„Opalovací krémy na plac!“ Na Kunětické hoře se natáčí Léto s Evženem

Ve vstupní bráně čeká dvacítka dětí na další klapku. Scénář jim velí vejít na nádvoří v doprovodu Františka (Martin Myšička), Oskara (Jaroslav Plesl) a Roberta (Marek Němec). Ti se rozhodnou zachránit pro své děti tradiční letní tábor, který zničila vichřice. Jejich poslední šancí je louka pod hradem Tramberkem. Tak filmaři přejmenovali Kunětickou horu.

Kastelánem je zde nesnášenlivý podivín Evžen (Jiří Dvořák), jehož životním posláním je bránit hrad před turisty. Nerudný Evžen překvapivě s táborem souhlasí, má ale podmínku: táborníci musí zvýšit návštěvnost hradu. Z jeho místa ho chce totiž vystrnadit neoblomná úřednice Ústavu památkové péče Kudláková (Kateřina Brožová), která mu dává ultimátum: buď do konce tábora zajistí aspoň tři tisíce návštěvníků, nebo končí.

V první hradní bráně slunce nepraží, z kamenů horko ještě nesálá, a tak čekání není pro děti tak náročné. Přesto před natáčením zněl jako první pokyn: „Opalovací krémy pro děti na plac. “ Skupinka dětí pak totiž vchází před hrad, kde je slunce nemilosrdné. Filmaři mají po ruce pití, před natáčením snáší další lahve s vodou dětem kdosi ze štábu. Svou vodu si s sebou nosí i herec Jiří Dvořák. Pro něj je teplo úmornější než čekání na další záběr, a tak se snaží najít místo ve stínu.

„Kastelán Evžen nenávidí návštěvníky a dělá všechno pro to, aby na jeho hrad nikdo nepřišel. Jenže okolnosti ho donutí přehodnotit tuto zásadu a vše nabere jiný směr,“ říká Dvořák, který v Pardubicích zažívá déjà vu. Před osmnácti lety zde jako filmový Alfréd Bartoš natáčel Operaci Silver A.

„Když se tady procházím některými uličkami, tak mi naskakují záběry, které jsem tady točil s Jirkou Strachem,“ naráží Dvořák na televizní film na motivy pardubického odboje.

Zaměstnání kastelána by za herectví nevyměnil: „Když vidíte, že by památka, kterou máte na starosti, mohla vypadat lépe a vy, resp. stát, na její opravu nemá peníze, to musí být mnohdy velmi frustrující. Ale obdivuju je, protože dělají maximum, aby historické dědictví nějak vypadalo a vzkvétalo,“ říká.

Děti na nádvoří vítá kastelánův pomocník v podání Oldřicha Navrátila. Při prvních záběrech se před sluncem zakrývá deštníkem, pak už ale musí tmavé paraple pryč. Scénu je nutné natočit několikrát, Navrátil si musí dát pozor na menší minelku, kterou by lovci filmových chyb odhalili poměrně brzy. Kuňku filmaři přejmenovali na Tramberk, on ale malé návštěvníky vítal na Kramberku. V další záběru už je všechno v pořádku a děti si přicházejí hrad prohlédnout.

Natáčení v kraji podpoří filmovou turistiku

Na Kunětické hoře natáčeli filmaři několik dní, poté se přesunou do Litomyšle, kde budou lovit záběry nejen v ulicích, ale také ve škole v lékařské ordinaci či muzeu.

Tvůrci filmu si přejí, aby jejich rodinná komedie navázala na oblíbené snímky S tebou mě baví svět, Ať žijí duchové či Špunti na vodě.

Filmaři umístili děj svého filmu do Pardubického kraje i díky štědré dotaci, kterou jim poskytla krajská samospráva.

Léto s Evženem Režie: Miloslav Šmídmajer, Pavel Krumpár Hrají: Jiří Dvořák, Martin Myšička, Jaroslav Plesl, Marek Němec, Jana Pidrmanová, Miroslav Táborský, Kateřina Brožová, Dana Batulková, Oldřich Navrátil Hudba: Petr Malásek Premiéra v kinech: 12. prosince Kde se natáčí: hrad Kunětická hora, město Litomyšl

„Na tento projekt jsme přispívali 1,5 milionu korun. Průměrně podporujeme audiovizuální tvorbu asi 4 miliony korun ročně, je to až deset projektů, na něž přispějeme. Mají mít nějakou osobnostní nebo lokační vazbu na Pardubický kraj,“ řekl krajský radní zodpovědný za cestovní ruch Alexandr Krejčíř. Podle něj znamenají filmové štáby v regionu nejen ekonomický přínos pro kraj, ale podporují také oblíbenou filmovou turistiku.

Naposledy podpořil kraj dokument o Bedřichu Smetanovi nebo film o Františku Krieglovi Muž, který stál v cestě s Tomášem Töpferem v hlavní roli.

Filmařům, kteří pro svůj hraný film či dokument shánějí vhodné místo, pomáhá Regionální filmová kancelář, která vznikla v roce 2012. „Kraj se díky filmům, klipům i reklamám, které se zde točí, nejen zviditelní, ale druhý přínos je finanční. Každé natáčení nám přináší do kraje peníze. Filmaři jsou zde se svým štábem ubytováni, pronajímají si zde památky a ty peníze pomáhají lidem v našem kraji,“ připomněla ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková, která má zájem filmařů a filmové nabídky na starosti.

Někdy se štáb zdrží v kraji na několika místech, jindy využije pro svůj záběr jedinou lokaci. Tak tomu bylo před několika dny. Na pardubickém letišti proběhlo filmové setkání hlavních postav nového filmu Milana Cieslara Kukaččí vejce. Natáčelo se v Královéhradeckém kraji a i tam se dočkali filmaři štědrého bonusu. Na tento film jim kraj věnoval 1,2 milionu korun.