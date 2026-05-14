Majáles láká i na pohár Dynama. Vystoupí Cristovao, Macháček a další hvězdy

Milan Zlinský
  13:12aktualizováno  15:47
Sázka na mladší publikum nebo přítomnost hokejistů Dynama Pardubice s pohárem pro mistry České republiky. To jsou hlavní dvě novinky letošního ročníku Pardubického majálesu.
Jiří Macháček s kapelou Mig 21 na Majálesu Pardubice 2025. (16. května 2025)

Jiří Macháček s kapelou Mig 21 na Majálesu Pardubice 2025. (16. května 2025) | foto: Zuzana Ženatá

Pokáč na pardubickém Majálesu 2025. (16. května 2025)
Mladší fanoušci na koncertu Pokáče během pardubického Majálesu. (16. května...
Pokáč na pardubickém Majálesu 2025. (16. května 2025)
Zpěvák Matěj Plšek na pardubickém Majálesu 2025. (16. května 2025)
50 fotografií

Pardubický Majáles 2026

Program akce
Pátek 15. 5. 2026 od 13.00 do 24.00
Sobota 16. 5. 2026 od 12.00 do 24.00
Mimo dvou hlavních pódií (Barth stage a enteria stage), kde se vystřídají kapely a interpreti, bude v areálu i třetí – Club stage s programem Ibiza evolution, která bude zaměřena na taneční hudbu.

Potvrzení umělci
Ben Cristovao, No Name, Mig 21, Nik Tendo, Tomáš Klus, Sofian Medjmedj, Martina Pártlová, Grey256, Ready Kirken, Botox.

Vstupenky na místě
Jednodenní bude stát 1 200 a lístek na oba dva dny 1 600 korun.

Pardubičtí hokejisté chodí v posledních letech na majáles pravidelně. Ovšem už dlouho neměli důvod na tradiční akci nějak zásadně vyčnívat. Letos je tomu z logických důvodů jinak. Do areálu na Cihelně dovezou ukázat i nedávno vybojovaný pohár.

„Svůj stánek s prodejem propagačních materiálů má Dynamo u nás pravidelně. Letos v něm však minimálně v pátek bude i pohár. Zatím je v řešení, kteří hokejisté ho k nám dovezou. Zatím to vypadá na brankáře Romana Willa,“ uvedl jeden z pořadatelů dvoudenního hudebního festivalu Honza Mayer.

Ten už před časem představil se svými kolegy kompletní program akce. A ze soupisky interpretů je patrné, že organizátoři chtějí lákat hlavně mladší publikum. „Přece jen pořádáme studentskou akci a to je stále hlavní motiv majálesu. Sázka na interprety pro mladší diváky je tak logická,“ uvedl Mayer.

Nicméně v programu si najde každý to své. Mimořádný zájem bývá třeba o vystoupení kapely Mig 21, kterou osobitým způsobem vede zpěvák, herec a šoumen Jiří Macháček. „I love you! “ bude křičet populární umělec z pódia v sobotu po 22. hodině, kdy bude celá akce gradovat. Své publikum bude mít určitě i zpěvák Tomáš Klus. „U něj je to speciální v tom, že zrovna v pátek, kdy bude vystupovat, slaví své 40. narozeniny. Takže pro něj chystáme dárek,“ uvedl Mayer.

Festival se bude držet zajetých kolejí

Jinak festival pojede v zásadě v zajetých kolejích. Lidé tak budou opět platit náramky, které se mohou finančně nabít při vstupu na akci. Platby hotově ani kartou nebudou v areálu možné. „Dobijte si kredit online přímo při nákupu vstupenky přes NFCtron Tickets, u prodejců plaťte přiložením náramku s čipem k prodejnímu zařízení a sledujte svoji útratu jednoduše online. Pokud vše neutratíte, o zbytek kreditu nepřijdete. O vrácení zůstatku si můžete bezplatně zažádat až 14 dní po ukončení akce,“ hlásí pořadatelé na webu festivalu.

Majáles Pardubice 2026 je navíc letos součástí projektu Čistý festival, který do areálu přináší systém třídění odpadu. Návštěvníci tak budou mít k dispozici speciální tři koše na plast, papír, kov i směsný odpad a o čistotu v průběhu celé akce se postará úklidová četa. „Po skončení festivalu bude vytříděný odpad odvezen na dotřiďovací linku, kde projde dalším tříděním a následně bude recyklován nebo jinak využit,“ slibují pořadatelé.

VIDEO: Po majálesu zůstaly v Letňanech odpadky. Uklidí se, ujišťuje pořadatel

Předprodej vstupenek končí ve čtvrtek 15. května se zavírací dobou prodejen. V případě NFCtronu a online nákupu je to přesně o půlnoci. Vstupenky ale budou v prodeji i na místě. „Bude možné koupit dvoudenní celofestivalové vstupenky i jednodenní vstupenku na pátek, nebo na sobotu,“ dodal Mayer.

Přímo u vstupu do areálu bude stát vstupenka na oba dny 1 600 korun pro dospělého a jednodenní bude za 1 200. Mládež platí polovinu, děti do šesti let pak nic.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

ÄŚeĹˇtĂ­ a nÄ›meÄŤtĂ­ policistĂ© hlĂ­dkujĂ­ v ÄŚeskĂ©m Ĺ vĂ˝carsku kvĹŻli nÄ›meckĂ©mu svĂˇtku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Uhelný trh

Uhelný trh

Výkopové práce na Uhelném trhu.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:31

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Historická tramvaj T1 "žehlička " na Václavském náměstí.

vydáno 14. května 2026  16:31

Zoo D. Králové získala z Itálie vzácnou pralesní žirafu okapi, chce ještě samce

Zoo D. KrĂˇlovĂ© zĂ­skala z ItĂˇlie vzĂˇcnou pralesnĂ­ Ĺľirafu okapi, chce jeĹˇtÄ› samce

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal z italské zoo Falconara u města Ancona vzácnou pralesní žirafu okapi. Dvouletá samice jménem Vittoria...

14. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.