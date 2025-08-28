Ostuda u moderního stadionu zmizí. Začíná oprava pardubické Brány borců

Milan Zlinský
  11:02aktualizováno  11:02
Pardubická radnice ještě letos začne opravovat Bránu borců. Poničená památka hyzdí prostor mezi prvoligovým fotbalovým stadionem a Tyršovými sady. Radní v ní chtějí mít fanshop nebo kavárnu. Část opozice projekt kritizuje.
Pardubice mají nový fotbalový stadion. A mezi moderními tribunami chátrající...

Pardubice mají nový fotbalový stadion. A mezi moderními tribunami chátrající Bránu borců. | foto: Josef Vostárek

Pardubice mají nový fotbalový stadion. A mezi moderními tribunami chátrající...
Brána borců v Pardubicích patří mezi ostudná místa města.
Brána borců v Pardubicích patří mezi ostudná místa města.
Brána borců. Tribuna s průjezdem na stadion je podle radních ve špatném...
6 fotografií

Krajně nepatřičně působí Brána borců vedle nedávno opraveného Stadionu Arnošta Košťála v centru Pardubic. Zatímco moderní stánek téměř za půl miliardy hostí zápasy nejvyšší soutěže, památka se za ním v tichosti rozpadá.

Historie stadionu Arnošta Košťála

Po skončení 1. světové války se v Pardubicích projevovala potřeba vybudování důstojného stadionu. V roce 1924 vzniklo Družstvo pro jeho stavbu. Ta byla zahájena 14. října 1930 podle projektu architektů Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka. Klopenou cyklistickou dráhu navrhl architekt Schürmann z Münsteru. Stadion vyrostl v rekordním čase, jeho slavnostní otevření proběhlo v rámci Výstavy tělesné výchovy a sportu dne 31. května 1931 za účasti prezidenta T. G. Masaryka. Kromě fotbalového hřiště obklopovala areál 400 metrů dlouhá škvárová atletická dráha a 500 metrů dlouhý cyklistický ovál. V letech 1936 –1938 se na škvárovém oválu jezdily i plochodrážní závody – Memoriál J. K. Lobkowicze. V roce 1947 vyrostl vedle zimní stadion, což byla příčina, proč se mu začalo říkat Letní stadion, a to i přesto, že v době komunistické nadvlády se oficiálně jmenoval Gottwaldův stadion.

To by se však v dohledné době mělo začít měnit. Ještě letos chtějí pardubičtí radní spustit opravu díla od architekta Karla Řepy. „Brána borců byla v posledních desetiletích opomíjeným a chátrajícím objektem. Původně jsme zvažovali i variantu repliky, ale po konzultacích s odborníky i památkáři jsme se rozhodli pro rekonstrukci. Je to architektonicky i finančně smysluplnější řešení a zároveň cesta, jak vrátit této ikonické stavbě důstojnost, kterou si zaslouží,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.

Podle něj by dnes už bývalá součást stadionu, kterou politici před pěti roky do rekonstrukce nezahrnuli, měla dostat novou náplň a využití.

„Nechceme, aby Brána borců sloužila jen jako vstup na stadion. Má se stát živým místem, kam si lidé najdou cestu i mimo sportovní utkání. Proto jsme při přípravě projektu kladli důraz na nové využití, které z objektu udělá atraktivní součást města. V přízemí vznikne kavárna a sportbar, otevřené budou také fanshop, pokladny a občerstvení. V nižších částech budovy budou toalety a zázemí,“ doplnil primátor.

Zhotovitelem stavby, který vyhrál výběrové řízení, je společnost SL HOLDING CZ. Původní odhad ceny díla byl kolem 60 milionů, nakonec se bude stavět za necelých 50 milionů včetně daně.

„Studie architekta Jaromíra Chmelíka počítá s rozšířením stavby o 151 metrů čtverečních. Odhadovaná doba trvání stavebních prací je deset až dvanáct měsíců, součástí tribuny bude i odkaz na významné architekty Karla a Miroslava Řepu,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za rozpočet a sport Jakub Rychtecký.

Podle něj jsou peníze na stavbu už připraveny v rozpočtu města. „Máme zajištěny peníze i na technický dozor a koordinaci bezpečnosti, které byly vysoutěženy za 1,1 milionu korun,“ dodal politik zvolený za Žijeme Pardubice.

Pardubice schválily opravu Brány borců. Vyjde na 61 milionů

Nicméně ne všichni politici s opravou „stavby za stavbou“ souhlasí. Například zastupitel za ODS Petr Kvaš chtěl, aby brána ztratila status památky a město ji nechalo strhnout. Podle něj obě původní tribuny stadionu už na sebe „nevidí“, takže není důvod, aby byly památkově chráněny.

„Hlavní motiv prohlásit obě tribuny za památku viděli odborníci v tom, že obě stavby spolu tvoří jeden celek. To však nyní určitě neplatí. Nová tribuna Bránu borců z drtivé většiny přikryla a tento argument zjevně padl,“ uvedl nedávno Kvaš a zdůraznil, že je značně problematické i využití samotné stavby.

