Firmu na přestavbu sportovní haly v Chrudimi vybere nové vedení města

Vítěze soutěže na druhou a třetí etapu přístavby a rekonstrukce sportovní haly na Tyršově náměstí v Chrudimi vybere nové vedení města. Původní radní, kteří o věci jednali v pondělí, odpoledne po jednání ustavujícího zastupitelstva ve funkcích skončili. Žádné usnesení o výběru dodavatele nepřijali, řekl dnes novinářům mluvčí radnice Libor Dufek. Projekt představuje nákladnou kompletní modernizaci sportovně-společenského centra.
"Tento úkol bude předložen novému vedení města, aby tuto rekonstrukci schválili oni, protože to je největší investice města v historii," uvedl Dufek. Novým starostou byl v pondělí zvolen Jan Čechlovský (ODS), ve funkci nahradil Františka Pilného (ANO), který stál v čele města dvě funkční období.
Do výběrového řízení se přihlásilo 16 zájemců. Nejnižší nabídka činila asi 384 milionů korun, projektantský odhad byl 456 milionů korun. Na letošní rok schválili chrudimští zastupitelé rozpočet s příjmy 770 milionů korun a výdaji 909 milionů korun.
V září 2024 město otevřelo opravenou sportovní halu, která je největším krytým sportovištěm v Chrudimi. Oprava včetně přístavby přišla město na 107 milionů korun. V dalších dvou etapách chce radnice přebudovat Sporthotel u haly na moderní ubytovací zařízení. Opravit plánuje také sousední Tyršův dům, za halou chce vybudovat parkoviště s hřištěm na střeše. Kvůli budoucímu dopravnímu zatížení vznikne na Tyršově náměstí kruhová křižovatka. Parkovací dům by měla provozovat organizace Sportovní areály města Chrudim, díky tomu se ušetří DPH.
Kromě nákladů na stavební část projektu bude město muset platit také technologie, nábytek a stavební a autorský dozor. Vyžádá si to asi 40 milionů korun. Dalších 50 milionů korun chce mít město jako rezervu pro případné změny projektu, vícepráce nebo doplnění vybavení. Budoucí staveniště zabere parkovací plochy na Tyršově náměstí a na současném parkovišti za sportovní halou. Stavba by mohla začít koncem tohoto nebo počátkem příštího roku.
Radní v pondělí vybrali banku, která na stavbu poskytne úvěr. Nejvýhodnější nabídku předložila ČSOB, konečná smlouva se bude schvalovat v zastupitelstvu. Kvůli půjčce se musela změnit pravidla pro zadlužování města z roku 2017. Limit zadlužení se zvýšil z 10.000 na 20.000 korun na obyvatele a nově obsahuje i inflační doložku.