Galerie Univerzity Pardubice představí pop-art, reklamu i netradiční zátiší

Galerie Univerzity Pardubice zahájí v pátek 11. září výstavu Kunst-Messe malíře, restaurátora, kurátora a vysokoškolského pedagoga Tomáše Lahody. Expozice nabídne pět sérií děl, které se pohybují mezi pop-artem, reklamní estetikou, zátiším a konceptuálním přístupem k výtvarnému umění. Výstava potrvá do 5. října, uvedla škola v tiskové zprávě.
Název Kunst-Messe, který v němčině znamená veletrh umění, odkazuje na Lahodovu výstavu Messe z roku 2001 ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Tehdy autor představil 15 rozdílných sérií, které měly připomínat přehlídku tvorby různých umělců. "Nová výstava tento princip po pětadvaceti letech připomíná v komornějším měřítku prostřednictvím pěti sérií," uvedl Lahoda.
Tomáš Lahoda vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Působil mimo jiné jako vedoucí ateliéru malby na Jutské akademii v Dánsku a vedoucí ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2013 vede Ateliér výtvarné přípravy na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.
Univerzitní galerie je nesbírkovou vysokoškolskou institucí zaměřenou na prezentaci současného výtvarného umění a tvorbu českých i zahraničních umělců. Její výstavní program je součástí kulturních a vzdělávacích aktivit Univerzity Pardubice a je určen studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Sídlí v budově Auly Arnošta z Pardubic ve Studentské ulici. Vstup na výstavy je zdarma.