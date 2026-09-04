Lavi pod tlakem Pardubic. Jak se na bouřícím stadionu natáčel Vyšehrad Třy

Hana Lanková
  12:32
Sledovat Metro na Googlu
Stadion Arnošta Košťála v Pardubicích při natáčení filmu Vyšehrad Třy hučel, jako kdyby se tam zrovna konal nejdůležitější zápas. Tisíce lidí vytvořilo ve středu odpoledne atmosféru, která je pro Pardubice možná typická, ale filmaře překvapila. Jakub Štáfek alias Lavi si na vlastní kůži vyzkoušel, že hrát na místním stadionu pod tlakem pardubických fanoušků není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Středeční odpoledne na stadionu začalo dlouho před tím, než vůbec padla první klapka. Natáčení závěrečného dílu populární fotbalové trilogie Vyšehrad Třy mělo odstartovat ve dvě hodiny odpoledne, většina lidí už ale v tu dobu dávno seděla na tribunách. A nebylo jich málo.

Pardubický stadion Arnošta Košťála se stal kulisami pro třetí díl populární fotbalové komedie. Na trávníku tak nechyběli Jakub Štáfek a Jakub Prachař. (2. září 2026)
Jakub Štáfek jako Julius „Lavi“ Lavický při natáčení filmu Vyšehrad Třy v Pardubicích. (2. září 2026)
Natáčení filmu Vyšehrad Třy v Pardubicích. (2. září 2026)
Jakub Štáfek alias Lavi se ochotně fotil s fanoušky i během natáčení. (2. září 2026)
Natáčení filmu Vyšehrad Třy v Pardubicích. (2. září 2026)
31 fotografií

Produkce původně doufala zhruba v pět stovek lidí, jenomže fotbalový klub ještě před natáčením evidoval více než 3,5 tisíce registrovaných zájemců. Filmaře tak nakonec překvapil nejen samotný zájem, ale především autenticita pardubických příznivců.

„Tady v Pardubicích máte strašně dobré fanoušky. Přenesli na nás i do děje filmu pozitivní nadšení a hlavně emoce,“ pochvalovala si PR manažerka filmu Gabriela Vágner.

Podobně nadšený byl i producent Ctibor Pouba, pro kterého bylo natáčení v Pardubicích výjimečné. „To, co se tady dneska děje, je z mého pohledu jedinečný den v mé kariéře. Já si tady přijdu, jako kdybychom tu měli celý den takovou malou natáčecí párty,“ řekl redakci iDNES.cz.

Fandili oběma týmům

A nebylo divu. Fanoušci tentokrát nebyli jen diváky, jak většinou bývá při natáčení podobných událostí zvykem, ale stali se přímo součástí filmu. Svou roli vzali překvapivě vážně a neobvyklého úkolu se zhostili s velkým nadšením. Jednou totiž fandili za své v červenobílých barvách, v další scéně se převlékli za fandy filmového Slavoje Vyšehrad v modrobílém. A skoro každý se snažil být tak trochu „vidět“.

„Nejvíc mě lákalo být v místech, které zabíraly kamery. Doufám že se nakonec objevím i ve filmu. Na konci jsem si chtěl u tribuny plácnout s Lavim, ale byli kolem mě velcí kluci, tak jsem k němu nedosáhl,“ zhodnotil středeční odpoledne dvanáctiletý Mikuláš.

Pardubice si zahrají proti Laviho týmu. Na natáčení Vyšehradu Třy míří tisíce diváků

Podle Pouby byly Pardubice jasnou volbou od samého začátku, chtěli děj filmu propojit s městem, a když se obrátili na fotbalový klub, vedení bylo zprvu trochu skeptické. „Co máte za lubem, vy Vyšehraďáci, to bude zase nějaká bejkárna, ptali se nás. Tak jsme jim vysvětlili, že jen chceme hrát s těmi nejlepšími, a všechno to nakonec klaplo,“ dodal.

Přestože to v určitých momentech po zaznění „akce“ vypadalo jako skutečný fotbalový zápas, na hřišti se ve skutečnosti žádný nehrál. Fanoušci, kteří na natáčení dorazili, souhlasili s tím, že budou hrát a podle aktuálních pokynů vytvářet atmosféru skutečného utkání. Po každém záběru následovaly nové instrukce, přesuny na tribunu nebo změna dění na hřišti. To, co nakonec ve filmu bude působit jako souvislý fotbalový zápas, vznikalo ve skutečnosti v krátkých úsecích a několika opakováních jednotlivých scén.

