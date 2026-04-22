Hudební festival Smetanova Litomyšl letos opět rozšíří doprovodné akce. Festivalové zahrady nabídnou program pod širým nebem v klášterních zahradách, Smetanova poetická Litomyšl pozve k setkání se slovem v ulicích, zahradách i sakrálních prostorách, uvedl v tiskové zprávě mluvčí festivalu Luděk Březina. Společným motivem letošního ročníku je příroda jako prostředí i inspirace, která prostupuje jednotlivými programovými částmi.
Festivalové zahrady jsou volně přístupnou scénou Smetanovy Litomyšle. Letos v programu vedle výrazných osobností jako jsou jazzová legenda Laco Deczi nebo francouzský akordeonista Richard Galliano dostanou prostor mladí interpreti z českých konzervatoří a základních uměleckých škol i nové tváře domácí hudební scény. Přijede i moderní "boyband" Gufrau, který v poslední době patří mezi výrazné projekty české hudební scény a nedávno si odnesl cenu Anděl za nejlepší skladbu roku 2025. Program doplní orchestrální a ansámblová tělesa včetně Big Bandu Konzervatoře Brno, Big Bandu Pražské konzervatoře či Národního dechového orchestru.
Návštěvníci se se také setkají s tanečními a performativními projekty inspirovanými vztahem člověka a přírody, autorskými písněmi reflektujícími krajinu i rituálními formami vycházejícími ze symboliky zvířat. Součástí programu bude i Den za Ukrajinu s účastí souborů Spivanočky, Kupava či Sonjašnyk, vystoupení Duncan Centre a Baletu Praha Junior či závěrečné koncerty kapel The Tap Tap a Lufťáci. Každou festivalovou neděli program doplní jóga pod širým nebem. Kompletní program je na www.festivalovezahrady.cz.
Festival doprovodí i Smetanova poetická Litomyšl. Město i jeho okolní krajina se stanou kulisou pro setkání se současným slovem, na programu budou autorská čtení, debaty i scénické projekty v sálech, v zahradách, historických prostorách nebo pod širým nebem. Do Litomyšle přijedou výrazné osobnosti české literatury i hudby. Návštěvníci se mohou těšit na autorská čtení Marie Iljašenko, Radka Fridricha nebo Miroslava Hlauča, setkání litomyšlských básníků ze Skupiny 20XX s hostem Petrem Hruškou či debatu s muzikologem Viktorem Velkem. Literární program se zároveň propojuje s hudbou a divadlem, například v pořadu Noc s Bedřichem Iva Kahánka a Pavla Kosatíka, loutkové inscenaci Malý pán nebo koncertu Vladimíra Javorského a kapely Bočemuni.