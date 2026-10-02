Galerie Univerzity Pardubice vystaví abstraktní malby Tomáše Predky

Galerie Univerzity Pardubice představí výstavu děl současného malíře Tomáše Predky. Expozice nazvaná Osa zlomu / Axis of Fracture se zaměří na jeho abstraktní malbu, která pracuje se vztahy mezi barvou, tvarem a prostorem. Vernisáž se koná ve středu 7. října, uvedla galerie v tiskové zprávě.
Malíř byl v roce 2015 vybrán mezi 100 perspektivních mladých umělců na mezinárodní přehlídce Contemporary Visions VI. O dva roky později získal Cenu kritiky za mladou malbu a cenu Českých center.
Je absolventem ateliéru Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval také v ateliéru Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a absolvoval studijní pobyt na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde navštěvoval ateliér Expanded Painting německého malíře Daniela Richtera.
Predka ve své tvorbě navazuje na koncept takzvané rozšířené malby. Inspiraci podle galerie čerpá mimo jiné z navštívených míst a každodenních činností, které se v jeho obrazech promítají jako reakce na osobní zkušenost.
"Abstraktní malba se v poslední době dostává do popředí zájmu uměleckého světa a prožívá nástup nových forem. Abstrakce se znovuzrodila jako scéna, na které se protichůdné koncepty mohou vzájemně doplňovat, oživovat a posilovat. Čistotu formy nahradil zdánlivě nesourodý a mnohavrstevný hybrid. Do takto definované kategorie abstrakce lze zahrnout i obrazy Tomáše Predky," řekl kurátor Tomáš Lahoda z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Galerie Univerzity Pardubice je nesbírková výstavní instituce zaměřená na prezentaci současného výtvarného umění. Svým programem představuje tvorbu českých i zahraničních umělců. Díla vystavuje v univerzitní knihovně. V minulosti galerie hostila například výstavy Tomáše Bárty, Stanislava Diviše, Petra Grubera nebo dvojice Dušan Šimánek a Pavel Hošek.