Tentokrát snímek ukáže prakticky celý ostrov Mallorca, kde tvůrci navštívili kláštery i starověké památky v Alcúdii.
Videofilm bude promítnut ve středu 5. listopadu od 17 hodin. Vstup na promítání je zdarma.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Tentokrát snímek ukáže prakticky celý ostrov Mallorca, kde tvůrci navštívili kláštery i starověké památky v Alcúdii.
Videofilm bude promítnut ve středu 5. listopadu od 17 hodin. Vstup na promítání je zdarma.
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...
Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...
Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých...
V čele Bíliny na Teplicku by novou poslankyni Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO) mohl nahradit místostarosta Karel Matuška (ANO). Starostka se funkce vzdá,...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Zakázku na vybudování multifunkčního dopravního hřiště v Mladé Boleslavi zřejmě převezme od Středočeského kraje město. Tendr za 24 milionů korun kraj loni...
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se poprvé v historii zoo vylíhla mláďata volavky černé. Podle dvorských chovatelů jde o první odchov na...
Dva bratři ze Znojemska podle policie prodávali kokain a další drogy, policie v souvislosti s tím zadržela a obvinila devět lidí. Na policejním webu o tom dnes...
Rychlostí i přes 160 kilometrů v hodině ujížděl o víkendu policii na Zlínsku v osobním autě muž, který má zakázáno řídit do roku 2027. Osmkrát soudně trestaný...
Restituční kauzou Walderode se bude opět zabývat odvolací Krajský soud v Hradci Králové. Proti částečnému rozsudku, který uznal nárok dědičky rodu Johanny...
Štefánikova hvězdárna na vrchu Petříně, večer.
Loučná nad Desnou - Filipová, okres Šumperk
4 500 000 Kč
Velké množství krve zůstalo nejen na zemi po dubnovém konfliktu tří cizinců u zastávky MHD na jihu Brna. Podle informací iDNES.cz byl agresorem Slovák, který pobodal dva příslušníky Ukrajiny. Ti...