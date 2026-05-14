Majáles láká i na pohár Dynama. Vystoupí Cristovao, Macháček a další hvězdy

Pardubický Majáles 2026
Pardubičtí hokejisté chodí v posledních letech na majáles pravidelně. Ovšem už dlouho neměli důvod na tradiční akci nějak zásadně vyčnívat. Letos je tomu z logických důvodů jinak. Do areálu na Cihelně dovezou ukázat i nedávno vybojovaný pohár.
„Svůj stánek s prodejem propagačních materiálů má Dynamo u nás pravidelně. Letos v něm však minimálně v pátek bude i pohár. Zatím je v řešení, kteří hokejisté ho k nám dovezou. Zatím to vypadá na brankáře Romana Willa,“ uvedl jeden z pořadatelů dvoudenního hudebního festivalu Honza Mayer.
Ten už před časem představil se svými kolegy kompletní program akce. A ze soupisky interpretů je patrné, že organizátoři chtějí lákat hlavně mladší publikum. „Přece jen pořádáme studentskou akci a to je stále hlavní motiv majálesu. Sázka na interprety pro mladší diváky je tak logická,“ uvedl Mayer.
Nicméně v programu si najde každý to své. Mimořádný zájem bývá třeba o vystoupení kapely Mig 21, kterou osobitým způsobem vede zpěvák, herec a šoumen Jiří Macháček. „I love you! “ bude křičet populární umělec z pódia v sobotu po 22. hodině, kdy bude celá akce gradovat. Své publikum bude mít určitě i zpěvák Tomáš Klus. „U něj je to speciální v tom, že zrovna v pátek, kdy bude vystupovat, slaví své 40. narozeniny. Takže pro něj chystáme dárek,“ uvedl Mayer.
Festival se bude držet zajetých kolejí
Jinak festival pojede v zásadě v zajetých kolejích. Lidé tak budou opět platit náramky, které se mohou finančně nabít při vstupu na akci. Platby hotově ani kartou nebudou v areálu možné. „Dobijte si kredit online přímo při nákupu vstupenky přes NFCtron Tickets, u prodejců plaťte přiložením náramku s čipem k prodejnímu zařízení a sledujte svoji útratu jednoduše online. Pokud vše neutratíte, o zbytek kreditu nepřijdete. O vrácení zůstatku si můžete bezplatně zažádat až 14 dní po ukončení akce,“ hlásí pořadatelé na webu festivalu.
Majáles Pardubice 2026 je navíc letos součástí projektu Čistý festival, který do areálu přináší systém třídění odpadu. Návštěvníci tak budou mít k dispozici speciální tři koše na plast, papír, kov i směsný odpad a o čistotu v průběhu celé akce se postará úklidová četa. „Po skončení festivalu bude vytříděný odpad odvezen na dotřiďovací linku, kde projde dalším tříděním a následně bude recyklován nebo jinak využit,“ slibují pořadatelé.
Předprodej vstupenek končí ve čtvrtek 15. května se zavírací dobou prodejen. V případě NFCtronu a online nákupu je to přesně o půlnoci. Vstupenky ale budou v prodeji i na místě. „Bude možné koupit dvoudenní celofestivalové vstupenky i jednodenní vstupenku na pátek, nebo na sobotu,“ dodal Mayer.
Přímo u vstupu do areálu bude stát vstupenka na oba dny 1 600 korun pro dospělého a jednodenní bude za 1 200. Mládež platí polovinu, děti do šesti let pak nic.