Kádr zůstal víceméně pohromadě. Trenér David Střihavka si mohl udělat letní přípravu podle sebe. Ostatní soupeři by mohli Pardubice podceňovat. To jsou hlavní tři pozitiva, se kterými jde klub FK Pardubice do další prvoligové sezony. Bohužel na straně pasiv je výčet mnohem delší a lidé v organizaci se budou muset hodně ohánět, aby černé puntíky postupně umazávali.

Ten základní zmizel před pár týdny, když si v posledním možném zápase sezony Pardubice ochránily ligovou příslušnost v baráži proti Chrudimi. Zlý dojem z celé sezony tím však nenapravily. „Uvědomuju si, že uplynulá sezona byla velmi špatná a byla špatná de facto do poslední minuty. Chceme být silnější. Věřím, že do konce přestupního období, které končí 8. září, přivedeme ještě další hráče,“ uvedl Vít Zavřel, sportovní ředitel a předseda představenstva klubu.

Los FK Pardubice

v úvodu Chance ligy 1. kolo: 18. července, 19 h. FK Pardubice – FC Viktoria Plzeň 2. kolo: 27. července, 15 h. FC Slovan Liberec – FK Pardubice 3. kolo: 3. srpna, 20 h. FK Pardubice – AC Sparta Praha 4. kolo: 10. srpna, 15 h. Hradec Králové – FK Pardubice 5. kolo: 17. srpna, 17 h. FK Pardubice – FC Baník Ostrava 6. kolo: 23. srpna, 17 h. SK Slavia Praha – FK Pardubice

Ten se stal na konci května jeho faktickým šéfem, když v čele představenstva nečekaně vystřídal hlavního majitele klubu Vladimíra Pittera. Ten však prý pro klub normálně pracuje dál. „Pan Pitter se zapojuje. Složitá jednání s partnery nyní vedeme ve více lidech,“ uvedl Zavřel.

Manažer v posledních týdnech rozhodně nemůže mít klidné spaní. S klubem ukončila spolupráci firma CFIG, podle které se jmenoval stadion. Navíc z počátku sezony zůstane i volné místo na dresu, které by normálně zabíralo logo generálního partnera. Tím byla v posledních letech pojišťovna ČPP.

„Místo pro hlavního partnera zatím obsazovat nebudeme. Vedeme jednání s novým investorem. K němu se nechci více vyjadřovat, podepsal jsem mlčenlivost. Snažíme se sehnat i firmu, podle které se bude jmenovat stadion. Někteří partneři nám pokrátili plnění o 20 až 30 procent. Vše by nám však doplatili, kdybychom se vyhnuli baráži. To je zdravé nastavení,“ uvedl Zavřel.

Toho nemůže těšit ani pohled na kurzy sázkových kanceláří a různé predikce odborníků. Prakticky všichni počítají s tím, že Pardubice skončí na šestnáctém místě a poputují na jaře přímo do druhé ligy.

Tento scénář mohou zvrátit jediné dvě věci: příchod dalších posil a pak bojovné výkony celého mužstva, které musí být na hraně jeho možností.

„Jako trenér vnímám, že to bude zase těžká sezona. Moc rádi bychom se vyhnuli baráži. Jako člověk mám nejvyšší ambice, velice bych si přál, abychom vyhrávali, hráli dobře a všechno působilo skvěle. Ne pokaždé se to daří, ale chtěl bych aspoň zaručit, aby hráči vždycky nechali na hřišti absolutní maximum,“ uvedl trenér David Střihavka, který doufá v příchod několika dalších hráčů. „Potřebuji zvýšit konkurenci v kádru,“ dodal.

S tím se sportovní úsek snaží něco dělat. Na začátku týdne přivedl dvě posily z Liberce (viz text vpravo na této straně), má rozjednané hráče z Beneluxu a Pobaltí a v neposlední řadě udržel alespoň prozatím na soupisce Vojtěcha Sychru, hlavní hvězdu. „Měli jsme na něj dvě nabídky od Olomouce. Obě jsme odmítli. V této chvíli si neumím představit ho pustit. S Vojtou jsem o tom mluvil, uvidíme, co bude dál. Chtěli jsme udržet kádr, vsadit na jeho sehranost,“ řekl Zavřel.

Pardubice mají v prvních šesti kolech prakticky nejtěžší možný los. Nejvyšší soutěž odstartují páteční předehrávkou s Plzní, doma pak přivítají ještě Spartu Praha a Baník Ostrava. Venku je čekají ambiciózní Liberec, Hradec Králové a úřadující mistr Slavia.

„Posloucháme to ze všech stran. Nechtěl bych, aby to vyznělo, že je to nezvladatelné. Je to těžký los, ale s těmi týmy musíme v sezoně hrát. To, že je máme na začátku ligy, může být pro nás svým způsobem výhoda. Jsou to nově vybudované týmy, každý z nich posiloval, nemusejí být tolik sehrané. Paradoxně nám může pomoci, že jsme do týmu tolik nevstupovali v přestupovém období,“ dodal dvaačtyřicetiletý Střihavka.