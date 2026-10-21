Festival Smetanova Litomyšl představil první část programu příštího ročníku

Hudební festival Smetanova Litomyšl představil první část programu 69. ročníku. Uskuteční se od 10. června do 5. července 2027 a ponese podtitul Osud. Mezi zveřejněnými pořady jsou například tři opery. Vánoční předprodej vstupenek na sedm vybraných projektů bude zahájen dnes ve 12:00, uvedli pořadatelé v tiskové zprávě.
Na programu přehlídky bude opera Antonína Dvořáka Rusalka v koncertním provedení České filharmonie se Semjonem Byčkovem, Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta v nastudování Václava Lukse a Jiřího Heřmana a komorní opera Proces amerického skladatele Philipa Glasse z roku 2014. Zazní také kompletní cyklus 32 Beethovenových klavírních sonát v podání Jana Bartoše. Na festivalu vystoupí rovněž sopranistka Kateřina Kněžíková, barytonista Christopher Maltman a pěvkyně Janinah Burnettová a tenorista Chauncey Packer.
Podtitul Osud se v programu 69. ročníku promítne do příběhů operních hrdinů i do hudby skladatelů, jejichž život a tvorbu poznamenaly zásadní osobní a společenské události. Zvláštní pozornost bude věnována Ludwigu van Beethovenovi, od jehož úmrtí uplyne příští rok 200 let. Téma osudu je podle pořadatelů obsaženo i ve všech třech operách.
Jedním z ústředních projektů příštího ročníku bude Beethoven 32, během něhož klavírista Jan Bartoš provede všech 32 Beethovenových klavírních sonát. Devět recitálů se uskuteční během čtyř dnů od 17. do 20. června ve Smetanově domě. Cyklus nabídne přes deset hodin hudby a v dramaturgicky uspořádaném celku umožní sledovat proměny Beethovenova kompozičního stylu od raných sonát až po poslední opusy.
Do vánočního předprodeje organizátoři zařadili také vstupenky na Filmovou noc – poctu Henrymu Mancinimu. Hudbu amerického skladatele, autora melodií k filmům Snídaně u Tiffanyho nebo Růžový panter, připomenou dva koncerty Filharmonie Hradec Králové. Lístky bude možné koupit také na koncert britského barytonisty Christophera Maltmana nazvaný Bohové a vyhnanci. Držitel ceny Grammy a pravidelný host předních světových operních scén včetně Metropolitní opery v New Yorku a milánské La Scaly vystoupí v Litomyšli poprvé. Společně s klavíristkou Audrey Saint-Gilovou přednese písně a operní árie Julese Masseneta, Giuseppe Verdiho, Richarda Strausse a Richarda Wagnera.
Kromě zmíněných oper budou v prodeji ještě vstupenky na vystoupení sopranistky Kateřiny Kněžíkové, která představí společně s mladými pěveckými talenty ukázky ze všech osmi dokončených oper Bedřicha Smetany. Koncert navazující na festivalový projekt Operní líheň doprovodí Orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno pod taktovkou Roberta Kružíka. Bližší informace jsou na webu festivalu.