Sem tam sice přišel drobný technický zádrhel, jehož odstranění zabralo sotva pár minut. Sem tam někdo na tribuně vytáhl elektronickou cigaretu, a tak si vysloužil lehké pokárání. Při přesunech na místa, která zrovna měla být v záběru, se našel i někdo, kdo si potřeboval nutně pořídit fotku s herci, jiní se zase přes security snažili dostat, kam neměli. Na tři tisíce lidí na jednom místě to ale byla skoro až filmařská idylka.

Originální plán do budoucna

Pardubické fanoušky si pochvalovali také samotní herci. Jakub Prachař, hrající fotbalového agenta a švagra hlavního hrdiny Jaroslava „Jardu“ Mizinu, nešetřil superlativy a neodpustil si ani trochu té provokace. „Fanoušci tady jsou perfektní. Kdybyste v Praze někoho poprosili, aby přišel, tak se na vás bezpečně vy* ere. Tady prostě přišlo tři tisíce fantastických lidí a ve svém volném čase fandili, za což jim patří veliký dík,“ prohlásil.

Pochvalou nešetřil ani směrem k pardubickému stadionu, který označil za roztomilý. A protože filmový Slavoj Vyšehrad by podobně reprezentativní stánek jistě také potřeboval, podělil se Prachař i o svůj poněkud svérázný investiční plán. „Letos budeme jezdit s kaštanama, se sběrem papíru a do železa, takže něco nastřádáme a třeba se taky zadaří mít takový stadion i u nás na Vyšehradě,“ zavtipkoval.

Než se mezi jednotlivými záběry znovu rozjela kamera, o zábavu se staral hudebník Vojtaano. Jeho průpovídky bavily tribuny stejně jako samotné písničky. Na přání jedné z fanynek pak během odpoledne zazněl i jeho satirický folk-rapový hit Galantní jelen.

Režiséři filmu Vyšehrad Třy Martin Kopp (vlevo) a Jakub Štáfek. (2. září 2026)

Jakub Štáfek měl během natáčení hned několik rolí. Kromě toho, že po hřišti pobíhal v dresu Julia „Laviho“ Lavického, s naprosto ledovým klidem korigoval i lidi na tribunách. Role režiséra mu jde podle Prachaře na výbornou. „Je skvělý, že měl dneska tolik práce, že mi nestihl říct ani žádnou připomínku. Takže jsem hrál dneska konečně dobře,“ rýpl si s úsměvem do Štáfka.

Být celý den hercem i režisérem zároveň musí být vyčerpávající a kolem šesté hodiny večer to už bylo na Štáfkovi znát. Přesto ochotně poskytoval rozhovory, fotil se s fanoušky a po krátké pauze se vydal i za těmi, kteří dlouhé desítky minut čekali před stadionem a už možná ani nedoufali, že se svého idolu dočkají. Dočkali se. A Štáfkův příchod odměnili hlasitým potleskem.

„Dnes jsem spokojený. Natočili jsme, co jsme potřebovali, chovali se k nám tady mile. Ne všude se k nám tak mile a vstřícně chovají,“ pochvaloval si Štáfek, který zná pardubický stadion i z trochu jiné perspektivy. Přiženil se totiž do pardubické rodiny a na ligová utkání už v minulosti několikrát zavítal.

Vyšehrad nikdy nezemře, stejně jako fotbal

Tentokrát se však jako Lavi ocitl na druhé straně. „Hrát pod tím tlakem fotbal, když na vás lidi hučí a skandují, protože fandí Pardubicím, to není úplně jednoduchý. Vůbec to ligovým fotbalistům nezávidím,“ přiznal.

A měl i jednu čistě fotbalovou připomínku z pohledu režiséra. Hřiště bylo podle něj málo pokropené a suchý trávník zpomaloval míč. S čímž se Lavi nepotýkal úplně úspěšně. „Dal dneska dost houslí a samozřejmě mockrát se mu to taky nepovedlo,“ zhodnotil.

Pro filmaře přitom představovalo natáčení v Pardubicích poměrně velkou neznámou. Naplnit stadion, na který netušili, kolik vůbec dorazí návštěvníků, pak přesouvat tisíce lidí podle potřeb jednotlivých scén a zároveň udržet atmosféru, která bude fungovat i ve filmu, není úplně snadný úkol. Nakonec ale vše odsýpalo tak dobře, že se podařilo skončit ještě před avizovanou šestou hodinou.

Pokračuje natáčení Vyšehradu. Štáfek prozradil nové detaily

Jakub Prachař fanouškům filmu předpověděl, že třetí Vyšehrad překonává sám sebe a jednou se prý bude předávat z generace na generaci. Podle něj už totiž tvůrci filmu překonali všechny myslitelné hranice. „Tenhle film je takový, že i kdyby to bylo nejvíc, tak je to furt málo. Myslím, že všechny čuňárny světa se překonaly, v prvním, ve druhém i ve třetím díle,“ prohlásil a dodal, že česká kinematografie na trilogii jen tak nezapomene.

