Na údržbu a opravu jsou to skvělá auta. Ojetá se dají sehnat za 10 až 20 tisíc korun,“ řekl Maňák.

Příští rok se chystají na delší cestu

Cíl nakonec posádka zvolila ve Francii blízko Brestu. Jela přes Česko, Německo, Belgii a Nizozemsko. „Původně jsme chtěli jet až dolů na jih Španělska, ale nakonec jsme si řekli, že pro začátek bude lepší kratší varianta. Příští rok to posuneme zase někam dál, možná do Turecka, možná do Řecka,“ řekl Fajmon.

Jejich projekt S felicií po Evropě zaujal i některé sponzory a menší částku mladíci měli do začátku. „Když nepočítáme jídlo, to si každý platil sám, tak nás to vyšlo na necelých 40 tisíc korun. Jedna firma nám třeba darovala dvě plné nádrže benzinu, což bylo skvělé,“ řekl Fajmon.

Mladíci se v řízení aut po 100 kilometrech střídali. Jeli po okresních silnicích, což bylo podle nich zábavnější, protože projížděli vesnicemi, viděli krajinu, zastavili se v malebných městech a potkávali místní lidi. Denně zvládli najet okolo 500 kilometrů. „Auto nemá posilovač řízení, ale na to si člověk při parkování zvykne,“ řekl Fajmon.

Někdy komplikovaněji hledali, kde přespí ve stanu. Jednou je lidé vyhazovali ze soukromého pozemku. Místy se těžko dorozumívali. „Museli jsme si sami vařit, museli jsme se domluvit ve Francii, v Německu, v Nizozemsku, v Belgii. Občas to teda nebylo jednoduché, protože někde nemluvili anglicky, ale nějak jsme to zvládli,“ řekl Maňák.

Z cesty po Evropě teď vzniká studentský film. Podle Fajmona bude dokončený do konce srpna a skupina ho zveřejní na YouTube.