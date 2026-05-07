Galerie Univerzity Pardubice představí díla inspirovaná reklamou

Galerie Univerzity Pardubice představí od 13. května tvorbu dvou současných umělců, rakouské výtvarnice vystupující pod pseudonymem Ona B. a malíře Tomáše Lahody. Vystavená díla jsou inspirovaná reklamou, umělkyně například proměnila plakáty starších erotických filmů, uvedla galerie v tiskové zprávě.
Společným tématem výstavy s názvem Znovunabytý ráj / Paradise Regained je využití textu v obrazu. A právě v reklamě je text často výrazovým prostředkem.
"Výstava představuje dva různé přístupy práce s přidaným textem. Oba autoři se nezávisle na sobě v určité fázi své tvorby inspirovali světem reklamního průmyslu a reflektovali jej po svém," řekl Lahoda, který je také kurátorem galerie a pracuje na fakultě restaurování.
Série obrazů interdisciplinární umělkyně Ona B. je založena na tureckých plakátech erotických filmů ze 70. a 80. let. Po jejím malířském zásahu působí díla nejednoznačně a pohybují se na pomezí témat, jako je právo, spravedlnost, politika, erotika, moc a gender. Série obrazů Tomáše Lahody zkoumá kontrasty pravdy a fikce.
"Monochromní obrazy běžných, banálních i výjimečných situací každodenního života jsou doplněny větami v malých komiksových bublinách, které posouvají obsah děl do zcela jiné, nečekané polohy," řekl o svých obrazech Lahoda.
Galerie vystaví díla do 30. června. Výstava je veřejně přístupná, galerie má své prostory v univerzitní knihovně. Zaměřuje se především na současné výtvarné umění, zejména malbu, fotografii a sochařství, a představuje tvorbu českých i zahraničních autorů.