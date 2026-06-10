Festival Zlatá Pecka Chrudim věnuje dva hlavní večery Shakespearovi

Jubilejní desátý ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka Chrudim slibuje program propojující hudbu, divadlo a film. Dva hlavní večery budou patřit jednomu z největších dramatiků všech dob Williamu Shakespearovi, od jehož úmrtí uplyne 410 let, uvedli pořadatelé v tiskové zprávě. Přehlídku pořádá pěvkyně a rodačka z místní části Chrudimi Medlešice Dagmar Pecková a spolek Zlatá Pecka, slavnostní zahájení bude 23. srpna v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie za účasti manželky prezidenta Evy Pavlové.
Téhož dne v 19:00 promítne městské kino v Chrudimi dokument Heleny Třeštíkové Carmen story. Snímek mapuje vznik známé inscenace opery George Bizeta Carmen režiséra Josefa Bednárika v roce 1999 s Dagmar Peckovou v hlavní roli. Za svůj výkon získala cenu Thálie.
Zahajovací koncert Slavnost Shakespearova se uskuteční v pondělí 24. srpna v chrudimském Fibichově sále. Filharmonii Hradec Králové bude řídit nestor české klasické hudby Petr Altrichter. Druhým shakespearovským počinem bude v úterý 1. září drama Král Lear v podání Spolku Kašpar Divadla v Celetné. K vidění bude v chrudimském Divadle Karla Pippicha v úpravě Jakuba Špalka.
Zlatá Pecka se koná na různých místech Pardubického kraje. Ve Velkém sále Kulturního centra v České Třebové vystoupí mezinárodně oceňované vokální uskupení Skety. Německý barytonista světového renomé Bernhard Hansky na festivalu opět povede mistrovské kurzy. Výsledky své práce s mladými pěvci předvede ve Fibichově sále na koncertě Pěvissimo Zlaté Pecky. V holickém kulturním domě vystoupí skupina Hradišťan s Jiřím Pavlicou. V Chrudimi si návštěvníci pod klenbou Muzea barokních soch poslechnou mladé české a ve světě ceněné smyčcové kvarteto Siebeneichener Quartett, Jiřího Pavlicu, Dagmar Peckovou a mladého varhaníka Martina Droppa. V pardubických Automatických mlýnech a na Nuselské radnici v Praze se představí v pořadu Talentissimo Zlaté Pecky opět mladí hudebníci, v synagoze v Heřmanově Městci se rozezní hlasy nejlepších účastníků minulých ročníků mistrovských kurzů Pěvissima. Závěr festivalu 6. září obstará koncert Zlatá Pecka Gala s Komorní filharmonií Pardubice a Stanislavem Vavřínkem za dirigentským pultem.
Prologem festivalu se stane vystoupení skupiny Spirituál kvartet na hradě Pecka s názvem Pecka na Pecce. Podrobný program je zveřejněn na webu přehlídky.