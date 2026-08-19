Festival Polička 555 nabídne hudbu různých žánrů doplněnou dvěma ohňostroji

Letošní 35. ročník festivalu Polička 555 nabídne hudbu různých žánrů doplněnou dvěma ohňostroji. Třídenní program začíná v pátek 21. srpna koncertem dechových nástrojů z věže kostela svatého Jakuba. Připraven je i doprovodný program pro děti a celé rodiny.
Páteční program na Palackého náměstí obsahuje vystoupení uskupení Aleš Brychta Project, skupiny Tichá dohoda, jež nahradí Yo Yo Band, který účast zrušil ze zdravotních důvodů, či kapelu O5 & Radeček. Ve 20:00 vjede do městských bran královna Eliška, v 22:15 se bude konat v městském parku u hradeb ohňová show. Večer zakončí vystoupení Kateřiny Marie Tiché a skupiny Bandjeez.
Sobotní část zahájí kapela Poutníci, následovat budou například Vilém Čok a Bypass, Wohnout a Slza. Ohňostroj je naplánován na 22:00 na nábřeží Svobody. V neděli čeká návštěvníky koncert vážné hudby v kostele svatého Jakuba, pořad pro děti Zvěřinec vokální skupiny Yellow Sisters na Palackého náměstí a vystoupení dechovky Mistříňanka tamtéž.
Doprovodný program obsahuje například hudbu na chůdách na Palackého náměstí, staročeský jarmark nebo ukázky středověké kuchyně. Na valech se bude konat historický den s vojenským ležením, ukázkou královské konírny či práce sokolníka. Kompletní program je zveřejněn na webu festivalu, vstupné je dobrovolné.