„Uvnitř je jen málo prostoru. Plány na výstavbu restaurace se mi moc nelíbí. Byla by využita vlastně jen při fotbale, a to mi přijde za desítky milionů málo. Za mne je nejlepší řešení budovu zdemolovat,“ dodal před zastupiteli, ale se svým plánem neuspěl. Radniční koalice opravu prohlasovala.

Po jejím skončení zůstane zachován dominantní průchod v bráně, stejně jako přístup po šesti venkovních schodištích na ochoz. Město současně připravuje i výběr budoucího nájemce, který bude mít na starosti provoz kavárny či sportbaru.

„Podmínkou je otevřeno minimálně šest dní v týdnu, aby Brána borců žila nejen v době sportovních utkání. Nájemce se bude moci podílet i na konečné podobě interiéru,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Ivana Dolanová.

Brána borců je posledním dochovaným fragmentem původního stadionu z roku 1931. Od roku 2016 je objekt památkově chráněný. „Součástí rozpravy bude i umělecký prvek připomínající nejen Karla Řepu, ale i jeho syna Miroslava, který se také významně zapsal do historie architektury,“ dodala mluvčí.

Stadion v posledních desítkách let chátral. Politici se k jeho opravě odhodlali až poté, co na jaře 2020 fotbalisté postoupili do nejvyšší soutěže. Stánek pro 4 620 diváků vyrostl za 21 měsíců. První duel se na něm hrál 4. února 2023, kdy Pardubice podlehly Slavii Praha před vyprodaným hledištěm 0:2.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Ve Vyškově se dočkali čapí rodinky, podívejte se na video z kroužkování

Dlouho zůstávalo čapí hnízdo vybudované na střeše budovy v areálu vyškovského zooparku osiřelé, deset let se v něm žádní ptáci neusadili. Své „nájemníky“ našlo až letos a z původní dvojice se...

28. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad bývalým protikorupčním policistou Látem

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad bývalým protikorupčním policistou Jindřichem Látem. Podle obžaloby se dopustil podvodu, nyní je však trestní stíhání s...

28. srpna 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Výzkum NUDZ: Většina Čechů podporuje léčebné využití marihuany

Většina Čechů podporuje léčebné využití marihuany, k její legalizaci jsou zatím zdrženliví, ukázal výzkum Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) z konce...

28. srpna 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny ve středu večer zablokoval 104. kilometr dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně kvůli závadě na pneumatice zadního kola. Hasiči požár po hodině...

27. srpna 2025  22:32,  aktualizováno  28.8 11:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pomoc pro firmu, která chce rozjet úzkokolejku. Hradec jí půjčí 20 milionů

Jindřichův Hradec poskytne půjčku 20 milionů korun společnosti Gepard Express, která peníze použije na uhrazení zbylé částky na nákup úzkokolejky. Rozhodli o tom ve středu v podvečer zastupitelé....

28. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Za modrou čárou. Placené parkoviště v Jihlavě se starými střepy zarůstá

Neudržovaná zeleň postupně zabírající parkovací místa. Dlouhé měsíce neuklizené velké množství střepů pod pneumatikami aut, občas i výkaly. Tak vypadá modře orámované parkoviště blízko centra...

28. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Ostuda u moderního stadionu zmizí. Začíná oprava pardubické Brány borců

Pardubická radnice ještě letos začne opravovat Bránu borců. Poničená památka hyzdí prostor mezi prvoligovým fotbalovým stadionem a Tyršovými sady. Radní v ní chtějí mít fanshop nebo kavárnu. Část...

28. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

První fáze oprav Chleborádovy vily a Janáčkova domku v Brně vyjde na 88 mil. Kč

Stavebně-technické posouzení odhalilo u Chleborádovy vily a zahradního domku, v němž bydlel skladatel Leoš Janáček, poruchy na statice i závady na střechách...

28. srpna 2025  9:29,  aktualizováno  9:29

Pohřešovanou dívku z Počátek našli policisté na Jihlavsku, je v pořádku

Policie odvolala pátrání po třináctileté dívce, která se na začátku července nevrátila do zařízení pro mládež v Počátkách na Pelhřimovsku. Je v pořádku. Ve...

28. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Lokálka v Českém středohoří ožije kulturou, dopravce provoz rozšíří

Vlaky na Švestkové dráze z Litoměřic do Mostu přivezou v pátek do Třebívlic návštěvníky festivalu v Českém středohoří. Fanoušci lokálky mohli vstupenky získat...

28. srpna 2025  9:17,  aktualizováno  9:17

Proč se vyplatí investovat do servisu dřív, než se něco pokazí

28. srpna 2025

Rekonstruované školní kuchyně v Přerově postupně obnoví provoz

Rozsáhlá rekonstrukce dvou největších školních jídelen v ulici Kratochvílova a Trávník v Přerově je téměř hotová. Oprava, která je nejrozsáhlejší za poslední...

28. srpna 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.