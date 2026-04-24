Pět hráčů a dva zápasy. Policisté prověřují podezřelá utkání fotbalové Chrudimi

Milan Zlinský, Petr Bílek
  13:42aktualizováno  13:42
Minimálně dva zápasy chrudimských fotbalistů a pět hráčů má v hledáčku Policie ČR a fotbalová asociace FAČR. Podezírají je, že pomohli sázkařské mafii ovlivnit počet branek v utkání.
ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MF DNES

Zápas 4. ligy mezi MFK Chrudim B a FK Čáslav se hrál loni 15. listopadu. Uteklo pár minut a za hranici velkého vápna vystřelil hostující hráč David Koděra.

Skákavá střela mířila po levé ruce brankáře domácích Jakuba Tlustého. Ten stál dobře, na straně, kam míč směřoval. Ovšem neudělal jediný pohyb, který by naznačoval, že chce střelu chytit. Jen sledoval, jak míč padá do sítě. Duel nakonec skončil 2:4 a podle policistů organizovaná skupina vyhrála hodně peněz. Měla totiž vsazeno na vyšší počet branek v utkání.

O týden později se přitom něco podobného stalo při přípravném zápase chrudimského áčka a Jihlavy. Hosté vyhráli 4:1. „Dle etické komise Match fixingu mohli zápasy hráči za úplatu ovlivnit svými výkony podle domluvených instrukcí, tedy že v utkání padnou nejméně čtyři branky,“ uvedl šéf MFK Chrudim Tomáš Linhart a dodal, že orgány zajímá utkání Chrudim B – FK Čáslav z 15. listopadu 2025 a utkání MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava hrané dne 21. listopadu 2025.

Někteří z obviněných v sázkařské kauze měli způsobit škodu přes deset milionů

Policie i FAČR se zajímá celkem o pět hráčů, kteří jsou nebo byli v Chrudimi. „FAČR zahájil disciplinární řízení momentálně s našimi pěti hráči. Je to Lumír Číž, Jakub Tlustý, Daniel Kubát a Denis Holub, pak také na hostování odejitý Patrik Wehowský,“ uvedl Linhart, který zároveň oznámil, že fotbalisté nyní hrát zápasy nemohou. „Ctíme presumpci neviny. Jelikož mají zastavenou činnost, jsou dočasně vyřazeni z týmu do vyřešení případu,“ dodal Linhart.

Divných zápasů bylo více

Navíc média v posledních týdnech informovala o tom, že policisté mají mít v hledáčku i další zápasy Chrudimi s divokými výsledky. Podle informací serveru isport.cz se vyšetřovatelům nezdají dva duely z léta 2024. Nejprve Chrudim padla v přípravě se Zlínskem 1:7, ve kterém působil někdejší ligový sudí Pavel Býma, jenž je jednou z hlavních postav korupčního skandálu.

Pozornost policie padla i na další přípravný duel. Chrudim si na něj pozvala tehdy třetiligový Chlumec a diváci viděli celkem 11 branek. Domácí vyhráli 6:5.

Celá situace logicky trápí členy druholigového týmu, který momentálně bojuje o záchranu v soutěži. „Ano, náladu v klubu to ovlivnilo, protože ve finále my v kabině toho moc nevíme. Přišlo to zničehonic,“ uvedl třiadvacetiletý záložník MFK Adam Čičovský.

Zatímco Daniel Kubát a Jakub Tlustý za áčko letos nenaskočili, Lumír Číž nasčítal 10 startů a Denis Holub dokonce 18, dal i dva góly. „Deny s námi trénuje. Čekáme, co bude,“ pokrčil po nedávné prohře v Ústí nad Labem trenér Marek Kulič bezmocně rameny.

Zápasy měla ovlivňovat sundaná čepice

Případ Denise Holuba je zvláštní a speciální tím, že se „cinknutých“ zápasů neúčastnil. Podle informací iDNES.cz se měl do akce zapojit tak, že na pokyn svého hráčského agenta měl na tribuně sundat v pravou chvíli čepici z hlavy.

„Teď si ji zase můžeš nasadit,“ měl mu říct za pár chvil agent. Zatímco ostatní hráči se k ovlivnění zápasů přiznali, Holub bojuje o svou nevinu. „Klademe si otázku, jak Denis Holub mohl ovlivnit zápas, ve kterém kvůli zranění vůbec nenastoupil,“ uvedl nedávno pro Deník Generální sekretář MFK Chrudim Martin Škrha.

