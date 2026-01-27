Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Ještě v loni v létě byli pardubičtí fotbalisté podle mnohých odepsaní. Podle většiny odborníků i bookmakerů ze sázkových kancelářích měli jednoznačně putovat do druhé ligy. Klub neměl peníze ani kvalitní kádr.
Jenže tahle premisa dávno neplatí. Nejprve na konci léta koupil FK Pardubice miliardář Karel Pražák a další posila do zázemí přišla dnes. Vedení klubu oznámilo, že generálním partnerem organizace se stává společnost Synthesia Nitrocellulose.
Zbrojovka Colt za 22 miliard kupuje pardubického výrobce nitrocelulózy
„Je to pro nás čest i závazek. Jsme jeden z největších zaměstnavatelů v regionu. Pracuje u nás 1500 lidí. Cítíme proto odpovědnost vůči městu i fotbalu,“ uvedl Daniel Tamchyna, CEO Kaprain Chemicals. Ten už v minulosti za éry Romana Šmidberského prošel hokejovým Dynamem Pardubice. A to dokonce v pozici šéfa představenstva. Nyní se přesunuje o pár metrů vedle na Stadion Arnošta Košťála.
„Smlouva mezi naší firmou a klubem je víceletá. Budeme do rozpočtu FK Pardubice posílat vyšší desítky milionů korun. Zatím s vedením klubu řešíme, kolik půjde na „A“ tým a kolik půjde na mládež,“ uvedl Tamchyna, který nevyloučil ani to, že by se podle společnosti mohl jednou jmenovat stadion či samotný klub. „Historicky to tak bylo. Klub se jmenoval VCHZ a později také FK Synthesia,“ dodal manažer.
FK Pardubice těžko mohl získat movitějšího partnera. Společnost Synthesia Nitrocellulose vyrábí nitrocelulózu, která je základním prvkem pro výrobu munice všech ráží. Tedy komodity, kterou kvůli válce na Ukrajině ve velkém nakupuje celý svět a která se vyrábí jen v několika málo firmách na planetě. A tak není divu, že ambice klubu rostou.
Zlevní vstupenky na fotbal
„Jasné je, že letos se chceme hlavně zachránit. Ovšem do dalších let je náš takový sen Konferenční liga,“ uvedl nový sportovní manažer klubu Jiří Bílek, který přišel ze Slavie Praha. Pravdou je, že klub v posledním půl roce koupil hned několik kvalitních hráčů a také poslední podzimní výsledky byly velmi dobré.
Svěřenci trenéra Jana Trousila vyhráli na půdě Sparty Praha i Baníku Ostrava. „Všechno vnímám jen pozitivně. Co přišel v létě pan Pražák, tak se to celé otočilo, jsme daleko profesionálnější,“ uvedl nejlepší střelec Pardubic Vojtěch Patrák.
Nicméně klub čeká těžká bitva o pozornost fanoušků. Vedle tradičně oblíbeného Dynama to nebude vůbec snadné. I když v závěru podzimní ligy šly výkony Pardubic nahoru, třeba návštěva na vítězném derby proti Hradci Králové byla z pohledu pardubických tristní. „Bude to běh na dlouhou trať, ale my to zvládneme,“ věří Matěj Drajer, marketér FK Pardubice. A vedení klubu začalo podnikat první kroky, jak zájem lidí zvednout.
Určitě by mohlo fungovat výrazné snížení cen vstupenek. „Rádi bychom více zpřístupnili fotbal lidem. Spolupráci s klubem tak zahájíme akcí, kdy zlevníme vstupenky o 30 procent. Kdo slevu chce, musí vyplnit při nákupu vstupenky kód Synthesia. Chceme, aby Pardubice byly také městem fotbalu,“ uvedl Daniel Tamchyna.
Rivalové Dědek a Pražák na pardubickém hřišti. Miliardáři mají kluby kousek od sebe
Nicméně sleva nepůjde ještě uplatnit na nedělné šlágr. Pardubice zahajují jarní část sezony proti mistrovské Slavii a lístky rychle mizí z pokladen. „U tohoto zápasu platí zatím původní ceny vstupenek, protože se už prodávají delší dobu. Slevy půjde poprvé uplatnit v utkání, které sehrajeme v půlce února proti Jablonci,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Kazimír Svoboda.
Ten navíc fanoušky zve na výstavu, která bude od pátku za východní tribunou stadionu a bude se týkat tříletého působení klubu na novém stadionu a také na Fan fest, která začne v neděli od 17:30 hodin, tedy hodinu před duelem se Slavií.