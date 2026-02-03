„Společnost Porr nám zaslala posouzení osvětlovacích soustav hlavního a tréninkového hřiště. Podle jejich názoru z posouzení vyplývá, že osvětlovací soustavy jsou realizovány tak, že splňují zákonné požadavky z hlediska environmentálního i bezpečnostního, a není tedy třeba činit žádná opatření,“ uvedl Hrabal.
Mluvčí společnosti Porr Lucie Obdržálková řekla, že firma zatím nebude komentovat, v jaké fázi reklamace je. Náměstek primátora posudek předal stavebnímu úřadu, aby ho zhodnotil.
Pardubice reklamují osvětlení fotbalového stadionu, překračuje normy a oslňuje okolí
„Svoláváme jednání se společností Porr, chceme se dohodnout na dalším postupu, jde nám primárně o vyřešení problému, na který řada občanů upozorňuje. Nevylučuji, že dalším krokem může být soudní spor,“ řekl Hrabal.
Město disponuje posudkem s jiným vyzněním. Znalec uvedl, že osvětlení překračuje normy. Světla ze stadionu a tréninkové plochy nadměrně svítí na nábřeží Václava Havla, v ulici U Stadionu, na Sukově třídě a ve Sladkovského ulici.
Znalec doporučil doplnit svítidla homologovanými clonami nebo náročnější variantu pomocí výstavby vysoké clony. Lidé si začali na nadměrné osvětlení stěžovat záhy po prvních zápasech.
„Je to další smutný příběh, řeší se to od té doby, co je stadion otevřený. Míra toho osvětlení je obrovská, když jedete za město na kopec, vidíte rozzářený prostor, jako když tam přistávají mimozemšťani, což je náš stadion. Jde o to dát tam stínítka,“ řekl opoziční zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice), který na problém upozornil.