„A vůbec, že tenhle film nikdy nezemře, protože fotbal taky nikdy nezemře,“ uzavřel.

Po poslední klapce se pak část fanoušků přesunula k VIP vchodu, aby odchytila své oblíbence dřív, než zmizí. U Prachaře to nevyšlo, protože pospíchal a zmizel jiným vchodem. Šárka Krausová, Vojtaano nebo Lukáš Vaculík se s některými komparzisty vyfotili už v průběhu natáčení. A tak se nakonec nejdéle čekalo přece jen na Laviho.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Sraz kamionů v Pávově bude poprvé mezinárodní, podpoří nemocného chlapce

Pohled shora na zaplněný areál kempu v Pávově. Snímek zachycuje precizně...

Kemp Pávov u Jihlavy se o víkendu promění v mezinárodní centrum řidičů kamionů. Na už šestý ročník oblíbeného setkání dorazí poprvé také účastníci ze zahraničí, pořadatelé v koloně vyhlížejí vozy z...

4. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích. V Rumunsku zadržela tři cizince

Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který...

Výbuch, krádež 300 tisíc korun a pak úprk na elektrokoloběžkách. Takto se v květnu odehrálo vloupání do bankomatu v pražských Kunraticích. Policie nyní případ objasnila, dva cizinci podezřelí z...

4. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Vědecká knihovna Olomouc chystá v září výstavy, koncerty i Noc literatury

ilustrační snímek

Výstavy, komentované prohlídky Červeného kostela, ale i koncerty a přednášky nabídne zájemcům zářijový program ve Vědecké knihovně v Olomouci. Návštěvníci si...

4. září 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Lavi pod tlakem Pardubic. Jak se na bouřícím stadionu natáčel Vyšehrad Třy

Jakub Štáfek alias Lavi se ochotně fotil s fanoušky i během natáčení. (2. září...

Stadion Arnošta Košťála v Pardubicích při natáčení filmu Vyšehrad Třy hučel, jako kdyby se tam zrovna konal nejdůležitější zápas. Tisíce lidí vytvořilo ve středu odpoledne atmosféru, která je pro...

4. září 2026  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihočeské hrady a zámky nabídnou v září mimořádné prohlídky či přednášky

ilustrační snímek

Jihočeské hrady a zámky chystají ke Dnům evropského dědictví speciální program. Návštěvníci se během září mohou těšit na mimořádné prohlídky či přednášky....

4. září 2026  10:47,  aktualizováno  10:47

Nové žďárské stezky vedou po stopách cisterciáků. Potěší pěší i cyklisty

Delší trasa zavede pěší i cyklisty také k tajemnému jezírku Vápenice. To...

Ač může mít řada lidí spojeny mnichy hlavně s pobytem za zdmi kláštera a modlitbami, ve skutečnosti byla jejich činnost mnohem širší. Ne nadarmo je heslem cisterciáků: „Modli se a pracuj!“ Jak...

4. září 2026  12:22

Pečky pozastavily dostavbu tělocvičny za 205 mil. Kč kvůli problémům se základy

ilustrační snímek

Pečky na Kolínsku pozastavily práce na dostavbě tělocvičny a učeben základní školy. Důvodem jsou problémy se založením stávající části školního areálu, které...

4. září 2026  10:41,  aktualizováno  10:41

T-Mobile nasazuje Sprinklr. Řešení dotazů v live chatu zkrátí AI až o 28 minut

4. září 2026  12:15

Anonym vyhrožuje bombou v Psychiatrické nemocnici Dobřany, zasahuje policie

ilustrační snímek

Policisté zasahují v budově Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Anonym oznámil na linku 158, že tam uložil bombu. „Prosíme o respektování našich pokynů, v tuto chvíli na místě probíhá bezpečnostní...

4. září 2026  11:42,  aktualizováno  12:08

Tragická nehoda u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem, ve tmě nebyl vidět

Tragická nehoda uzavřela silnici u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem. (4....

Na silnici I/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo v pátek krátce před 5:00 auto chodce, který následně zemřel. Silnici policisté uzavřeli a odkláněli vozidla na objízdnou trasu, která...

4. září 2026  7:52,  aktualizováno  12:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Uzavírky pro auta i tramvaje. Běžecké závody omezí dopravu v centru Prahy

Záběr ze závodu Birell Grand Prix Praha 2025

Řidiči v Praze budou v sobotu muset svou jízdu přizpůsobit uzavírkám, které budou platit zhruba od 16:00 do 22:00. Omezení v dopravě kvůli běžeckému závodu Birell Grand Prix Praha pro elitní i...

4. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

4. září 2026  12:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.