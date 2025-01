Filharmonie zve na výlet do „Nového světa“

Konkrétně zazní jeho Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Novosvětská“ a Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104.

Jak už název napovídá, zmiňovaná symfonie vznikla ve Spojených státech amerických, tehdy označovaných jako Nový svět. Dvořák odjel i s rodinou v září 1892, aby přijal nabídku pedagogického postu v Americe. „Dvořákova pozice v hudebním světě byla v té době velmi silná a působení v New Yorku ji ještě zintenzivnělo,“ uvedl Jiří Kopecký, spolupracovník filharmonie.

Na symfonii pracoval od ledna 1893 a její první uvedení v Carnegie Hall 16. prosince téhož roku bylo světovou senzací. „Dvořák tak naplnil svou misi, ukázal totiž mladým Američanům, jak rozvíjet vlastní kulturní bohatství. Vždyť on sám otevřel uši novému světu: naslouchal černošskému zpěvákovi Harrymu Burleighovi, zaujala ho hudba indiánských kmenů, začetl se do americké literatury,“ řekl Kopecký.

Dvořák pobýval v Americe do roku 1895. „Koncert pro violoncello a orchestr h moll naopak patří do posledního školního roku stráveného v New Yorku a už nezachycuje Dvořáka ve stavu uchvácení novým světem,“ dodal Kopecký. Přesto tento koncert patří dodnes k nejhranějším po celém světě.

Jako sólista se představí vynikající violoncellista Petr Nouzovský. Pod taktovkou šéfdirigenta orchestru Stanislava Vavřínka zazní Dvořákova díla hned čtyřikrát. Tři koncerty ve dnech 27., 28. a 29. ledna bude hostit od 19 hodin Sukova síň pardubického Domu hudby, poslední koncert se 30. ledna přesune do Fibichova sálu Muzea Chrudim. Před středečním pardubickým koncertem se v Malém sále od 18 hodin uskuteční beseda s dirigentem, sólistou a Jiřím Kopeckým.