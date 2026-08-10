David Koller na Friends Fest nedorazil. Pořadatelé museli narychlo měnit program

Hana Lanková
  12:02aktualizováno  12:02
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Na letošním Friends Festu v Pardubicích bylo k vidění vše, co k němu každoročně patří. Od amerických aut, motorek a hudby až po pořádné burgery. Jen jeden z hlavních taháků jaksi chyběl. David Koller svou účast v den festivalu kvůli nemoci zrušil. Pořadatelé se tak na poslední chvíli museli popasovat s nelehkým úkolem, který nakonec vyřešili. Za pár hodin už místo Kollera stála na pódiu kapela ATMO music.

Už od sobotních dopoledních hodin se areál pardubického závodiště začal plnit návštěvníky. Obdivovatelé amerických vozů a motorek obcházeli s mobily nebo foťáky vystavená auta. Od stánků se prolínaly vůně masa, pizzy, hranolek i sladkého pečiva, takže poobědvat přímo na festivalu nebyl problém.

Odpoledne pak bylo v areálu ještě o něco živěji, mezi lidmi se nesla dobrá nálada, a mnozí tak ani nestihli zaznamenat zmínku o tom, že očekávaný David Koller večer nakonec nevystoupí.

„Moc se omlouváme, ale před chvilkou jsme se dozvěděli nepříjemnou informaci. Z důvodu nemoci nedorazí na festival David Koller. Jako náhradní program vystoupí skupina ATMO music,“ uvedli pořadatelé.

Festival Friends Fest v Pardubicích. (8. srpna 2026)
K tradičnímu zakončení Friends Festu patří i ohňostroj. (8. srpna 2026)
Soutěž v pojídání burgerů. (8. srpna 2026)
Tublatanka na Friends Festu v Pardubicích. (8. srpna 2026)
Tublatanka na Friends Festu v Pardubicích. (8. srpna 2026)
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Sám zpěvák se fanouškům omluvil na své facebookové stránce. „Dnešní vystoupení na Friends Fest bohužel musím vynechat. Skolila mě nemoc. Moc se všem omlouvám. David,“ napsal.

Přestože pro velkou část lidí bylo právě jeho vystoupení jedním z hlavních důvodů návštěvy a ATMO music je žánrově trochu někde jinde, většina návštěvníků změnu programu přijala vcelku dobře. Lidé si na plácku u pódia zatančili a zklamání nebylo v davu příliš znát.

Na sítích tomu bylo o poznání hůř. „Já si včera kupoval lístky hlavně kvůli němu a ATMO je úplně jinej styl, omg. Chápu nemoc, ale náhrada tohle není,“ napsal jeden z uživatelů Facebooku.

Kdo však čekal rockovější hudbu, přišel si na své později. Tublatanka přilákala k pódiu davy a dala jasně najevo, proč je oblíbenou kapelou na scéně už celých čtyřiačtyřicet let. Frontman Martin Ďurinda během vystoupení neváhal přiblížit se k fanouškům.

„Já sa fantasticky cítím,“ poznamenal při skladbě Loď do neznáma, zatímco obcházel lidi v první řadě a podával si s nimi ruku za zpěvu „priateľov máš“.

Tak trochu hudebním překvapením byl Marpo. Ačkoliv se láskou ke country nikdy netajil, mnozí ho mají spojeného především s rapem. Areálem zaznělo hned několik jeho písní, které kombinují rap a americké country.

Burgery i rande pod koněm

Ti, co už festival plný Ameriky znají ale ví, že hudba není zdaleka jediným programem. Velkou pozornost vzbudila například ukázka tanků a další vojenské techniky. Areálem se ozývaly výstřely a celé vystoupení vojáků nakonec vygradovalo několika ranami z děla. Děti si po ukázce odnášely vystřílené náboje a jejich nadšené výrazy mluvily samy za sebe.

„Už konečně chápu, proč se říká rána jako z děla. Jsem se lekl, až jsem se celý polil. Ale nevadí, moc si to tady užívám,“ řekl pobaveně Honza, který na festival dorazil v doprovodu svých přátel.

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Své diváky si odpoledne našla také tradiční soutěž jedlíků. Na dlouhém stole, u kterého sedělo osm odvážlivců, se hromadily burgery, které do sebe soutěžící házeli jeden za druhým. „Narvi ho tam celýho,“ ozývalo se během soutěže z davu. Lehce dvojsmyslnou frázi převzala i moderátorka, která ji s nadsázkou ještě několikrát zopakovala. Jistě, že šlo o burger. I přes těsný výsledek dvou finalistů bylo nakonec rozhodnuto o vítězi celkem rychle.

Nejmenší návštěvníci řádili na skákacích hradech, zatímco dospělí vyráželi na další exhibice. U sportovních dřevorubců tipovali, na kolik kusů půjde přeříznout špalek a poměrně se jim to dařilo. Při freestyle motocrossové show bratří Podmolů a jejich hostů zase nejeden divák tajil dech. Chvilka napětí nastala po pádu Radka Skalického, který v minulosti přišel při autonehodě o ruku. Naštěstí žádné závažné zranění neutrpěl, pád odnesla „jen“ protéza.

Ani známý kovboj Jimmy Magura nezůstal pozadu a při svém vystoupení pozval dívku na „rande“ pod koněm.

Nečekané večerní pozdvižení

Ne všichni ale letošní ročník hodnotili bez výhrad. Některým pravidelným návštěvníkům chybělo více historických vozů, respektive jim vadilo jejich umístění.

„Na festival jezdíme pravidelně už léta, patří mezi naše oblíbené. Jen jsme tu letos nenašli moc veteránů. Zrovna jsme na odchodu domů a teď se dozvídáme, že tu jsou, jen jinde. Trochu nás mrzí, že to nebylo lépe označené a nestihli jsme si je všechny prohlédnout, ale možná jsme se jen špatně dívali. Zážitek nám to rozhodně nezkazilo,“ řekl návštěvník Petr s manželkou Vendy.

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Pozornost procházejících poutaly stejně jako v předchozích letech také hostesky v upnutých šatech s tematickým potiskem americké vlajky. S vlídným úsměvem ochotně pózovaly u vystavených aut, ačkoliv by se vzhledem ke slunečnému počasí možná raději viděly někde u bazénu. Horko na sobě rozhodně nedaly znát.

Jelikož se cenovky příliš nelišily od běžných festivalových cen, u stánků s občerstvením se fronty sice tvořily, ale nešlo o žádné dlouhé postávání na místě. Velký zájem byl třeba o extra dlouhé hranolky nebo donuty, které lákaly svým vzhledem i názvy. Například donut „paní jahodová“ si během chvilky našel hned několik zájemců, kteří se modlili, aby si jej nikdo ve frontě před nimi nevzal.

Stejně jako na většině akcí, ani tady nebyla o malé pozdvižení nouze. Krátce před půl desátou večer se do areálu přiřítila policejní auta s majáky. Mezi některými návštěvníky to vzbudilo rozruch. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o napadení a hlavní výtečník si tak koncert Tublatanky ani následný ohňostroj užít nestihl. Po zásahu policistů totiž skončil v poutech, areál pak musel opustit v jejich doprovodu.

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