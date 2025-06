Modernizace letního stadionu skončila v lednu 2023, první dva zápasy se odehrály na začátku února, lidé v okolí záhy začali osvětlení kritizovat.

Téma tehdy otevřel městský zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice) na Facebooku, jeho post měl desítky reakcí. Zastupitele Karla Haase (ODS) také opakovaně oslovovali lidé, kteří žijí v okolí, že jim osvětlení vadí a oslňuje je.

„Město nechalo zpracovat posudek, z něj vyšlo, že světla překračují české normy. Moje obava, kterou jsem opakovaně na zastupitelstvu otevíral, se posudkem potvrdila. Kontaktovali mě lidé nejen ze Sukovy třídy, ale také ze vzdálenějších oblastí města,“ řekl Haas.

Zakázku dělala firma Porr stavěla formou Design & Build, zhotovila tedy i projekt. Měla by proto být zodpovědná za všechna technická řešení a její odpovědností je postavit vše podle norem. Posudek na osvětlení prokázal nedostatky, uvedl Hrabal.

„Na základě tohoto odborného posouzení jsme společnosti PORR zaslali reklamační dopis ohledně světel na samotném Stadionu Arnošta Košťála i na tréninkovém hřišti s umělou trávou. Zhotovitel přislíbil, že světla na tréninkovém hřišti s umělou trávou přenastaví tak, aby přestala oslňovat okolí,“ řekl Hrabal.

V případě stadionu musí firma najít technické řešení, které odpovídá normám pro pořádání fotbalových utkání. Pomoct by mohla například stínítka. Při fotbalových zápasech musí být světlo rovnoměrné a se stejnou intenzitou po celém hřišti, dodal Hrabal.

Osvětlení stadionu a tréninkové plochy podle posudku svítí na nábřeží Václava Havla, ulici U Stadionu, Sukovu třídu a na Sladkovského ulici. „Obě osvětlovací soustavy jsou nevyhovující jak podle environmentálních kritérií, tak podle bezpečnostních kritérií. Je nezbytné provést opatření zajišťující vyhovující stav,“ uvedl v posudku Tomáš Maixner.

Znalec doporučuje doplnit svítidla homologovanými clonami. Náročnější by bylo zamezit unikajícímu světlu výstavbou vysoké clony. „Clona může být vystavěna i tak, že bude blíže svítidlům, a pak by nemusela dosahovat k zemi a mohla by být tedy subtilnější,“ napsal znalec.

Lidem by pak mohla podle posudku pomoci instalace žaluzií do oken. Oslnění může mít také negativní dopad na řidiče. Proto posudek v době zápasů, kdy budou světla svítit, doporučuje snížit povolenou rychlost v okolí stadionu na 30 až 20 kilometrů v hodině.

„Tím se sice nezlepší komfort řidičů ani chodců, ale pomalá jízda minimalizuje riziko dopravní nehody. A pokud by k nehodě došlo, tak by byly následky značně minimalizované. Přítomnost policie by donutila i neukázněné řidiče toto opatření respektovat,“ uvedl znalec.