Klub v prohlášení sdělil, že do pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů hráčům poskytne pomoc a podporu. „Doufám, že to dobře dopadne a ukáže se, že v tom třeba nejeli,“ řekl Čičovský. „Ty události se většinou staly, když hráli jinde, nebo já jsem tady nebyl. Fakt o tom nic nevím, ani si moc nedokážu představit tu situaci,“ dodal hráč.

Vedení MFK navíc řeší ještě jednu potíž. Stále nemá hotové umělé osvětlení, kvůli kterému hraje nyní své zápasy v pardubickém azylu. V klubu všichni věří, že se světla podaří v dohledné době postavit, aby MFK zase mohl hrát doma. „Máme už stavební povolení. Pokud se ale nepodaří osvětlení dokončit do začátku příští sezony, budeme nuceni odehrát utkání mimo Chrudim do postavení osvětlení,“ dodal Linhart. Jeho klub přitom zřejmě už v Pardubicích hrát dál nebude.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Pražané si stěžují na nedostupnost bydlení i dopravní zácpy

Unikátní rezidenční komplex, který vyroste na místě jednoho z největších...

Více než polovina Pražanů vnímá zhoršení kvality života v posledních letech. Největší slabinou metropole je bydlení, dopravní zácpy, nedostatek parkování a problémy ve veřejném prostoru – drogy,...

24. dubna 2026  15:52

Svatojiřská pouť bude popáté, poutníky provede rozkvetlým Broumovskem

Majitelé fary v Martínkovicích obdrželi v roce 2025 za citlivou rekonstrukci...

Obnovené Svatojiřské pouti na Broumovsku patří sobota 25. dubna. Začátek bude tradičně v Otovicích, závěr v Martínkovicích. Předzvěstí však bude už program v pátek v 17 hodin v Městské knihovně v...

24. dubna 2026  15:50

Zubní klinika, nový urgent i heliport. Nemocnice v Chebu se mění

Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022)

Chebská nemocnice se mění a modernizuje. Chystá se stavba nového urgentního příjmu, přibude heliport přímo v areálu nemocnice, v plánu je nová magnetická rezonance a chystá se otevření zubní kliniky....

24. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Těšínské divadlo v Českém Těšíně uvede pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška

ilustrační snímek

Dětská scéna Bajka Těšínského divadla v Českém Těšíně na Karvinsku uvede na své Malé scéně pohádkový příběh Pták Ohnivák a liška Ryška. Inscenace plná kouzel,...

24. dubna 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Strážníci v Mostě za den posbírali 37 použitých stříkaček, za rok je to asi 1000

ilustrační snímek

Strážníci v Mostě při jednodenní akci sesbírali 37 použitých injekčních stříkaček. Prohlédli společně s asistenty prevence místa, kde se hojně pohybují děti,...

24. dubna 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

Chovatelská přehlídka v Písku vystavuje rekordní počet trofejí

ilustrační snímek

Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře, která se koná ode dneška do středy v písecké lesnické škole, vystavuje rekordní počet úlovků. Návštěvníci si mohou...

24. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  13:45

Shanghai Electric na veletrhu Hannover Messe 2026: Integrace energetiky a průmyslu pomocí AI

24. dubna 2026  15:27

Regionální potravina posiluje důvěru Čechů v lokální výrobky

24. dubna 2026  15:05

Olomoucké Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo Tramtarie, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sálu, našlo nové prostory. Ze své současné scény ve Slovanském domě se...

24. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

V sobotu a v neděli ve Svitavách zazní v premiéře Opera Svitavy

ilustrační snímek

V sobotu a v neděli budou mít lidé možnost v kulturním centru Fabrika ve Svitavách poprvé slyšet Operu Svitavy. Libreto k opernímu představení se svitavskou...

24. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

V Kyjově na Hodonínsku pokračuje stavba sportovní haly, dělníci u ní našli sklep

ilustrační snímek

V Kyjově pokračuje stavba multifunkční sportovní haly za téměř 40 milionů korun. Po roce prací je hotová hrubá stavba, nyní dělníci začínají pracovat uvnitř....

24. dubna 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Unikátní zákrok. Lékaři poprvé využili při operaci ramene pacientovu chrupavku

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska...

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska zrekonstruovali poškozenou chrupavku v ramenním kloubu pomocí metody, při níž použili vlastní chrupavčitou tkáň operovaného...

24. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.