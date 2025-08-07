O koupi FK Pardubice má zájem americká skupina, dříve vlastnila klub z druhé ligy

Milan Zlinský
  15:32aktualizováno  15:32
Americká skupina Blue Crow Sports Group, která vlastnila druholigový Vyškov, jedná o majetkovém vstupu do FK Pardubice. Klub nutně potřebuje změny, aby mohl bojovat o záchranu.
Fotbalisté Pardubic slaví gól do sítě Chrudimi v baráži o postup do první ligy.

Fotbalisté Pardubic slaví gól do sítě Chrudimi v baráži o postup do první ligy.

Šéf pardubického fotbalového klubu Vladimír Pitter
Šéf FK Pardubice Vladimír Pitter
Šéf pardubického fotbalového klubu Vladimír Pitter (vpravo) na tiskové...
Michal Surzyn z Pardubic (vlevo) a Daniel Kosek z Chrudimi během odvety baráže
36 fotografií

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset inkasovaných branek, nula bodů rovná se poslední místo.

A jízda na toboganu nekončí. O víkendu čeká těžce zkoušený klub derby v Hradci Králové, pak Baník a poté Slavia Praha. Vyhlídky? Mizerné. „Prohráli jsme, takže celý tým je zklamaný,“ řekl po nedělním šlágru proti Spartě trenér Pardubic David Střihavka.

Je evidentní, že aby jeho mužstvo mohlo bojovat reálně o záchranu, musí přijít jeho posílení. A to bez peněz nepůjde. Proto se akcionáři klubu snaží co nejrychleji prodat většinu podílu silnému investorovi. Podle zpráv z mediálního prostoru jde o americkou společnost Blue Crow Sports Group, která donedávna vlastnila druholigový Vyškov. Zájem investora potvrdil i šéf představenstva klubu Vít Zavřel na předsezonní tiskové konferenci.

Pardubické fotbalisty čeká sezona o přežití, los jim přisoudil obtížný start

„V současné době nadále probíhají intenzivní jednání. K jejich průběhu se ale aktuálně nebudeme vyjadřovat,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz tiskový mluvčí FK Pardubice Kazimír Svoboda.

Těžko tak říct, v jakém bodě se stav prodeje nachází, Američané si však už prověřují chod klubu i jeho ekonomickou kondici.

„Na představenstvu jsme se jednoznačně shodli, že prodáme 100 procent akcií. Jsou jasné podmínky a jednáme s investorem. Vše je na dobré cestě, ale těžko říct, jestli se to podaří dokončit do konce srpna, září, nebo října. Chceme najít dobrého investora, který posune klub dál a udělá nás silnějšími,“ uvedl Zavřel pro Deník a zároveň dodal, že celá akce poměrně zásadně spěchá.

Na posily zbývá měsíc

Přestupové okno je na hráčském trhu totiž otevřené jen do 8. září, a pokud se v něm nepodaří najít skutečné posily, jednání se rychle mohou změnit tak, že ve hře bude fakticky už jen druholigový klub. Tím by mohl klesat zájem investorů a samozřejmě i cena.

„Myslím, že investora určitě najdeme. Otázkou spíš je, jak rychle to bude. Čím dříve to bude, tím lépe, protože chceme klub posílit a být silnější. Nyní jsme v první lize vnímáni jako outsider, což nám samozřejmě nevyhovuje a chceme to změnit,“ řekl Zavřel.

Momentálně klub vlastní šest akcionářů. Jedná se vlastně o partu podnikatelů z Pardubicka, již minimálně byli i kamarádi. Situace se dost dramaticky změnila na konci května, kdy představenstvo klubu nečekaně odvolalo z pozice šéfa Vladimíra Pittera.

„Můj konec rozhodně nebyl dobrovolný,“ uvedl k tomu podnikatel, který zároveň vlastní největší balík akcií. Dalo by se tak předpokládat, že právě Pitter bude hlavním motorem jednání s novým investorem. Ale podle zpráv MF DNES je to přesně opačně. „Nechci to v této chvíli komentovat. Jediné, co mohu říct, že od 1. července nemám v klubu žádné výkonné funkce,“ řekl redakci ve středu Pitter.

Horké pardubické léto. Klub vyměnil šéfa, končí i jeden z hlavních sponzorů

To je přitom v rozporu s tím, co na zmíněné tiskové konferenci řekl Vít Zavřel. Podle jeho slov by se totiž mohlo zdát, že všech šest akcionářů táhne za jeden provaz. „Pan Pitter se zapojuje. Složitá jednání s partnery nyní vedeme ve více lidech,“ uvedl tehdy Zavřel.

Situace kolem vyhazovu Pittera tak může notně komplikovat i jednání o prodeji klubu. Je totiž evidentní, že všichni akcionáři nejsou ve shodě. Přitom Pitter, který v minulosti vlastnil i hokejovou Slavii Praha, má více než třetinu podílu.

„Za rok a půl se struktura majitelů klubů v lize výrazně změnila. Dnes už jsme hůře konkurenceschopní, zvlášť když vidíme ceny a částky za hráče, které si moc dovolit nemůžeme. Bereme to jako realitu – fotbal potřebuje silnějšího hráče, než jsme my. Víme, že je to nutnost,“ řekl však k prodeji klubu Zavřel, na kterém tak leží největší odpovědnost za další osud klubu, který se do elitní soutěže dostal v roce 2020.

První fotbalová liga se tehdy do města vrátila po 51 letech. A velkou zásluhu na tom měli právě Vladimír Pitter a Vít Zavřel. Nyní se však zdá, že jejich neshody mohou celou organizaci zase nasměrovat dolů.

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

